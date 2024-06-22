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Bublik1
Почему госдолг США растёт так быстро, а Байден и не думает о снижении расходов
Федеральный долго США превысил 35 триллионов долларов

В последние годы всё больше финансовых аналитиков высказывают опасения не тему постоянно увеличивающегося государственного долга США. Многие государства уже отказалась от покупки трежерис, тогда как у союзников Вашингтона просто нет выбора. Европа, Южная Корея, Япония и ряд других стран продолжают инвестировать в растущий пугающими темпами госдолг, ну а выхода из сложившейся ситуации нет и не предвидится. Эксперты полагают, что сегодня Америка не может себе позволить перейти от накапливания долгов к их выплате, поэтому продолжит двигаться в заданном направлении. Приходится содержать сотни военных баз, инвестировать в конфликты по всему миру, разменивая время на деньги. Ну а всё идёт к тому, что времени у США осталось не так много, поскольку даже союзники встревожены процессами, происходящими в американской экономике. Хуже всего, что власти не планируют ничего менять, надеясь на то, что проблема разрешится сама собой. 

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По мнению авторов The New York Post, несмотря на то, что госдолг достиг отметки в 35 триллионов долларов, администрация Байдена не кажется встревоженной. Президент отмахивается от проблемы, предпочитая тратить деньги, которые страна берёт в займы у мировой экономики. Вот только отдавать средства рано или поздно придётся, ведь дальше долги будут накапливаться быстрее, чем это было совсем недавно. Согласно данным издания, национальный долг растёт с удивительной скоростью, увеличиваясь на триллион долларов каждые 100 дней. Что примечательно, в прошлом году на обслуживание госдолга было потрачено всего 1 триллионов, ну а в этом году ситуация иная. Мало того, что власти продолжают брать новые займы, так ещё и выплаты по процентам оказывают на происходящее негативное влияние. Таким образом в 2024 расходы на выплату долгов превысят затраты на оборону, инфраструктуру, образование и программы по борьбе с бедностью. Пожалуй, единственный сектор, на который правительство тратить больше – это социальное обеспечение и здравоохранение. По крайней мере пока, ведь уже в 2025 году эта статья расходов станет второй по величине. 

Согласно расчётам The New York Post, выплата процентов по долгу обходится каждому американцу примерно в 3000 долларов в год. Журналисты приводят мнение аналитиков, ну а финансисты открыто заявляют, что продолжать копить долги бесконечно нельзя. Напомним, в 2023 агентство Fitch подверглось критике за понижение рейтинга государственного долга США. Спустя несколько месяцев агентство Moody’s также изменило прогноз со «стабильного» на «негативный». В Белом доме заявили, что оценка производилась с нарушениями и не соответствует реальному положению дел. Якобы, страна способна обслуживать свои долги, но аналитики приходят к противоположному мнению. Фактически, уже несколько лет выплаты осуществляются за счёт последующих займов, а новые кредиты и процентные ставки только ухудшают и без того сложное положение. Что удивительно, огромные цифры госдолга не оказывают на действующих политиков отрезвляющего влияния. В прошлом президенты хотя бы говорили о необходимости решения проблемы госдолга. Билл Клинтон предупреждал о важности долгосрочного решения долговой проблемы, а Барак Обама и вовсе называл отказ от её решения со стороны Конгресса безответственным. Дональд Трамп призывал избавиться от долга, который тогда составлял 19 триллиона долларов. Все предыдущие президенты выражали свою обеспокоенность, но не предлагали реальных путей решения проблемы, тогда как Байден подошёл к делу творчески. В рамках одного из интервью он заявил, что федеральный долго при нём удалось сократить в два раза. Вот только на момент вступления в должность долг составлял 26.9 триллиона долларов, тогда как сейчас он превысил 35 триллионов. 

По мнению аналитиков, опрошенных авторами The New York Post, одна из проблем заключается в том, что советники Байдена придерживаются так называемой «Современной денежной теории». Если не вдаваться в подробности, то США могут себе позволить брать бесконечное количество долгов, поскольку имеют бесконтрольный доступ к печатному станку. Если потребуется, то в оборот введут десятки триллионов долларов, которые пойдут на обслуживание долгов и решение других государственных задач. Нечто подобное заявила экономический советник президента Стефани Келтер. Она считает, что власти США могут не беспокоиться о будущем, поскольку удерживают в руках долларовую эмиссию. Аналитики пишут, что история ранее существовавших империй доказывает, что такая политика ведёт к катастрофическим последствиям. После Первой мировой Германия начала активно печатать деньги для выплаты репараций, что привело к гиперинфляции и недовольству народа, подготовив почву для прихода к власти Гитлера. Нечто подобное пытались провернуть в Аргентине, Зимбабве и Венесуэле. 

В результате безответственных действий властей накопления рядовых граждан обесцениваются, а обычно всё заканчивается плачевно как для государства, так и для правительства. Сам Байден уверен, что проблему можно решить путём увеличения налогов на богатых. Вот только состоятельные американцы и так обложены налогами, а карательные меры приведут к тому, что бизнес мигрирует в другие страны. Но даже если бы в Белом доме отняли бы все деньги миллиардеров, то хватило бы только на то, чтобы покрыть 1/7 часть долга. Авторы The New York Post считают, что единственным выходом может стать снижение государственных расходов. Первыми под удар попадут военные амбиции, а также многочисленные секретные фонды, которые щедро платят оппозиции в десятках странах по всему миру. Байден и все предыдущие президенты были не готовы на такие жертвы, ну а всё идёт к тому, что совсем скоро США не смогут обслуживать свои долги. В этот момент будет включён долларовый станок, а последствия такого решения просчитать сложно, поскольку всё больше государств хочет оказаться от расчётов в американской национальной валюте. 

#аналитика #политика #финансы #госдолг сша
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