Такой шаг может способствовать решению суда о продолжении работы TikTok в США

Торговая война между США и Китаем оказывает негативное влияние на экономику двух стран, а также создаёт напряжённость по всему миру. Аналитики полагают, что полупроводниковые изделия будут дорожать, а в ближайшие 10 лет технологический рынок изменится до неузнаваемости. Американские власти оказывают давление на китайские компании, делая всё возможное для снижения инвестиционной активности проектов из Поднебесной. Бизнесу из КНР запретили вкладывать свои деньги в целый ряд американских компаний, но на этом Белый дом останавливаться на намерен. Не так давно в США запретили TikTok, ну а пока встречный иск от китайской компании позволит продлить присутствие социальной сети ещё на несколько месяцев. Дядюшка Сэм требует продать TikTok, но китайские владельцы упорствуют. Звучат абсурдные обвинения, но даже выполнение всех требований, звучащих со стороны правительства США, вряд ли что-то изменит. Несмотря на это китайская сторона пытается сделать всё возможное, чтобы удовлетворить запросы Белого дома.



Как стало известно, китайская ByteDance начала активно сотрудничать с американской Broadcom в сфере разработки процессора для работы искусственного интеллекта. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, этот шаг поможет владельцу TikTok обеспечить надёжные поставки высокопроизводительных чипов на фоне напряжённости между США и Китаем. Для информации: ByteDance управляет серверами TikTok, а также его китайской версии Douyin. Кроме того, эта компания обслуживает целый ряд других приложений, включая сервис чат-ботов Doubao с 26 миллионами пользователей. В теории, новый чип, созданный под контролем Broadcom, повысит прозрачность работы сервисов, что позитивно скажется на решении Верховного суда. Если судебные органы получат чёткий сигнал о намерении заменить оборудование на то, что соответствует американскому законодательству, то спор может решиться в пользу китайской стороны. Известно, что речь идёт о 5-нм чипе ASIC, который будет соответствовать экспортным ограничениям США. Производственные работы будут переданы тайваньской компании TSMC, а сотрудничество между ByteDance и Broadcom началось в 2022 году. Эксперты полагают, что кроме решения экспортных проблем сделка между компаниями поможет сократить затраты и обеспечить стабильные поставки высокопроизводительных чипов.

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Источники сообщают, что выпуск чипа начнётся только в 2025 году, поскольку мощности тайваньской TSMC перегружены. Причина также заключается в том, что сам чип до конца не готов, а значит инженерам потребуется какое-то время на доработку. За последние несколько лет ByteDance закупала у Broadcom 5-нм чипы Tomahawk и коммутаторы Bailly для кластеров с искусственным интеллектом. Для поддержки своих разработок в области ИИ китайская компания владеет значительными запасами чипов NVIDIA, включая A100 и H100. Сегодня подобные устройства недоступны из-за санкций, поэтому неясно, откуда и сколько подобных чипов ByteDance взяла. Часть серверов компании работает на базе разрешённых к ввозу в Китай A800 и H800, а сама ByteDance только в 2023 направила 2 миллиарда долларов на закупку графических процессоров NVIDIA.

Параллельно ведутся активные закупки решений Huawei. Китайская компания теснит американцев на собственном рынке, предлагая высокопроизводительное решение в виде Ascend 910B. В настоящее время ByteDance находится в стадии расширения и ищет специалистов, которые бы могли создать собственные аналоги высокопроизводительным американским технологиям. Не исключено, что инициатива ByteDance и прямое сотрудничество с Broadcom в разработке чипа для работы серверов не окажет никакого влияния на решения судебных инстанций. Процессор будет доступен не скоро, тогда как судьба американской TikTok решится в 2024 году.