Всему виной глобальное потепление, оказывающее губительное воздействие на грунтовые воды

Экстремальная жара в 2024 году охватила страны по всему миру. Согласно данным климатической службы Европейского союза «Коперник», каждый из последних 13 месяцев был самым жарким за всю историю наблюдений, включая самый жаркий июнь. 8 июля 2024 года служба сообщила, что средняя температура за предыдущие 12 месяцев была на 1.5 градуса выше доиндустриального периода 1850–1900 годов. В Мексике и Центральной Америке недели устойчивой жары, начавшиеся весной, в сочетании с продолжительной засухой, привели к серьёзной нехватке воды и десяткам смертей. В Саудовской Аравии более 1000 человек погибли во время хаджа в Мекку из-за экстремальной жары, когда температура достигла 51.8 градуса. Больницы в Карачи, Пакистан, были переполнены из-за сильной жары и частых отключений электроэнергии, а в Индии температура достигала 48.9 градуса, оказывая негативное влияние на здоровье и образ жизни сотен миллионов людей.

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В Греции в июне температура держалась выше 37.8 градуса, что привело к гибели туристов. В Японии в начале июля были объявлены предупреждения о тепловом ударе в Токио и более чем половине префектур из-за рекордной жары. Медики отмечают, что экстремальная жара представляет серьёзные риски для уязвимых групп населения, включая маленьких детей, пожилых людей и работающих на открытом воздухе. Она также может нанести вред экономике, вызывая деформацию железнодорожных путей, провисание проводов и перегрузку электрических систем, что приводит к отключениям электроэнергии. Учёные полагают, что температура продолжит расти, а мы станем свидетелями коррекции климатических поясов. Там, где климат был умеренным, будут наблюдаться пиковые температуры, тогда как в других районах может существенно похолодать. К примеру, уже несколько недель часть Европы переживает довольно необычное явление. Идут постоянные дожди, а температура на 10 градусов ниже привычной. Подобных событий станет всё больше, а особенно опасна проблема дефицита питьевой воды.

Исследователи пишут, что из-за отсутствия доступа к пресноводным озёрам, ручьям и плотинам, выживание примерно каждого четвёртого человека в мире зависит от водоёмов, находящихся под поверхностью Земли. Проблема лишь в том, что к концу столетия десятки, а то и сотни миллионов человек могут лишиться даже этого скудного запаса влаги. Повышение температуры грозит превратить неглубокие запасы грунтовых вод в токсичные отстойники. Международная группа исследователей разработала глобальную модель переноса тепла, чтобы дать точные прогнозы изменения температуры подземных вод при различных сценариях потепления. В худшем случае к 2100 году около 590 миллионов человек будут зависеть от источников воды, которые не соответствуют самым строгим стандартам питьевой воды. На фоне резкого потепления, таяния ледников и повышения уровня океанов, внимание к которым регулярно привлекает пресса, даже учёные редко задумываются о последствиях глобального потепления для грунтовых вод. Гидролог Дилан Ирвин из Университета Чарльза Дарвина в Австралии отмечает, что вопросы изменения климата тесно связаны с погодными явлениями и доступностью воды. Особенно важно изучить последствия влияния изменения климата на грунтовые воды.

Подземные слои камней и почвы не могут сравниться с морской водой в плане поглощения тепла. При этом вода, запертая в пористых породах под поверхностью, может содержать растворенные минералы, загрязняющие вещества и потенциальные патогены. Нагревание этих медленно текущих водоёмов всего на 1-2 градуса может привести к катастрофическим последствиям: окружающая среда лишится кислорода, начнётся рост опасных бактерий и растворение тяжёлых металлов, таких как мышьяк или марганец. По словам ведущего автора исследования Сюзанны Бенц из Технологического института Карлсруэ в Германии, уже около 30 миллионов человек проживают в регионах, где грунтовые воды теплее, чем указано в самых строгих рекомендациях по качеству питьевой воды. Это означает, что пить воду там без обработки может быть небезопасно, и она может потребовать предварительного кипячения. Нагретая грунтовая вода также может повлиять на водопроводные системы, увеличивая температуру воды в трубах. По прогнозам исследователей, при сохранении текущих социально-экономических условий к 2100 году от 77 до 188 миллионов человек будут жить в районах, где грунтовые воды не будут соответствовать строгим стандартам питьевого качества. В экстремальном сценарии резкого увеличения выбросов углерода, 588 миллионам человек может потребоваться значительная очистка воды.

Регионы с глубокими уровнями грунтовых вод, такие как Анды и Скалистые горы, могут оставаться в безопасности, так как вода там остаётся прохладной гораздо дольше. В то время как сообществам в районах с мелководными системами или высокими темпами потепления почти наверняка придётся столкнуться с повышением температуры грунтовых вод до опасных уровней. Для повышения осведомлённости и помощи в принятии мер, команда разработала интерактивное приложение Google Earth Engine, позволяющее любому человеку исследовать прогнозируемые изменения в своём районе. Учёные полагают, что решить проблему без участия международного сообщества не выйдет. К сожалению, мир сегодня занят глобальным противостоянием и постоянно растущими военными бюджетами. Места проблеме питьевой воде пока в международной повестке нет.