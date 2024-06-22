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Bublik1
Члены самой богатой семьи в Британии получили реальные сроки за жестокое обращение с работниками
Семейство Хиндуджа владеет капиталом на сумму 47 миллиардов долларов, но предпочитало не платить работникам заработную плату и наказывать за малейшую провинность

По данным ООН, в 2024 году больше 700 миллионов людей по всему миру будут испытывать острую нужду в пище. Многие люди проживают на территориях, в которых ведутся многолетние конфликты, тогда как другие просто не могут сами себя прокормить. Земля принадлежит транснациональным корпорациям, а власти коррумпированы и не способны на самостоятельные решения. В случае, если местные лидеры пытаются избавиться от контроля со стороны демократических институтов Европы, то США и союзники устраивают революции, либо отправляют оперативников для свержения недружественных режимов. В итоге янки на пару с европейцами уже много веков выкачивают из беднейших стран все доступные ресурсы и не готовы ничего менять. По данным всё той же ООН, для того, чтобы полностью решить проблему голода на нашей планете потребуется не больше 10 миллиардов долларов. 

Яхта семейства Хиндуджа  

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Существуют жизнеспособные инженерные проекты, которые могли быть построены в африканских пустынях, получая воду и необходимые ресурсы для выращивания сельскохозяйственных культур и разведения птицы и рогатого скота без сжигания углеводородов. Таким образом можно было бы наладить производство молока, мяса, яиц, фруктов, овощей и зерновых, а после поставлять всё это в находящиеся в трудном экономическом положении регионы. Увы, но состоятельные люди на нашей планете предпочитают оставаться далеки от проблем большинства, ведь 99% всех ресурсов принадлежит 1% представителей нашей расы. Психологи рассказывают, что для полного счастья не нужны миллионы, ведь человеку достаточно работы, семьи и доступны развлечений. Возможно, но иногда жадность богатых людей переходит все границы, а некоторые из них забывают, что времена колоний и рабов ушли в прошлое. Не так давно на скамье подсудимых оказались члены самой богатой семьи Британии. Речь о семействе Хиндуджа, глава которой – Гопичанд Хиндуджа контролировал состояние в 37.196 фунтов стерлингов (47 миллиардов долларов). 

Суд доказал, что представители семейства занимались открытой эксплуатацией работников, выполнявших те или иные задачи по дому. По данным журналистов, Швейцарский уголовный суд снял с магната индийского происхождения Пракаша Хиндуджа (78 лет), его жены Камали (75 лет), их сына Аджая и его жены Намраты более серьёзные обвинения в торговле людьми. Суд постановил, что семейство занималось эксплуатацией неграмотных индийцев, но также пришло к вводу, что работники прекрасно осознавали, на что шли, надеясь в будущем вырваться за пределы виллы на берегу Женевского озера. Пракаш и Камаль получили по четыре с половиной года тюремного заключения каждый, а Аджай и Намрата – по четыре года. Адвокаты семьи Хиндуджа заявили о намерении подать апелляцию, утверждая, что к персоналу относились с уважением и предоставляли жилье. Семья Хиндуджа обвиняется в конфискации паспортов рабочих, выплате зарплаты в рупиях вместо швейцарских франков, ограничении свободы передвижения и чрезмерной эксплуатации работников. Прокуроры заявили, что рабочие трудились до 18 часов в день за зарплату, которая составляла менее одной десятой от требуемой по швейцарскому законодательству. 

Пракаш и Камаль не присутствовали на судебном заседании по состоянию здоровья. В списке значится ещё и пятый обвиняемый. Это бизнес-менеджер семьи по имени Наджиб Зиази, которому дали 18 месяцев условно. Журналисты Sky News считают, что семья Хиндуджа, контролирующая транснациональный конгломерат Hinduja Group, достигла соглашения с истцами. Подробности сделки не афишируются, но совсем недавно власти Швейцарии конфисковали ювелирные изделия и некоторые ценные активы семьи. После реализации всего этого постиравшим будут выплачены значительные суммы. Скорее всего, все люди, которые годами в рабских условиях трудились на семью миллиардеров, получат вид на жительство в Швейцарии, ну а деньги у этих людей теперь точно будут. Как уже было указано выше, семья Хиндуджа консолидировала в руках огромные ресурсы, имея возможность не только выполнять все обязанности перед работниками, но и помогать соотечественникам. Увы, но миллиардеры наслаждались угнетением себе подобных и не были готовы платить работникам даже те суммы, что положены по закону. Особенно удивительным кажется поведение пожилых членов семейства, которым было за 75 лет. В прессе не указывают подробности дела, но пишут о том, что члены семейства открыто издевались над своими работниками, используя самые разные виды наказаний. Например, не платили деньги, или вставляли штрафы, отрабатывать которые нужно было годами. Работников могли не кормить и даже применять к ним физическую силу. 

#интересное #истории
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Михаил Авраменко
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А как же расизм? Индусов щемят! Дерьмократия в опасности! Срочно зовите Капитана Америку, Таноса и прочий супергеройский сброд!
Члены самой богатой семьи в Британии получили реальные сроки за жестокое обращение с работниками
Михаил Авраменко
16:07
И поспособствовали этому сами же америкашки 😎
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beltar
16:04
24 Су-57 в год в современных условиях это довольно много, при современных сроках службы самолетов в 20+ лет и крупнейших парках в несколько сотен истребителей. При этом никто пока не собирается отказы...
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lewile
15:59
Так какие же это британцы, если они индусы! А Индия бывшая колония Британии, вот какому отношению к людям бриты их и научили. Плохо только что они издевались над своими же, а не мстили бритам...
Члены самой богатой семьи в Британии получили реальные сроки за жестокое обращение с работниками
Максим Лапников
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beltar
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