Несмотря на рост популярности недорогих транспортных средств, средняя стоимость на данном рынке составляет 1.7 миллиона рублей

Уход с российского рынка крупнейших мировых производителей автомобилей стал полной неожиданностью для отечественных автолюбителей. Какое-то время проблему дефицита удавалось решить за счёт параллельного импорта, но в итоге поставки европейских, японских и американских машин снизились до критически низких показателей. В настоящее время отдельные экземпляры всё ещё завозятся, но бешеного спроса на подобные транспортные средства нет. Похоже, правительство решило нанести удар по успешному бизнесу некоторых российских граждан. Схема работала следующим образом: гражданин РФ ввозил машину под заказ, а после продавал её заинтересованному лицу. Как стало известно, теперь Госавтоинспекция может отказать в постановке на учёт автомобилей, которые были ввезены в страну из-за границы и перепроданы в течение года. Таким образом можно будет ввезти машину для личного пользования, ну а попытки использовать законодательство для получения прибыли приведут к необходимости уплаты утильсбора по повышенному коммерческому тарифу. Цифры здесь варьируются от 300 тысяч до 1.3 миллиона рублей и станут неприятными для любого автовладельца.

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Ну а пока китайские производители активно штурмуют российский рынок, рядовые потребители обращают внимание на подержанные транспортные средства. По данным специалистов, сегодня есть целый ряд интересных предложений, вызывающих повышенный спрос среди автолюбителей. Особенно активно развивается категория до 500 тысяч, куда попадают автомобили со значительным пробегом. Наиболее популярными среди наиболее надёжных считаются Ford Focus и Kia Rio. Первый может предложить качественный мотор, способный пройти прогнозируемые 300-350 тысяч километров без значительного ремонта. Чаще всего выбирают версию на 1.6 литра с механической коробкой передач. Kia Rio за такую сумму имеют пробег больше 200 тысяч километров, но ещё подходят для поездок за город и решения повседневных задач. Эксперты считают более предпочтительной модель с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объёмом 1.4 литра. Причина в высокой ремонтопригодности и отличном потенциале для работы в такси и решения повседневных задач.

За эту же сумму можно встретить Skoda Octavia с пробегом более 200 тысяч километров. Модель с 102-сильным агрегатом объёмом 1.6 литра и ручной коробкой передач зарекомендовала себя с лучшей стороны и может прослужить своему новому владельцу ещё много лет. В список наиболее востребованных входит Mitsubishi Lancer. Речь о машине девятого поколения, которая отличалась долговечностью и значительным ресурсом. Известно, что при правильном уходе ресурс мотора достигает 400 тысяч километров, а особенно надёжны агрегаты с чугунными блоками. Завершает список Renault Logan, известный своей надёжностью. Двигатель этого автомобиля долговечен и часто превосходит срок службы кузова, обеспечивая ресурс более 300 тысяч километров. Машина популярна, а многие эксперты связывают это с простым ремонтом. Конструкцию Renault Logan знают практически все мастера даже в небольших СТО, а значит выявление проблем не будет представлять особой сложности. Весомым плюсом считается тот факт, что мотор Renault Logan крайне простой и подлежит длительному обслуживанию.

Несмотря на востребованность недорогих транспортных средств, большая часть автолюбителей всё же выбирает более современные машины. По данным «Авто.ру», средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в РФ в мае 2024 года достигла 1.7 миллиона рублей. Это значит, что автолюбители предпочитают инвестировать в относительно свежие машины, пробег которых не превышает 100 тысяч километров. Считается, что проблем в подобных транспортных средствах намного меньше, а основное внимание сосредоточено вокруг американского, европейского и японского автопрома. Что примечательно, годом ранее средняя стоимость подержанного легкового автомобиля была почти на 10% ниже, тогда как по сравнению с январём 2024 цена опустилась на 8.3%. Эксперты отмечают, что рынок находится в постоянном движении, а на ценообразование влияет количество предложений и сезонные факторы. Как бы там ни было, но традиционные бренды из России ушли, а значит спустя 5-7 лет российским автолюбителям придётся делать выбор между китайскими марками.