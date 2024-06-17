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Bublik1
Бразилия пытается занять место Китая на мировом рынке редкоземельных полупроводниковых элементов
Сделать это будет трудно, ведь китайские власти не готовы отдавать рынок без боя

Многие эксперты полагают, что противостояние между Китаем и США находится на начальных этапах. В настоящее время стороны стараются вводить меры, которые окажут более серьёзное воздействие на экономику оппонента, не рискуя переходить к более значительным ограничениям. Риски для мировой экономики слишком высокие, а обе страны пока не готовы к рискованным действиям. Американские власти используют своё влияние для снижения технологического потенциала КНР, но сталкиваются с угрозами потери доступа к ресурсной базе. В ответ на те или иные ограничения китайское правительство усложнило экспорт редкоземельных элементов, ну а без целого рядя металлов и газов выпуск полупроводниковой продукции становится под большим вопросом. Экспорт всё ещё возможен, но в Белом доме справедливо полагают, что Китай может начать использовать ресурсную базу в качестве инструмента давления. 

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По данным Reuters, помощь США в решении новой проблемы может Бразилия. Сообщается, что власти этой страны увеличивают инвестиции в добывающую и обрабатывающую промышленность, надеясь таким образом удовлетворить потребности экономик более технологичных государств. Такой шаг также призван уменьшить зависимость от Китая и полагается на несколько составляющих. Прежде всего нужно помнить, что в Бразилии наблюдается крайне низкая оплата труда. Там широко развито использование возобновляемых источников энергии, не говоря уже о законодательстве, которое не даёт права голоса наёмным работникам. Кроме того, Бразилия находится совсем близко к США, где прямо сейчас строится несколько крупных полупроводниковых предприятий. В Бразилии планируется открытие первого в Латинской Америке завода по производству магнитов, тогда как сегодня подобную продукцию приходится закупать в Китае. Эксперты отмечают, что несмотря на амбиции, Бразилия сталкивается с рядом препятствий. Так, на некоторые виды редкоземельных элементов сформировались низкие цены. Китай занимается демпингом и активно вытесняет конкурентов при помощи ценовых перепадов и перенасыщения рынка. В таких условиях зарабатывать на продаже продукции будет сложно, ну а это далеко не все сложности, с которыми столкнётся Бразилия. В настоящее время страна занимает третье место в мире по запасам критически важных полупроводниковых ресурсов, а первый рудник редкоземельных металлов Серра Верде начал коммерческую добычу в этом году. Ожидается, что объём производства вырастет благодаря иностранным инвесторам, что ускорит развитие глобальной промышленности по переработке редкоземельных металлов. Ну а поскольку США стремятся создать независимую цепочку поставок редкоземельных металлов к 2027 году, то наиболее активная поддержка бразильским инициативам наблюдается со стороны американских властей. В настоящее время Китай производит порядка 240 000 тонн редкоземельных элементов в год, но значительные инвестиции могут изменить статус-кво в ближайшее десятилетие. 

Есть все основания полагать, что оптимистичный настрой американских экспертов не имеет под собой реальных оснований. К примеру, Серра Верде потребовалось 15 лет, чтобы начать производство. Ожидается, что в этом году будет произведено 5000 тонн, а к 2030 году объём производства может удвоиться. По словам генерального директора Серра Верде Траса Мораитиса, Бразилия имеет значительные конкурентные преимущества, такие как доступ к гидроэнергетике и квалифицированная рабочая сила. Всё так, вот только подобное количество не позволит даже думать о вытеснении Китая с мирового рынка. Как уже было сказано, основным вызовом для бразильских проектов остаются низкие цены на редкоземельные элементы. По некоторым позициям наблюдается падение до 70% за два года, ну а это снижает привлекательность подобных проектов и делает возврат инвестиций невозможным. 

Бразильское правительство активно поддерживает развитие добывающей отрасли. В феврале был создан фонд в 1 миллиард реалов (190 миллионов долларов) для финансирования стратегических проектов, включая редкоземельные элементы. Среди обсуждаемых технологий переработки значится пилотный завод австралийской компании Ionic Rare Earths в Белфасте. Кроме того, Бразилия строит завод по производству магнитов, который должен начать работу в конце этого года, что станет доказательством концепции и дальнейшим шагом на пути к созданию конкурентоспособной отрасли редкоземельных металлов. Эксперты полагают, что многое будет зависеть от действий китайского правительства. Если будет принято решение продолжать давление на конкурентов, то цены на редкоземельные элементы пойдут вниз, а в результате молодая бразильская отрасль прекратит своё существование. Власти выделяют слишком мало денег на поддержание отечественных производителей, ну а иностранные инвесторы предпочитают не делать резких шагов. Бизнес осведомлён о глобальном противостоянии и пытается извлечь максимальную выгоду из происходящих на мировых рынках изменений. Вкладывать миллиарды долларов в бесперспективные предприятия никто не будет, а пока даже среди американских предприятий не наблюдается единодушия относительно выделения бразильской добывающей отрасли средств для увеличения мощностей. 

#полупроводники #китай #технологии #редкоземельные элементы
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