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Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps

Тесты доказывают, что в большинстве случаев актуальные драйверы не оказывают никакого заметного влияния на производительность игровой системы
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Миллионы людей на нашей планете ежегодно покупают новые видеокарты. Кто-то предпочитает ноутбуки, тогда как другие не хотят иметь дела с урезанными графическими чипами. Большая часть геймеров обращает внимание только на продукцию NVIDIA, поясняя свой выбор проблемами с программным обеспечением у видеокарт AMD. Слухи о том, что инженеры красной команды не умеют делать нормальные драйверы ходят уже давно, но все они далеки от реальности. Если попытаться разобраться в вопросе, то становится очевидно, что программное обеспечение NVIDIA ничем не лучше, а по некоторым параметрам даже хуже. 

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На самом деле проблема имеет ещё одну сторону, ведь в последнее производители видеокарт вынуждают нас скачивать огромные программные комплексы. Десять лет назад вы могли указать системному компоненту на небольшую папку на диске, после чего все драйверы были установлены в автоматическом режиме. Сегодня для работы видеокарты нужно скачать увесистое приложение со встроенной системой обновления. Нас уверяют, что новые драйверы благоприятно сказываются на работе видеокарты. Якобы, количество кадров в секунду станет больше, ну а многие геймеры верят в такие сказки. 

Что же, самое время убедиться в том, что сотрудники NVIDIA способны на чудеса, а поможет нам в этом тестирование команды TheSpyHood. Идея заключалась в том, чтобы взять видеокарту GeForce RTX 4060 Ti, а после прогнать её в одних и тех же играх с разными версиями драйвера. В первом случае использовался WHQL 536.67, который стал доступен в момент выхода этой видеокарты на рынок. Есть результаты с наиболее актуальной версией ПО за номером WHQL 556.12. Использовалась 64-битная версия Windows 11 Pro, ну а для чистоты эксперимента вначале тесты провели на старой, а после на новой версии драйверов. 

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Что же, фанаты дядюшки Хуанга будут сильно огорчены. Как выяснилось, даже если вы остались на самой первой версии драйверов, вышедших вместе с вашей видеокартой, то никаких просадок по количеству кадров не заметите. В большинстве игр актуальная версия ПО демонстрирует на 1-2 fps больше, что нельзя назвать значимым показателем. Возникает вопрос: для чего же тогда вообще нужно постоянно обновлять программное обеспечение. По мнению экспертов, ответ на этот вопрос лежит в описании к драйверам. Оказывается, специалисты NVIDIA регулярно исправлять те или иные ошибки. Представьте себе, что вы скачали новую версию ПО, которая исправила имеющиеся проблемы, но тут же принесла новые. Если проблема не носит критичного характера, то исправление появится через пару месяцев, ну а процесс длится бесконечно. Идеальных драйверов не существует, а пока над созданием сложного ПО работают люди, избежать ошибок не удастся. 

Стоит добавить, что в некоторых ситуациях смысл от установки свежих драйверов всё же есть. В данном случае всё зависит от конкретной игры. Если разработчик тесно сотрудничал с NVIDIA, то владелец видеокарты может рассчитывать на более стабильны фрамрейт. Часто заметить улучшения невозможно, поскольку даже в 2К количество кадров в секунду на видеокарте GeForce RTX 4060 Ti оказывается вполне комфортным. Случаев, когда выход актуального драйвера давал реальный прирост fps, можно пересчитать на пальцах одной руки, ну а в итоге вы можете не гнаться за последними версиями ПО. Бывает и так, что новинка и вовсе пестрит ошибками, а в итоге геймеры замечают падение количества кадров в секунду. Это не значит, что нужно оставаться на самой первой версии драйвера, но и паниковать из-за наличия старого драйвера не стоит. 

Замечено, что очень часто более заметные улучшения наблюдаются на дорогих видеокартах NVIDIA. Это значит, что флагманы получат более значительный буст от обновления драйвера, чем середняки. Давайте пройдёмся по конкретным примерам. Заметное влияние на игровой процесс после обновления драйверов можно наблюдать с видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER. Стоит учитывать, что прирост фрамрейта будет видео только в некоторых играх, а чтобы почувствовать улучшения, нужно перейти с действительно старого драйвера на новый. Проблема в том, что эта видеокарта поступила в продажу в 2024 году, поэтому ПО для неё ещё не успело устареть. 

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Всё это актуально для GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER. Через год разница в быстродействии этих видеокарт на старом и новом драйвере станет заметна, но только в ограниченном количестве игр. Пока же определить преимущества сложно даже при помощи скрупулёзных тестов. Добавим, что видеокарты верхнего ценового сегмента и без того очень быстрые, поэтому прибавка нескольких кадров в секунду не способна оказать решающего влияния на качество картинки. Скорее здесь важнее фактор безопасности, но в последние годы действительно опасных уязвимостей в программном обеспечении NVIDIA не наблюдалось. 

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А вот GeForce RTX 4090 вышла полтора года назад, поэтому использовать для неё старый драйвер мы вам не советуем. Программная среда постоянно совершенствуется, а в некоторых играх разницу можно заметить без дополнительных тестов. Чаще всего речь идёт о режиме трассировки лучей. Иногда разработчики игр выпускают новинки слишком быстро, а уже после устраняют те или иные проблемы. На видеокартах за 50 тысяч рублей трассировка лучей также доступна. Проблема в том, что данная технология слишком требовательна, поэтому играть с активной RTX-ON на GeForce RTX 4060 Ti в разрешении 2К вы не сможете. Что до GeForce RTX 4090, то она тянет любые игры в самых сложных сценариях, поэтому обязательно используйте автоматическое обновление драйверов. Как уже было сказано выше, кроме драйверов обновляется весь комплекс программного обеспечения, что также позитивно скажется на стабильной работе флагманов. 


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