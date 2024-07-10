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Bublik1
GeForce RTX 5090 сможет разгоняться до 3 ГГц, получит 448-битную шину и 28 Гб памяти GDDR7
Инсайдеры опасаются, что новый флагман NVIDIA поступит в продажу только в 2025 году

Каждый раз, когда до релиза настольной графики нового поколения остаётся менее года, в сети появляются самые разнообразные слухи. Блогеры публикуют сенсационные заявления, большая часть из которых не имеет ничего общего с реальностью. Нам обещают снижение цен, рост производительности и массу новых технологий. К сожалению, всё это остаётся забыто, ведь производители не готовы на такие щедрости и предпочитают совершать небольшие, но уверенные шаги в направлении наших кошельков. Несмотря на то, что только 1-2% геймеров могут себе позволить дорогие видеокарты, особый интерес вызывают слухи о предстоящих флагманах. На этот раз нам снова рассказывают о потенциале GeForce RTX 5090.

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Оказывается, флагман NVIDIA следующего поколения будет чрезвычайно быстрым и получит тактовую частоту 2.9 ГГц из коробки. Для понимания происходящего нужно взглянуть на характеристики GeForce RTX 4090. Напомним, действующий флагман может похвастать наличием тактовой частоты на уровне 2235 МГц, а значит показатели новинки будут выше на целых 30%. Проблема в том, что линейной зависимости между производительностью и тактовыми частотами нет, поэтому говорить о том, что только этот показатель принесёт огромный прирост скорости некорректно. Важно отметить, что речь идёт о базовой тактовой частоте. Так, эталонная модель GeForce RTX 4090 в режиме буста разгоняется до 2520 МГц, тогда как в продаже можно встретить видеокарты, тактовая частота которых достигает 3 ГГц. Производители ставят мощные системы охлаждения и используют различные ухищрения, что приводит к росту количества кадров в играх. Как уже отмечалось выше, линейной зависимости рост тактовой частоты на fps не оказывает, а в результате самые прокачанные модели оказываются до 10% быстрее эталонных. 

Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 5090 получит урезанный чип Blackwell GB202, имеющий 28 Гб видеопамяти и 448-битную шину. В качестве видеопамяти будет использоваться новый стандарт GDDR7, а всё это действительно может привести к небольшой революции. Геймеры уже давно не видели от Дженсена Хуанга сюрпризов. Последние два поколения в сегменте до 400 долларов рост быстродействия и вовсе остановился, тогда как флагманы прибавляли до 50% за два года. Если суммировать все слухи и учитывать, что озвученные технические характеристики останутся без изменений, то на этот раз GeForce RTX 5090 действительно может оказаться до двух раз быстрее GeForce RTX 4090. Тестов в интернете пока нет, а значит приходится верить инсайдерам. Во время выставки Computex Дженсен Хуанг заявил, что архитектура Blackwell превосходит самые смелые ожидания, а сам он с нетерпением ждёт выхода графических чипов следующего поколения. 

Некоторые инсайдеры полагают, что GeForce RTX 5090 может задержаться. В теории, видеокарты следующего поколения появятся на прилавках в конце октября, но источники сообщают о проблемах NVIDIA с доступом к производственным мощностям TSMC. Тайваньская компания перегружена заказами, а на 3-нм технологический процесс претендует не только NVIDIA, но и Intel. Дошло до того, что AMD предпочла использовать 4-нм нормы, что позволит выпустить новую линейку процессоров раньше конкурентов. По информации инсайдеров, запуск GeForce RTX 5090 может состояться в начале 2025 года, что станет неприятным сюрпризом для любителей компьютерных игр. А между тем и Intel и AMD не планируют делать переносов, что может негативно отразиться на рыночной доле NVIDIA. Известно, что Лиза Су не готова на конкуренцию в верхнем ценовом сегменте и планирует сосредоточить усилия на массовых видеокартах. А вот предсказать действия Intel крайне сложно. Первая серия видеокарт этой компании была провальной, а значит руководство сделает всё возможное, чтобы реабилитироваться перед геймерами. Добавим, что GeForce RTX 5090 не окажет решающего влияния на положение на рынке. Флагман NVIDIA станет эталоном мощи, тогда как самое важное будет происходить в сегменте до 600 долларов. Спрос на видеокарты сегодня невысокий, ну а многие пользователи ждут изменений. В теории именно GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5070 станут наиболее массовыми, но пока мы ничего не знаем, какими на самом деле будут эти видеокарты. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
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RTX 5090 может быть на 30% мощнее RTX 4090 и работать с базовой частотой почти 3ГГц
Nvidia GeForce RTX 5090 может получить рекордную номинальную частоту в 2,9 ГГц
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