В качестве причины остановки предприятия указывается низкий спрос на подобную продукцию

Технологии движутся вперёд, но иногда та или иная продукция задерживается на прилавках намного дольше, чем можно было предположить. Магнитные накопители в виде кассет для проигрывателей продержались совсем немного, а вот CD-диски продолжают выпускаться и продаваться уже почти 30 лет. Немалую часть такой продукции поглощают студии звукозаписи. Большая часть потенциальных потребителей музыкального контента перешла на цифровые источники, но есть целая армия фанатов, для которой важен физический носитель. CD-диски используют государственные службы по всему миру, поскольку данные на них сохраняются годами и считываются на любом старом компьютере. Похоже, вскоре с покупкой CD-дисков возникнут сложности, о чём сообщает пресс-центр Sony.

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По информации японской компании, проводится плановое сокращение производственных мощностей, отвечающих за выпуск оптических носителей информации. Под удар попал завод в Тагадзё, а всего планируется сократить 250 сотрудников. Представители Sony напомнили о существовании плана, согласно которому рано или поздно нужно окончательно отказаться от оптически носителей. Упор делается на экологическую составляющую, ведь подобные накопители могут столетиями лежать в земле, наполняя её отравляющими веществами. Не лишним будет напомнить и о финансовой стороне, ведь Sony куда выгоднее продавать цифровые игры и музыкальные композиции, чем физические носители информации. Представители японской компании утверждают, что спрос постепенно падает, поэтому сокращение стало самым очевидным ответом на вызовы со стороны рынка.

До недавнего времени на предприятии в Тагадзё выпускались не только CD-диски всех форматок, но и DVD, а также более современные BD. Последние так и не стали популярными, поскольку каждый такой носитель стоит на порядок дороже предыдущих. Как правило, пользователям ну нужно так много свободного места, поэтому CD-диски остаются оптимальными для записи музыкальных композиций, тогда как фильмы продаются в формате DVD. Инсайдеры пишут, что Sony не планирует останавливаться и уже совсем скоро объявит о новой волне увольнений. Под сокращение производства попадут предприятия, выпускающие оптические носители информации на северо-востоке Японии. Чуть меньше половина сотрудников будет уволена, а некоторым даже дадут ранние пакеты выхода на пенсию. Неясно, откуда издатели игр будут брать диски формата Blu-ray. Напомним, именно на такие накопители сегодня записывают игры для актуальных игровых приставок.

В ближайшие годы производство Blu-ray будет существенно сокращено, что может повлиять на доступность игр и фильмов на подобных носителях информации в рознице. Как вы могли слышать, особой популярностью подобная продукция пользуется в России. Цифровые копии находятся под полным контролем со стороны разработчиков. Цифровые магазины ловко удаляют игры из аккаунтов геймеров, называя их своей собственностью, тогда как физический носитель отнять у вас никто не сможет. Sony уверяет, что звукозаписывающие компании будут получать необходимое количество оптических дисков без задержек. Отмечается, что низкий спрос вынуждает идти на крайние меры, ну а подавляющее большинство потенциальных покупателей развлекательного контента уже сделало свой выбор. Спрос на физические носители сходит на нет, а в будущем совсем перестанут появляться на прилавках магазинов.