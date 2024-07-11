По мнению аналитиков, долговременные инвесторы имеют значительное преимущество перед новичками

Любая инвестиция – это прежде всего рискованный актив. Существуют менее и более надёжные инструменты инвестирования, но ни один из них не даст вам 100% гарантии возврата вкладов. Простой пример, долгое время американские трежерис считались одним из оплотов финансовой стабильности нашей планеты. В итоге правительство США выпустило слишком много ценных бумаг, активно заимствуя у частных и государственных инвесторов. Долги давно вышли за пределы 30 триллионов и плавно приближается к отметке в 35 триллионов. Есть мнение, что янки никогда не смогут вернуть все деньги инвесторам, но пока паники на рынке нет. Для обслуживания растущих долгов проводятся новые заимствования, позволяя отсрочить падение мировых финансовых рынков. Насколько долго США должен вырасти, прежде чем инвесторы начнут паниковать, сказать сложно. Экономить нужно было 10 лет назад, а сегодня вопрос лишь в том, кто последним сойдёт с корабля, ведь время играет против американской экономики.

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Не лучше себя чувствуют акции крупнейших технологических компаний. Даже Apple, которая оценивается более чем в 3.4 триллиона долларов, подвержена колебаниям. Если американский рынок начнёт демонстрировать признаки болезни, то яблочная компания уйдёт на дно вместе с дядюшкой Сэмом. Сегодня инвестиции в Apple кажутся лучшим решением, но риски существуют, а финансовое положение США вызывает опасения даже у европейских аналитиков. Пожалуй, наиболее рискованными активами считаются криптовалюты. Курс альткоинов может подниматься и опускаться по несколько раз в неделю, а все взгляды устремлены в сторону Bitcoin. Первая криптовалюта является рыночным индикатором и менее подвержена перепадам, но иногда и здесь наступает так называемое локальное дно. По данным Glassnode, мы стали свидетелями 18-месячного роста цифрового золота. За это время капитализация основных цифровых активов увеличилась в несколько раз, что привело на рынок огромное количество инвесторов. После того как курс Bitcoin рухнул ниже 55 тысяч долларов, началась волна ликвидаций. Биржи аннулировали ставки трейдеров, что привело к огромным потерям. В настоящее время за 1 ВТС дают меньше 58 тысяч долларов, но положение инвесторов только кажется плохим.

Аналитики разделяют инвесторов на краткосрочных и долгосрочных. К числу первых принадлежат спекулянты, играющие на перепадах курса и делающие большие деньги за счёт успешных ставок. Что же, в ходе стремительной коррекции эти ребята потеряли почти 600 миллионов долларов за несколько дней. Но и это ещё не всё, ведь большая часть краткосрочных держателей фиксирует значительные потери. По данным всё той же компании Glassnode, примерно 2.8 миллиона монет, находящихся под контролем спекулянтов, имеют отрицательный баланс. Проще говоря, трейдер или любой другой инвестор купил какое-то количество ВТС за 60 или даже 70 тысяч долларов за одну монету, ну а сегодня курс намного ниже. Если краткосрочный держатель начнёт избавляться от накоплений, то потеряет большие деньги, ведь рыночная стоимость цифрового золота находится в самом крайней точке за 18 месяцев. Что примечательно, спекулянты уже избавились от 36% всех накоплений, реализовав средства с чистым убытком. И вот здесь самый главный вопрос заключается в том, насколько долго Bitcoin будет находиться на дне. После ошеломляющего 2021 года цикл падения длился 70 дней, что привело к крайне негативным последствиям для спекулянтов. Большая часть краткосрочных держателей разорилась, не имея возможности удерживать криптовалюту из-за финансовых трудностей и постоянно растущей паники.

Совершенно иначе ведут себя долгосрочные держатели, купившие криптовалюту более 150 дней назад. Эта группа инвесторов осторожно смотрит на происходящее и уже не раз переживала курсовые перепады. Почти все долгосрочные держатели сегодня находятся в плюсе, хотя теоретический доход мог быть и больше. Таким образом данная группа не спешит расставаться с накоплениями, предпочитая дождаться более благоприятного момента для продажи ВТС. Аналитики полагают, что рано или поздно период локального дна завершится. Bitcoin пойдёт вверх, а за ним последуют и другие активы. В прошлый раз первая криптовалюта ушла ниже 20 тысяч долларов, тогда как в текущем периоде курс держится стабильно выше 55 тысяч. Это говорит о более высокой устойчивости цифрового золота. Очевидно, что добраться до заветных 100 000 гораздо проще, если старт находится на уровне 50 или 60 тысяч, чем если бы за 1 монету давали всего 16 тысяч долларов. Когда именно закончится текущий цикл, сказать сложно. Курс Bitcoin зависит от многочисленных факторов и может пойти вверх после снижения ставки по кредитам в США. К числу долгосрочных инвесторов относят и Китов, ну а аналитики признают, что крупная рыба никогда не остаётся в убытке. Сегодня спрос на первую криптовалюту относительно низкий, но фундаментальные факторы свидетельствуют о том, что совсем скоро сформируется дефицит, что приведёт к строительному подорожанию Bitcoin.