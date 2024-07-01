Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Sony закрывает большой завод по производству оптических накопителей CD, DVD и даже Blu-ray-дисков
В качестве причины остановки предприятия указывается низкий спрос на подобную продукцию

Технологии движутся вперёд, но иногда та или иная продукция задерживается на прилавках намного дольше, чем можно было предположить. Магнитные накопители в виде кассет для проигрывателей продержались совсем немного, а вот CD-диски продолжают выпускаться и продаваться уже почти 30 лет. Немалую часть такой продукции поглощают студии звукозаписи. Большая часть потенциальных потребителей музыкального контента перешла на цифровые источники, но есть целая армия фанатов, для которой важен физический носитель. CD-диски используют государственные службы по всему миру, поскольку данные на них сохраняются годами и считываются на любом старом компьютере. Похоже, вскоре с покупкой CD-дисков возникнут сложности, о чём сообщает пресс-центр Sony.

реклама

По информации японской компании, проводится плановое сокращение производственных мощностей, отвечающих за выпуск оптических носителей информации. Под удар попал завод в Тагадзё, а всего планируется сократить 250 сотрудников. Представители Sony напомнили о существовании плана, согласно которому рано или поздно нужно окончательно отказаться от оптически носителей. Упор делается на экологическую составляющую, ведь подобные накопители могут столетиями лежать в земле, наполняя её отравляющими веществами. Не лишним будет напомнить и о финансовой стороне, ведь Sony куда выгоднее продавать цифровые игры и музыкальные композиции, чем физические носители информации. Представители японской компании утверждают, что спрос постепенно падает, поэтому сокращение стало самым очевидным ответом на вызовы со стороны рынка. 

До недавнего времени на предприятии в Тагадзё выпускались не только CD-диски всех форматок, но и DVD, а также более современные BD. Последние так и не стали популярными, поскольку каждый такой носитель стоит на порядок дороже предыдущих. Как правило, пользователям ну нужно так много свободного места, поэтому CD-диски остаются оптимальными для записи музыкальных композиций, тогда как фильмы продаются в формате DVD. Инсайдеры пишут, что Sony не планирует останавливаться и уже совсем скоро объявит о новой волне увольнений. Под сокращение производства попадут предприятия, выпускающие оптические носители информации на северо-востоке Японии. Чуть меньше половина сотрудников будет уволена, а некоторым даже дадут ранние пакеты выхода на пенсию. Неясно, откуда издатели игр будут брать диски формата Blu-ray. Напомним, именно на такие накопители сегодня записывают игры для актуальных игровых приставок. 

В ближайшие годы производство Blu-ray будет существенно сокращено, что может повлиять на доступность игр и фильмов на подобных носителях информации в рознице. Как вы могли слышать, особой популярностью подобная продукция пользуется в России. Цифровые копии находятся под полным контролем со стороны разработчиков. Цифровые магазины ловко удаляют игры из аккаунтов геймеров, называя их своей собственностью, тогда как физический носитель отнять у вас никто не сможет. Sony уверяет, что звукозаписывающие компании будут получать необходимое количество оптических дисков без задержек. Отмечается, что низкий спрос вынуждает идти на крайние меры, ну а подавляющее большинство потенциальных покупателей развлекательного контента уже сделало свой выбор. Спрос на физические носители сходит на нет, а в будущем совсем перестанут появляться на прилавках магазинов. 

#sony #dvd
+
Написать комментарий (0)
Sony инвестировала более $250 млн в новую игру от создателей Days Gone на движке Decima
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
10
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
+
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
5
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
11
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
1
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
С 1 сентября 2025 года в РФ могут запретить продавать смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple
25
Россия создает теневой флот газовозов под прикрытием компании из Дубая
1
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
4
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
6
Российская компания «Аквариус» наладит производство собственных роутеров Wi-Fi за 1 млрд рублей
4
Чехол на видео показывает детали дизайна iPhone 16 со всех сторон
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
10
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
111
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
15
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
11
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
+

Сейчас обсуждают

VladTag
11:43
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив.
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
Я - Константин
11:38
Один вопрос. А Вы уверены, что нам интересны Ваши побудительные мотивы ? Лично мне нет. Я смотрю на характеристики и цену. Я не имбецил из верующих в "изобретение" айфон и стоящий в очереди за телефон...
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Легенда
11:32
голодранцы так всегда говорят.
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Игорь Воробьёв
11:29
Не обязательно объявлять войну , что бы ее развязать Гитлер тоже не объявлял войну СССР.
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
Колючка
11:28
к сожалению да, все деньги ушли на 4090 и 7800Х3D
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Легенда
11:28
ты нищ. не купишь
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Легенда
11:27
не пукай.
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Колючка
11:27
аа ну тогда тоже куплю
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Легенда
11:27
неа. топ из топов
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Колючка
11:26
конечно же это не реклама Поко, о котором у писуна уже третья статья, просто так совпало
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем