Прибор для подсчёта сжигаемых калорий должен быть действительно умным, а иначе данные будут неточны

Сегодня в продаже можно встретить множество умных гаджетов, занимающихся сбором и обработкой информации о состоянии здоровья своего владельца. Чаще всего собираются данные о температуре тела, пульсе и многие другие показатели. Но особенно интересен подсчёт калорий, на основе чего люди определяют расход и потребление энергии за сутки. Рядовые пользователи просто смотрят на дисплей, получая те или иные сведения в пассивном режиме. Более продвинутые пытаются использовать сложные методики, но эксперты полагают, что большая часть подобных устройств выдаёт откровенно ложную информацию. Как оказалось, дело не в стоимости гаджета и даже не в наличии тех или иных технологий, ведь причина лежит в алгоритме подсчёта. Для понимания происходящего приведём простой пример, проверить точность которого может каждый из наших читателей.

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Итак, представьте себе человека, который каждый день ходит на работу пешком. В одну сторону требуется пройти 3 километра, что потребует 45 минут времени. Ну а теперь вместо того, чтобы спокойно идти через парк такое большое расстояние наш подопытный решает ускориться, переходя на бег. Вместо 45 минут потребуется 20, вот только по прибытии на работу человек будет чувствовать себя более усталым, чем обычно. Такое может показаться странным, ведь расстояние не изменилось. Многие гаджеты покажут аналогичный расход калорий, но будет неправы, поскольку энергетические затраты во время ходьбы и бега сильно разнятся. По данным медиков, метаболическая оценка энергетических затрат определяется путём анализа потребляемого кислорода и вырабатываемого углекислого газа. Таким образом, можно оценить количество затраченной энергии и понять, что на самом деле во время бега и ходьбы происходит с человеком.

Выше вы можете увидеть моделирование метаболических затрат (затраченных килокалорий на килограмм на пройдённый километр) в зависимости от скорости (км/ч) при ходьбе и беге. Кривые пересекаются на определённой скорости (фиолетовая линия; около 8 км/ч). Это означает, что выше этой скорости ходьба становится более энергозатратной, чем бег. Именно при этой пороговой скорости люди спонтанно переключаются с ходьбы на бег. Что удивительно, ещё в 70-х годах прошлого века учёные дали исчерпывающее объяснение данного феномена, но информация по какой-то причине игнорируется производителями гаджетов. Итак, когда человек бежит, его тело совершает больше ритмичных движений, чем во время ходьбы. Руки и ноги поднимаются и опускаются, а всё это требует от мышц нижних и верхних конечностей больше усилий, что потребляет больше энергии, но не приближает вас к цели. Таким образом, часть энергии при беге расходуется на движение тела вверх, а не вперёд. Именно поэтому для преодоления 3 километров требуется больше энергии при беге, чем при ходьбе.

Мало того, учёные напоминают, что энергозатраты при беге не ограничиваются только активным движением конечностей. Каждое физическое упражнение вызывает отсроченный расход энергии, который добавляется к энергозатратам во время активности. После пробежки длиной в 3 километра повышенный расход энергии длится ещё несколько минут. Всё это время наблюдается повышение температуры тела, что также приводит к росту энергетических затрат. Подсчитано, что при не самом быстром беге затраты энергии оказываются более чем в 2 раза выше, чем во время ходьбы. Многое зависит от скорости и физических показателей человека. Так, более полные люди расходуют больше энергии, тогда как опытные бегуны способны правильно распределять нагрузки, что позволяет им снизить энергетические затраты до минимального уровня. В большинстве случаев бег подразумевает более высокий расход калорий, чем ходьба на аналогичное расстояние, при условии, что скорость ходьбы будет нормальной (около 5 км/ч). Если же вы идёте очень медленно, то вам потребуется больше времени, чтобы преодолеть 3 километра, а расход калорий в итоге будет выше. Это связано с тем, что организм тратит определённое количество энергии в единицу времени, независимо от выполняемой деятельности.

Та же логика применима и к очень высокой скорости ходьбы (более 8 км/ч). Как показывает график выше, в этом случае бег становится более энергосберегающим. Координация, необходимая для ходьбы с такой скоростью, требует больше усилий от мышц, в то время как при беге можно воспользоваться эластичностью сухожилий. Наше интуитивное восприятие энергетической эффективности также играет роль. На беговой дорожке, когда скорость постепенно увеличивается, мы спонтанно переключаемся с ходьбы на бег в тот момент, когда ходьба становится более энергозатратной. Исследователи пишут, что к выбору гаджетов для контроля за сжиганием калорий нужно подходить ответственно. Обязательно убедитесь в том, что умный прибор видит разницу между бегом и ходьбой. Если этого не происходит, то самое время задуматься о более точном и современном устройстве.