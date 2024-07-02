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Bublik1
Спрос на автомобили Tesla снижается на фоне агрессивной ценовой политики китайских компаний
Илон Маск надеется исправить положение при помощи роботакси, но пока неясно, удастся ли миллиардеру добиться успеха

До недавнего времени электрокары Tesla считались наиболее популярными в своём классе на мировом рынке. Илон Маск фиксировал огромные прибыли, а производство постоянно расширялось. Строились заводы по производству ключевых запчастей, включая сборочные цеха, но уже несколько месяцев дела у Tesla складываются не лучшим образом. Аналитики полагают, что существует несколько проблем, оказывающих давление на производство автомобилей с электрическим приводом. Прежде всего наблюдается снижение спроса. Покупательская способность оказалась ниже ожиданий экспертов, ну а в итоге Tesla выпускает машин больше, чем может реализовать. В прессу попадают фотографии, на которых изображены тысячи автомобилей, места которым на торговых площадках не нашлось. Поговаривают, что дальше будет только хуже, поскольку на Илона давят китайские конкуренты. В последние годы количество и качество автомобилей с электрическим приводом из Поднебесной стало значительно выше. Но проблема даже не в качестве, ведь цены на подобные машины намного ниже, чем просит за свою продукцию Маск. 

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Начиная с 2019 года стоимость большей части моделей Tesla резко увеличилась. Илон разводил руками, ведь компании приходилось работать в сложных условиях. Наблюдался дефицит рабочих мест из-за пандемии, а после нагрянул полупроводниковый кризис. Какое-то время покупатели готовы были переплачивать, но количество фанатов Tesla не бесконечно, особенно в Китае. Аналитики полагают, что без снижения стоимости на ключевых рынках Илону не выстоять, но миллиардер пока ищет другие способы выхода из кризиса. По данным Reuters, в июне поставки снизились на 6%, ну а нечто подобное наблюдалось и в мае. Таким образом мы видим, что продажи снижаются второй месяц подряд. Ранее ожидалось, что с апреля по июнь на рынок поступит 438 019 электрокаров, но сегодня ведущие аналитики полагают, что добиться таких показателей не удастся. Снижение поставок происходит после многих лет роста, что сделало Tesla самым дорогим автопроизводителем в мире. В январе компания предупредила, что рост поставок в 2024 году будет заметно ниже, чем предполагалось ранее. 

Эксперты фиксируют, что всё больше потребителей переходят на гибридные автомобили, что приводит к увеличению количества машин Tesla на складах. Компания пытается стимулировать продажи с помощью скидок, более дешёвых вариантов финансирования и лизинга, но всё это будет доступно только на нескольких рынках. Ранее Маск отказался от выпуска недорогой версии электрокара, сосредоточив усилия на создании роботизированного такси. Не исключено, что такое решение будет иметь фатальные последствия. Годы благоденствия уходят. Всё меньше людей могут себе позволить машину за 80 тысяч долларов, ну а многие просто не хотят платить так много, ведь есть более дешёвые конкуренты. Аналитик Barclays Дэн Леви прогнозирует падение поставок во втором квартале на 11%, что станет крупнейшим снижением в истории Tesla. Он отметил, что производитель столкнулся с фундаментальными вызовами, а в настоящее время найти решение крайне сложно. Илон провёл ряд встреч с китайским руководством, а положение производства и продажи в Поднебесной пока кажутся стабильными. Несмотря на это в ценовом эквиваленте электрокары Маска проигрывают местным машинам, а в будущем разрыв окажется ещё выше. 

На фоне неутешительных прогнозов нет ничего удивительного в том, что акции Tesla потеряли четверть своей стоимости в этом году. Илон настроен позитивно, но рынок диктует свои условия. В мае продажи Tesla в Европе упали на 36% из-за сокращения субсидий и низкого спроса со стороны автопарков. Компания также сталкивается с проблемами на европейском рынке из-за неоднократного снижения цен и высоких затрат на обслуживание и ремонт. Конкуренты в Китае предлагают более дешёвые модели, в то время как Tesla не спешит выводить новые. В апреле Маск заявил, что новые модели будут представлены в конце этого года, но подробностей о ценах пока нет. Обновлённый седан Model 3 и популярный внедорожник Model Y не претерпели значительных изменений в последние годы. Поставки Cybertruck начались в конце прошлого года, но массовое производство ожидается не ранее 2025 года. В мае Tesla изменила свои долгосрочные цели, не упомянув о планах по достижению 20 миллионов автомобилей в год к 2030 году. Компания рассчитывает представить роботакси 8 августа, стремясь внедрить в него программное обеспечение Full Self-Driving. В теории заказы со стороны крупных клиентов позволят Илону выйти из кризиса, но проблема в том, что за пределами США использование автоматической системы управления запрещено. Добавим, что большая часть предлагаемых моделей Tesla сильно устарела. Дизайн проигрывает даже европейским конкурентам, ну а многие китайские электрокары предлагают не только ниже цену, но и могут проехать на одном заряде больше километров.

#tesla #илон маск
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Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
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