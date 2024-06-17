Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Эксперты назвали 5 самых популярных подержанных автомобилей в сегменте до 500 000р на рынке РФ
Несмотря на рост популярности недорогих транспортных средств, средняя стоимость на данном рынке составляет 1.7 миллиона рублей

Уход с российского рынка крупнейших мировых производителей автомобилей стал полной неожиданностью для отечественных автолюбителей. Какое-то время проблему дефицита удавалось решить за счёт параллельного импорта, но в итоге поставки европейских, японских и американских машин снизились до критически низких показателей. В настоящее время отдельные экземпляры всё ещё завозятся, но бешеного спроса на подобные транспортные средства нет. Похоже, правительство решило нанести удар по успешному бизнесу некоторых российских граждан. Схема работала следующим образом: гражданин РФ ввозил машину под заказ, а после продавал её заинтересованному лицу. Как стало известно, теперь Госавтоинспекция может отказать в постановке на учёт автомобилей, которые были ввезены в страну из-за границы и перепроданы в течение года. Таким образом можно будет ввезти машину для личного пользования, ну а попытки использовать законодательство для получения прибыли приведут к необходимости уплаты утильсбора по повышенному коммерческому тарифу. Цифры здесь варьируются от 300 тысяч до 1.3 миллиона рублей и станут неприятными для любого автовладельца. 

реклама

Ну а пока китайские производители активно штурмуют российский рынок, рядовые потребители обращают внимание на подержанные транспортные средства. По данным специалистов, сегодня есть целый ряд интересных предложений, вызывающих повышенный спрос среди автолюбителей. Особенно активно развивается категория до 500 тысяч, куда попадают автомобили со значительным пробегом. Наиболее популярными среди наиболее надёжных считаются Ford Focus и Kia Rio. Первый может предложить качественный мотор, способный пройти прогнозируемые 300-350 тысяч километров без значительного ремонта. Чаще всего выбирают версию на 1.6 литра с механической коробкой передач. Kia Rio за такую сумму имеют пробег больше 200 тысяч километров, но ещё подходят для поездок за город и решения повседневных задач. Эксперты считают более предпочтительной модель с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объёмом 1.4 литра. Причина в высокой ремонтопригодности и отличном потенциале для работы в такси и решения повседневных задач. 

За эту же сумму можно встретить Skoda Octavia с пробегом более 200 тысяч километров. Модель с 102-сильным агрегатом объёмом 1.6 литра и ручной коробкой передач зарекомендовала себя с лучшей стороны и может прослужить своему новому владельцу ещё много лет. В список наиболее востребованных входит Mitsubishi Lancer. Речь о машине девятого поколения, которая отличалась долговечностью и значительным ресурсом. Известно, что при правильном уходе ресурс мотора достигает 400 тысяч километров, а особенно надёжны агрегаты с чугунными блоками. Завершает список Renault Logan, известный своей надёжностью. Двигатель этого автомобиля долговечен и часто превосходит срок службы кузова, обеспечивая ресурс более 300 тысяч километров. Машина популярна, а многие эксперты связывают это с простым ремонтом. Конструкцию Renault Logan знают практически все мастера даже в небольших СТО, а значит выявление проблем не будет представлять особой сложности. Весомым плюсом считается тот факт, что мотор Renault Logan крайне простой и подлежит длительному обслуживанию.

Несмотря на востребованность недорогих транспортных средств, большая часть автолюбителей всё же выбирает более современные машины. По данным «Авто.ру», средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в РФ в мае 2024 года достигла 1.7 миллиона рублей. Это значит, что автолюбители предпочитают инвестировать в относительно свежие машины, пробег которых не превышает 100 тысяч километров. Считается, что проблем в подобных транспортных средствах намного меньше, а основное внимание сосредоточено вокруг американского, европейского и японского автопрома. Что примечательно, годом ранее средняя стоимость подержанного легкового автомобиля была почти на 10% ниже, тогда как по сравнению с январём 2024 цена опустилась на 8.3%. Эксперты отмечают, что рынок находится в постоянном движении, а на ценообразование влияет количество предложений и сезонные факторы. Как бы там ни было, но традиционные бренды из России ушли, а значит спустя 5-7 лет российским автолюбителям придётся делать выбор между китайскими марками. 

#санкции #автомобили #транспорт #рынок рф
+
Написать комментарий (0)
Юрист Русяев указал на возможные риски после увеличения лимита выплат по европротоколу
В ответ на пошлины для китайских электрокаров КНР может остановить импорт европейской свинины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
5
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
3
Холдинг «Российские космические системы» запустил серийное производство ретрансляторов для отечественных спутников
3
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
13
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Революция в грузовых перевозках: Китай испытал беспилотник, способный доставить 700 кг на 500 км
+
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
10
Критическая уязвимость в драйвере Wi-Fi для Windows позволяет удаленный запуск кода
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1

Популярные статьи

Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
39
Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
6
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
6
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
39
Мое мнение о сериале Fallout
20
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
11
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
86
Проработанный открытый мир, обновленная боевая система и другое о Kingdom Come Deliverance II
3

Сейчас обсуждают

Red Line
17:19
Если бы ковидные ограничения, за белый плакат штрафуют, якобы это дискредитация армии!
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Red Line
17:19
Ты на столько свободный, что везде видишь хохлов, точно не по лгутинской методичке)
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Red Line
17:17
А в 2020 году у Украины были западные танки и ракеты?
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Акшай Кумар
17:16
Нет. В консолях очень оптизированные ОС, не чета винде.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Red Line
17:15
За что он должен сесть? Только за то, что не поддерживает так называемое СВО? К слову, в нацисткой Германии за это также сажали людей, что не поддерживали "сво" Гитлера
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Red Line
17:13
Тогда почему пропагандисты вторили американским генералам?
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Red Line
17:12
Это крик отчаяния
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Red Line
17:12
Он же жалуется, что его обманывают постоянно
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Red Line
17:11
На Геббельс-ТВ заверили россиян, что российская экономика восстала из пепла, а доходы граждан только выросли. Я только не понял: на кой чёрт тогда Путин в ультимативной форме просил санкции снять?
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Константин Русанов
17:08
👍 Молодец Билл!!! Думает о будущем сегодня. Без дешёвой электроэнергии и тепла ни один бизнес не выгоден.Хотелось бы, чтобы РФ не отставала.
Билл Гейтс объявил о миллиардных инвестициях в строительство атомных реакторов в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем