Пока 6-дневная рабочая неделя не стала обязательной, но многие люди в Греции встревожены новым решением властей

Неясно как вышло, но современная социальная система Германии и ряда других европейских стран сильно напоминает то, о чём так много говорили на митингах в СССР. Коммунизм пока не продемонстрировал своей эффективности, но по какой-то причине развитый капитализм становится всё более социальным. Так, если вы потеряли работу, то власти будут платить вам обязательный доход, превышающий 500 евро. Кроме того, гражданам гарантирована полная медицинская поддержка и другие возможности, которые есть у работающих немцев. Большая часть лекарств, операции и анализы бесплатны, а в итоге человека никогда не оставят на улице. В худшем случае немца поселят в общежитии, но чаще всего государство берёт на себя оплату его жилища. Придётся переехать в соответствующую статусу квартиру, но это будет вполне комфортное жильё со всеми удобствами, включая горячую воду. Все услуги, исключая электричество и интернет, будет оплачивать государство, ну а безработный немец имеет право получить новую профессию за счёт бюджета.

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На самом деле это далеко не все возможности, но суть вы уловили. Рост инфляции, снижение уровня жизни и другие проблемы финансового характера тут же провоцируют протестные настроения в обществе. Народ выходит на забастовки, что вынуждает власти повышать социальные выплаты не только малоимущим, но и рядовым гражданам. Особняком стоит трудовое законодательство. В ряде стран ЕС нормы прописаны так чётко, что существуют специальные юристы, занимающиеся отдельным видом правовой деятельности. Если работодатель нарушает закон, то последствия для него окажутся фатальными, но сейчас не об этом. В каждой стране есть собственные и общие проблемы, но иногда власти того или иного государства делают весьма неожиданные выпады. Давно известно, что Греция – это самый настоящий банкрот. Страна погрязла в долгах и даже пыталась шантажировать Брюссель, выбивая для себя оптимальные условия кредитования. В странах ЕС действует общепринятая пятидневная неделя, но совершенно неожиданно правительство Греции встало на защиту своей новой политики шестидневной рабочей недели, заявив, что такая мера является исключительной и применяемой только в особых обстоятельствах.

Напомним, в начале июля в Греции введено новое положение, позволяющее сотрудникам некоторых предприятий работать на два дополнительных часа каждый день или добавлять ещё одну восьмичасовую смену к своему графику, что в итоге может составить 48 часов в неделю вместо традиционных 40. Нововведение пока не распространяется на предприятия общественного питания и туристические компании. Решение вызвало волну возмущений в социальных сетях и было негативно воспринято профсоюзами и политическими обозревателями. В Греции готовятся протесты, а аналитики полагают, что аналогичная мера может быть распространена на другие секторы и предприятия. Звучат опасения, что работодатели будут пользоваться правовыми нормами и начнут принуждать людей трудится 6 дней в неделю или же оставаться на рабочем месте десять часов вместо положенных восьми. Норма прописана плохо, а значит будут злоупотребления, когда владельцы предприятий не станут платить сотрудникам справедливую оплату за переработку. Пока же министр труда и социального обеспечения Греции Ники Керамеус заверила журналистов, что новое положение не изменяет установленную 5-дневную/40-часовую рабочую неделю, предписанную греческим законодательством, и не устанавливает новую 6-дневную рабочую неделю.

По её словам, новые нормы предусматривают возможность дополнительного рабочего дня только в ограниченных обстоятельствах, в качестве исключительной меры. По информации Керамеус, под действие нового правила подпадают только два типа предприятий: работающие круглосуточно семь дней в неделю по принципу сменного графика, и те, которые работают круглосуточно пять или шесть дней в неделю, также используя сменный график. Министр пояснила, что для предприятий, работающих не каждый день, дополнительный рабочий день допустим только в случае увеличения объёма работы. Она добавила, что новые правила помогут сотрудникам получать справедливую компенсацию за дополнительные часы работы и защитят их от неправомерного увольнения. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2022 году греческие работники в среднем работали дольше, чем в США, Великобритании и странах Европейского союза, превышая средний показатель по ЕС на 300 часов в год.

Критики новых норм полагают, что таким образом власти хотят узаконить переработку и заставить сотрудников трудиться больше, чем положено по закону. Что любопытно, всё это происходит на фоне широких дискуссий о необходимости введения пассивного обязательного дохода. Логика подобной идеи заключается в том, что энергетические и другие крупные компании будут брать на себя повышенные социальные обязательства, финансируя выплату всем гражданам той или иной страны €500 в месяц вне зависимости от доходов и возраста. В некоторых странах уже прошли эксперименты, доказавшие успешность такой идеи. Получающие гарантированный доход люди стали чувствовать себя лучше. Большая часть не стала увольняться, получив возможность самореализации, а некоторые даже открыли собственный бизнес. Похоже, в Греции о подобных идеях не слышали, ведь вместо снижения социальной напряжённости там пытаются переложить проблемы экономики на население.