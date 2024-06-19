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Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна

Тесты доказывают, что между дорогостоящей моделью производства Asus и эталонной на графическом чипе GeForce RTX 4080 SUPER нет никакой разницы
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Уже давно доказано простое рыночное правило: если человек купил смартфон Samsung или Apple, то с высокой долей вероятности он будет и дальше стремиться придерживаться выбранного бренда. Точно такое же положение вещей наблюдается и в отношение китайских брендов, а суть сводится к привычкам и особенностям нашей психики. Если со смартфоном не будут происходить неприятности, то пользователь убедит себя в том, что имеет дело с наиболее оптимальным брендом и будет продолжать тратить деньги за доступ к элитной продукции с надкушенным яблоком. На самом деле в этом нет ничего плохого, а предпочтения оказывают аналогичное влияние не только на выбор смартфонов, но и на другие сферы нашей жизни.

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Мы обращаем внимание на известные нам бренды сыров и колбас, относясь к новинкам с недоверием, а когда дело заходит до видеокарт, то мнение геймеров разделяется. Есть масса любителей компьютерных игр, тратящих значительные суммы на брендовую продукцию. В данном случае важен не только конечный производитель, но и качество системы охлаждения, а также другие факторы. Впрочем, есть геймеры, для которых бренд не имеет значения, ну а сегодня мы разберём итоги любопытного тестирования. Команда TheSpyHood взяла две видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER, а после прогнала их через популярные игры. Ролик вы можете увидеть ниже, ну а мы подведём краткие итоги и сделаем выводы. 

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В тесте участвовала близкая к эталонной GeForce RTX 4080 SUPER, а также прокачанная Asus из серии ROG Strix. В российских магазинах нам не удалось отыскать обе участницы теста, поэтому рассмотрим наиболее близкие модели. Как видите, модель производства Palit стоит 105 тысяч рублей, тогда как GeForce RTX 4080 SUPER от Asus оценена в немыслимые 230 тысяч. Перед нами самый очевидный флагман и одна из самых дорогих моделей на данном графическом чипе на рынке. Физически она имеет повышенные тактовые частоты, ну а тесты доказывают, что разницы между эталонной моделью и одной из самых дорогих видеокарт на рынке вообще нет. Учитывая, что обе выдают стабильно выше 100 кадров в секунду, считать прирост в 1-5 fps значительным достижением мы бы не стали. Средней разрыв по количеству кадров в секунду не превышает 2-3 fps, ну а всё это говорит лишь о том, что некоторым геймерам просто некуда девать деньги. 

ROG Strix не имеет ничего выдающегося, но по непонятной причине оказывается намного дороже. Если вы думали, что так ведёт себя только Asus, то сильно ошиблись. В пример можно привести GeForce RTX 4070 Ti SUPER производства Gigabyte. Потенциального покупателя ожидают повышенные тактовые частоты и улучшенная система охлаждения. Обойдёмся без поиска тестов, ведь полученные выше результаты позволяют экстраполировать выводы на всю линейку NVIDIA. За прокачанную версию GeForce RTX 4070 Ti SUPER просят почти 140 тысяч рублей, тогда как где-то на полке рядом спокойно лежит видеокарта Palit, созданная на этом же графическом чипе. Если вам кажется, что продукция Gigabyte более надёжная и стабильная, то можете заплатить за неё любую доступную вам сумму. Отговаривать вас от покупки той или иной видеокарты мы не станем, но подтолкнуть к тому, чтобы начать думать, просто обязаны. 

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Обратите внимание на GeForce RTX 4070 SUPER, созданную инженерами Asus. За этот шедевр вам придётся заплатить 110 тысяч рублей, вот только примерно столько же стоит GeForce RTX 4080 SUPER производства Palit. Разница между двумя графическими чипами колоссальная, ведь последний оказывается на 30-40% быстрее. Выбор кажется очевидным, но любители брендов упрямо смотрят в сторону Asus. Что же, в этом случае самое главное не смотреть тесты, ведь может оказаться, что вы потратили деньги зря, а ваш более разумный знакомый купил более мощную и выгодную по цене видеокарту. Фанаты брендовых видеокарт уверяют, что более дорогие модели обладают повышенным разгонным потенциалом. Вполне возможно, что так и есть, вот только никогда ваша прокачанная GeForce RTX 4070 SUPER не сможет добраться до уровня GeForce RTX 4080 SUPER. Только если вы используете жидкий азот, но такое годится исключительно для рекордов, а не для повседневного использования. Самую обычную GeForce RTX 4070 SUPER можно купить за 60 тысяч рублей, ну а это почти в 2 раза дешевле, чем просят за брендовую Asus.

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Точно такое же безобразие наблюдается и с GeForce RTX 4090. Видеокарта в линейке ROG Strix обойдётся вам в немыслимые 330 тысяч рублей, тогда как вполне приличная модель производства GigaByte стоит на целых 100 тысяч дешевле. Для понимания происходящего: за эту сумму вы сможете собрать очень неплохой системный блок. В итоге владелец видеокарты Asus за свои 330 тысяч получит +2 кадра в секунду, тогда как более разумный, купивший GigaByte, окажется счастливым обладателем такой же мощной видеокарты внутри актуального системного блока. Если тесты доказывают, что внутри видеокарт Asus нет ничего уникального, то зачем платить больше? Увы, но ответа на этот вопрос мы с вами не услышим. Всегда будут геймеры, делающие выбор на основе ошибочных впечатлений и советов. Смартфоны Apple довольно неплохо продаются даже в России. А между тем владельцы подобных аппаратов постоянно сталкиваются с блокировками приложений, не могут производить быструю оплату и в целом сильно зависят от решений американской компании. Asus уже давно ушла из РФ, но фанаты, которые верят в уникальные качества продукции этой компании, остаются, продолжая платить деньги за воздух в сильно переоценённых вентиляторах. 


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видеокарты asus оптимальные ценовые предложения тесты geforce rtx 4080 super
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