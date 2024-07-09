Рынок цикличен, а значит нужно дождаться, когда курсы основных активов пойдут вверх

До недавнего времени Bitcoin считался крайне сомнительным активом и не имел поддержки со стороны крупных инвесторов. В начале 2024 в США была одобрена торговля спотовыми ETF, что позволило привлечь в криптовалюту значительные суммы денег. Аналитики полагают, что только благодаря этому факту цифровое золото всё ещё удерживается на плаву. Негативных новостей слишком много, а волатильность криптовалюты становится настоящей проблемой. Ожидалось, что 2024 станет одним из самых лучших в истории Bitcoin, но пока всё идёт по крайне неблагоприятному сценарию. Как будет дальше, предсказать сложно, но эксперты полагают, что самое главное – не совершать резких движений. Так, если вы инвестировали в криптовалюты значительные суммы денег, то паниковать не стоит. Сегодня цифровые активы действительно находятся на дне, а в ближайшие месяцы курс ВТС может как пойти вверх, так и резко обвалиться. Предпосылок для каждого из сценариев предостаточно, и ниже мы рассмотрим основные советы экспертов.

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В начале июля курс Bitcoin резко пошёл вниз, что тут же отразилось на стоимости альткоинов. Все или большая часть криптовалют посыпались, а особенно сильно досталось мемкоинам и новичкам. Всё это произошло на фоне новостей о выплатах клиентам обанкротившейся криптобиржи Mt. Gox вкладов на общую сумму около 9 миллиардов долларов. Ожидается, что значительная часть этих монет будет продана на открытом рынке, что может вызвать дальнейшее падение цен. Аналитики начали публиковать негативные прогнозы, что привело к оттоку со спотовых фондов значительных сумм. Держатели начали продавать криптовалюту, теряя значительные суммы. Многие из них купили Bitcoin весной, когда за 1 ВТС давали 70 тысяч долларов и больше, но предпочитают вывести хотя бы часть денег. Аналитики считают такой сценарий ошибочным. Нет никаких сомнений, что инвестиции в криптовалюты крайне рискованны, но нужно учитывать фундаментальные события, оказывающие большое влияние на основные курсы. Прежде всего напомним, что в апреле случился халвинг. В результате этого майнеры начали получать в 2 раза меньше монет, затрачивая на добычу больше, чем можно выручить.

По данным специалистов, сегодня за 1 ВТС приходится платить порядка 53 тысяч долларов только в виде электричества, но расходы выходят далеко за рамки розетки. Требуется обновлять оборудование, проводить техническое обслуживание и ремонт. В домашних условиях потеря одного ASIC может оказаться катастрофической, ну а крупным майнерам приходится содержать штат наёмных работников. В результате для получения прибыли фермерам нужно, чтобы 1 Bitcoin стоил не меньше 80 тысяч долларов. Сегодня майнеры работают в минус, но всё равно вынуждены реализовывать часть добытых монет, поскольку нуждаются в средствах, покрывающих текущие расходы. Аналитики констатируют, что на рынок давят трейдеры, рядовые держатели и сами майнеры, что не оставляет шансов для роста. В июле индекс «страха и жадности» на крипторынке находится на самых низких позициях января 2023 года. Ещё совсем недавно показатель находился выше 70 баллов, ну а сегодня опустился до 28 пунктов. Особенно разочарованы начинающие трейдеры и рядовые инвесторы. Многие из них ожидали, что после халвинга наступит значительный подъём, но вместо этого первая криптовалюта обвалилась более чем на 20%. При этом большая часть альткоинов упала ещё ниже, не оставляя шансов на возврат средств. Многие инвесторы пытаются вернуть хотя бы часть денег, что приводит к дополнительному давлению на рынок. Спрос на цифровое золото невысокий, а крупная рыба замерла в ожидании хороших новостей.

Эксперты пишут, что самое главное не паниковать. Если ваша точка входа находится выше 70 тысяч долларов для Bitcoin, то самое время расслабиться. Рано или поздно курс первой криптовалюты пойдёт вверх, а сегодня важно удержать позиции и не распродавать активы. Если есть свободные деньги, можно сделать дополнительные инвестиции, но в данном случае решать должен каждый инвестор самостоятельно. Сегодня рынок криптовалют слишком эмоционален. Впереди выборы президента США, не говоря уже о публикации макроэкономических показателей американской экономики. Рынок труда демонстрирует признаки замедления, а эксперты ждут коррекции кредитной политики. Если будет принято решение снизить ключевую ставку на 25 пунктов, то это позитивно скажется на настроениях инвесторов, что позволит дать толчок к росту. Рынок цифровых активов цикличен, а впереди новые взлёты и падания. В целом, нечто подобное происходит на рынке биржевых акций. Bitcoin стал инструментом для торговли, но так и не смог избавиться от влияния со стороны крупных игроков.

К Китам присоединились и другие игроки, сосредоточившие в своих руках монеты на сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Сложно представить, что случится, если один из таких участников рынка решит разом избавиться от всех накоплений. Традиционные активы не настолько подвержены большим распродажам, слияниям и тому подобным событиям. Некоторые эксперты полагают, что нужно дождаться дефицита предложения. Сегодня майнеры получают в 2 раза меньше монет, чем ещё несколько месяцев назад. Накопления фермеров постоянно снижаются, а значит уже совсем скоро спрос превысит предложения. На достижение этой цели может уйти несколько месяцев или даже больше, но в любом случае курс цифрового золота пойдёт вверх.