Украинский беспилотник представляет высокую опасность и оснащён четырьмя минами

Ещё в 2023 году украинские власти заявили о формировании «коалиции дронов», суть которой состоит в наращивании ударной мощи беспилотников ВСУ. Якобы, союзники обязались передать Киеву порядка 1 миллиона FPV-дронов, но точных сведений по этому поводу нет. В прессе не указываются сроки поставок, а также спецификации БПЛА, что говорит о декларативном характере новой коалиции. Решение поставлять подобные устройства украинской армии объявили многие страны НАТО, но пока даже зарубежные аналитики признают, что Россия по эффективности применения и массовости опережает ВСУ. На фоне происходящего на страницах издания The War Zone появилась любопытная статья, рассказывающая о проблемах украинской арии и особенностях подготовки специалистов.

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Утверждается, что в ближайшие месяцы потребность в операторах дронов будет становиться всё более явной. Уже сейчас существуют специальные школы, где обучение проходят сотни военнослужащих. На опубликованных кадрах можно увидеть, как бойцов учат проникать в самые небольшие отверстия. Это могут быть люки танков, кабины грузовиков и многие другие объекты, где внутренний взрыв способен привести к фатальным последствиям. Журналисты пишут, что несмотря на эффективную борьбу с беспилотниками со стороны российской армии, ВСУ остаются способны посылать всё больше дронов. Причина во всё возрастающих поставках, а также большом количество операторов, обладающих высокими навыками управления подобными устройствами.

По словам военкоров, проблемы вооружённым силам РФ доставляют не только FPV-дроны, но и более крупные аппараты. Одним из самых опасных считается «Баба Яга». Особенность главного беспилотника заключается в его размере, что позволяет переносить четыре мины или несколько небольших дронов. «Баба Яга» выходит на заданные позиции и сбрасывает всё это по целям, а после уходит за линию соприкосновения. Ранее в прессе писали, что российские бойцы устраивают настоящую охоту за подобным БПЛА, ну а сегодня стало известно, что усилия окупаются. Сообщается, что ударный дрон украинской армии был сбит при помощи российского FPV-дрона. Оператор заметил опасный объект, летящий в направлении российских позиций. После этого было принято решение идти на таран. Из-за своих габаритов и особенности конструкции «Баба Яга» не может похвастать высокими скоростными характеристиками, тогда как российский дрон смог выйти на цель и провести самоподрыв, поразив противника осколками и ударной волной. На видео можно увидеть момент за секунду взрыва, после чего ролик прерывается.