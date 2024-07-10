Благодаря генной терапии появится возможность превращать жировые клетки в энергию

По данным ВОЗ, с каждым годом количество страдающих ожирением людей на нашей планете увеличивается. Тенденцию к росту демонстрирует даже страны Европы, где власти традиционно уделяют особое внимание здоровому питанию. Специалисты отмечают, что всё это оказывает негативное влияние на возможности государства. Нуждающихся и больных людей становится всё больше, не говоря уже об ухудшении качества жизни людей с ожирением. Более состоятельные люди могут себе позволить Вегови и Оземпик, тогда как другие предпочитают изнурительные тренировки в зале. Кто-то бегает по утрам, тогда как десятки миллионов регулярно сидят на диете. Желание сбросить вес становится определяющим, а в результате люди десятилетиями живут в состоянии постоянных ограничений. Потребность корректировать вес со стороны миллионов люде привела к созданию прибыльной индустрии, где вращаются огромные деньги. Что любопытно, учёные уже давно говорят о том, что есть способ заставить наш организм худеть самостоятельно, но только недавно доказали свои идеи в рамках реальных исследований.

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Как стало известно, учёный Брайан Фельдман и молекулярный биолог Лян Ли из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели эксперименты на культурах клеток человека и мышах. Главная задача заключалась в изменении одного гена, который в теории занимается регуляцией жира в нашем организме. Было решено подавить ген, что привело к тому, что белая жировая ткань (WAT) начала преобразовываться в бурую жировую ткань (BAT). Напомним, у млекопитающих существует два основных типа жировой ткани. Белый жир служит долгосрочным хранилищем калорий, накапливая липиды под кожей и вокруг внутренних органов. Бурый жир, наоборот, насыщен клеточными генераторами энергии и готов сжечь запасы топлива для поддержания температуры тела. У взрослых людей бурого жира мало, но у младенцев и некоторых млекопитающих его достаточно для терморегуляции.

Эволюционно белый и бурый жиры обеспечивали выживание. Взрослые использовали белый жир как топливо, а младенцы и млекопитающие, впадающие в спячку, сохраняли тепло с помощью бурого жира. Вот только в современных условиях избыточного питания и малоподвижного образа жизни накопление белого жира может негативно сказываться на здоровье. Так вышло, что природа не упростила процесс извлечения накопленного жира, что вдохновило учёных на поиск способов переключения типов жировой ткани. По словам Фельдмана, благодаря генной терапии в будущем люди смогут корректировать свой вес без сложных тренировок и изнурительного голодания. Фельдман и Ли изучили роль Klf15 в жировом обмене. Анализы показали высокие уровни этого фактора в белых жировых клетках. Введение изопротеренола в культуры белого жира показало, что активация бурого жира связана с уровнями Klf15, а адренергический рецептор Adrb1 оказался ключевым элементом в этом процессе.

Исследования на животных показали, что стимуляция родственного рецептора Adrb3 может побудить белые жировые клетки стать более похожими на бурые, облегчая их расщепление. В настоящее время клинические испытания на людях показали ограниченные результаты из-за отсутствия этого рецептора в белой жировой ткани. Фельдман оптимистично настроен и считает, что Adrb1 может стать более подходящей мишенью для новых исследований. Последние тесты показали, что у мышей с выключенным геном Klf15 увеличилась экспрессия Adrb1, что сделало белую жировую ткань более гибкой. Это открытие может привести к разработке препаратов, которые помогут людям расщеплять жировые запасы без побочных эффектов, характерных для других методов. Исследователи напоминают, что многие сомневались в том, что такое вообще возможно. До появления умной таблетки, позволяющей отказаться от диеты, пока далеко. Учёные не теряют надежды, но инвестиции в подобные проекты мизерные. Дельцы предпочитают вкладывать огромные деньги в препараты, которые дают временный эффект. Если появится таблетка, которая может за считанные недели сжечь большую часть жира, то многомиллиардная индустрия разорится. Допустить этого никто не хочет, а значит до появления заветной таблетки ещё очень далеко. Придётся убедить индустрию здорового образа жизни в том, что всё это выгодно именно им, но пока подвижек на этой почве не было.