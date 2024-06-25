Ассанж встретится со своей женой и детьми, которые видели его только в камере.

Сегодня утром стало известно о том, что основатель WikiLeaks не только получил свободу, но и смог отправиться домой. Последние пять лет (1901 день) Джулиан Ассанж провёл в крошечной камере размером 6 квадратных метров, где ему приходилось находиться 23 часа в сутки. Ещё час ему разрешали гулять под присмотром охранников, ну а в целом отношение к нему было ничем не лучше, чем к лицам, совершившим тяжкие преступления. Уже совсем скоро Ассанж встретится со своей женой и детьми, которые ещё никогда не видели своего отца вне переделов камеры. По данным зарубежной прессы, основатель WikiLeaks признал себя виновным в нарушении закона США о шпионаже. Эта сделка положила конец его тюремному заключению, ставшего постыдным примером особенностей американской и европейской демократии. 52-летний Ассанж согласился признать себя виновным по одному пункту уголовного обвинения в сговоре с целью получения и раскрытия секретных документов национальной обороны США.

реклама

По данному обвинению он должен быть приговорён к 62 месяцам лишения свободы, которые он уже отбыл в британских застенках. Ассанж покинул тюрьму Белмарш в понедельник, после чего Высокий суд освободил его под залог. В заявлении защиты отмечается, что происходящее стало результатом глобальной компании, которая позволила отстоять свободу прессы и добиться справедливости для Ассанжа. На видео, опубликованном Wikileaks, можно заметить, как одетый в синюю рубашку и джинсы основатель портала, подписывает документ перед посадкой в частный самолёт компании VistaJet. Стелла Ассанж выразила благодарность всем, кто был причастен к последним событиям и поддерживал её мужа на протяжение многих лет. Данные FlightRadar24 показывают, что единственный самолёт VistaJet, вылетевший из Станстеда в понедельник днём, направлялся в Бангкок. Представитель Ассанжа в Австралии отказался комментировать планы его полёта. Компания VistaJet не ответила на запрос о комментариях. Правительство Австралии во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе настаивает на освобождении Ассанжа, но отказывается комментировать судебное разбирательство. Представитель правительства уверен, что дело Ассанжа тянулось слишком долго, и не принесёт никакой пользы обеим сторонам конфликта. Чем будет заниматься основатель Wikileaks, пока неясно, ну а мы кратко остановимся на основных событиях, превративших никому не известного блогера в главного врага США.

Джулиан Ассанж, родившийся в Таунсвилле (Австралия) в июле 1971 года и с юных лет проявлял талант к программированию. В подростковом возрасте он приобрёл репутацию опытного хакера, а в 1995 году даже признал себя виновным и был оштрафован за взлом местной сети. В двадцатилетнем возрасте он поступил в Мельбурнский университет, чтобы изучать математику и физику. В 2006 году Ассанж запустил WikiLeaks, назвав его интернет-хранилищем для разоблачителей. Веб-сайт приобрёл известность в апреле 2010 года, когда опубликовал секретное видео вертолётной атаки США в 2007 году, в результате которой погибли мирные жители в Багдаде, включая двух сотрудников Reuters. Позднее в 2010 году WikiLeaks опубликовал более 90 000 секретных военных документов США о войне в Афганистане и около 400 000 документов о войне в Ираке, что стало крупнейшими утечками секретных данных в истории США. В 2011 году сайт также опубликовал 250 000 секретных дипломатических телеграмм из посольств США по всему миру. Эти утечки вызвали гнев у американских политиков и военных, заявивших, что публикации ставят под угрозу жизни людей. WikiLeaks снова оказался в центре внимания в 2016 году, опубликовав десятки тысяч электронных писем, принадлежащих руководителю предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Сенатский доклад 2020 года утверждал, что Россия использовала WikiLeaks, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Трамп отверг этот доклад, а Россия отрицала вмешательство.

В ноябре 2010 года шведский суд вынес решение о задержании Ассанжа в рамках расследования обвинений в сексуальных преступлениях. В декабре 2010 года он был арестован британской полицией по европейскому ордеру на арест. Ассанж отверг обвинения, заявив, что это предлог для его экстрадиции в США. В июне 2012 года, после отклонения апелляции против экстрадиции, Ассанж вошёл в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. Эквадор предоставил ему убежище в августе 2012 года. Ассанж провёл семь лет в посольстве, в течение которых у него родились двое детей от Стеллы Морис, на которой он женился в 2022 году. 11 апреля 2019 года Эквадор под давлением США отозвал право предоставления убежища, после чего в комнату Ассанжа ворвались люди с автоматами и силой заставили узника посольства пойти с ними. После этого он оказался в британской тюрьме, где ожидал своей дальнейшей судьбы. В июне 2019 года США запросили его экстрадицию, чтобы предъявить обвинения в хакерстве и нарушении законов о шпионаже. В 2021 году британский судья постановил, что Ассанжа не следует экстрадировать из-за риска самоубийства. Однако США выиграли апелляцию, предложив отбывание наказания в Австралии. В июне 2022 года Великобритания одобрила экстрадицию, а в 2023 году судья отклонил апелляцию Ассанжа. В феврале 2024 года Высокий суд Лондона предоставил возможность подачи последней апелляции.

Казалось, что остаток жизни Ассанж проведёт в заключении, но в последний момент адвокатам удалось прийти к соглашению с американскими властями. Ещё весной Байден отказался от судебного преследования основателя WikiLeaks, но до недавнего времени было неясно, каким будет окончательный вердикт. В ходе финального слушанья в суде на Северных Марианских островах была поставлена точка, что даст возможность Ассанжу вести относительно свободную жизнь. Передвигаться по миру без ограничений он не сможет, но хотя бы получит возможность жить вместе со своей женой в нормальном доме, а не в камере 2/3 метра. Если учитывать тот факт, что с 2012 по 2019 он также жил в небольшой комнате в посольстве без возможности выходить наружу, то общее время его заключения превысило 12 лет.