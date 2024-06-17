Сделать это будет трудно, ведь китайские власти не готовы отдавать рынок без боя

Многие эксперты полагают, что противостояние между Китаем и США находится на начальных этапах. В настоящее время стороны стараются вводить меры, которые окажут более серьёзное воздействие на экономику оппонента, не рискуя переходить к более значительным ограничениям. Риски для мировой экономики слишком высокие, а обе страны пока не готовы к рискованным действиям. Американские власти используют своё влияние для снижения технологического потенциала КНР, но сталкиваются с угрозами потери доступа к ресурсной базе. В ответ на те или иные ограничения китайское правительство усложнило экспорт редкоземельных элементов, ну а без целого рядя металлов и газов выпуск полупроводниковой продукции становится под большим вопросом. Экспорт всё ещё возможен, но в Белом доме справедливо полагают, что Китай может начать использовать ресурсную базу в качестве инструмента давления.

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По данным Reuters, помощь США в решении новой проблемы может Бразилия. Сообщается, что власти этой страны увеличивают инвестиции в добывающую и обрабатывающую промышленность, надеясь таким образом удовлетворить потребности экономик более технологичных государств. Такой шаг также призван уменьшить зависимость от Китая и полагается на несколько составляющих. Прежде всего нужно помнить, что в Бразилии наблюдается крайне низкая оплата труда. Там широко развито использование возобновляемых источников энергии, не говоря уже о законодательстве, которое не даёт права голоса наёмным работникам. Кроме того, Бразилия находится совсем близко к США, где прямо сейчас строится несколько крупных полупроводниковых предприятий. В Бразилии планируется открытие первого в Латинской Америке завода по производству магнитов, тогда как сегодня подобную продукцию приходится закупать в Китае. Эксперты отмечают, что несмотря на амбиции, Бразилия сталкивается с рядом препятствий. Так, на некоторые виды редкоземельных элементов сформировались низкие цены. Китай занимается демпингом и активно вытесняет конкурентов при помощи ценовых перепадов и перенасыщения рынка. В таких условиях зарабатывать на продаже продукции будет сложно, ну а это далеко не все сложности, с которыми столкнётся Бразилия. В настоящее время страна занимает третье место в мире по запасам критически важных полупроводниковых ресурсов, а первый рудник редкоземельных металлов Серра Верде начал коммерческую добычу в этом году. Ожидается, что объём производства вырастет благодаря иностранным инвесторам, что ускорит развитие глобальной промышленности по переработке редкоземельных металлов. Ну а поскольку США стремятся создать независимую цепочку поставок редкоземельных металлов к 2027 году, то наиболее активная поддержка бразильским инициативам наблюдается со стороны американских властей. В настоящее время Китай производит порядка 240 000 тонн редкоземельных элементов в год, но значительные инвестиции могут изменить статус-кво в ближайшее десятилетие.

Есть все основания полагать, что оптимистичный настрой американских экспертов не имеет под собой реальных оснований. К примеру, Серра Верде потребовалось 15 лет, чтобы начать производство. Ожидается, что в этом году будет произведено 5000 тонн, а к 2030 году объём производства может удвоиться. По словам генерального директора Серра Верде Траса Мораитиса, Бразилия имеет значительные конкурентные преимущества, такие как доступ к гидроэнергетике и квалифицированная рабочая сила. Всё так, вот только подобное количество не позволит даже думать о вытеснении Китая с мирового рынка. Как уже было сказано, основным вызовом для бразильских проектов остаются низкие цены на редкоземельные элементы. По некоторым позициям наблюдается падение до 70% за два года, ну а это снижает привлекательность подобных проектов и делает возврат инвестиций невозможным.

Бразильское правительство активно поддерживает развитие добывающей отрасли. В феврале был создан фонд в 1 миллиард реалов (190 миллионов долларов) для финансирования стратегических проектов, включая редкоземельные элементы. Среди обсуждаемых технологий переработки значится пилотный завод австралийской компании Ionic Rare Earths в Белфасте. Кроме того, Бразилия строит завод по производству магнитов, который должен начать работу в конце этого года, что станет доказательством концепции и дальнейшим шагом на пути к созданию конкурентоспособной отрасли редкоземельных металлов. Эксперты полагают, что многое будет зависеть от действий китайского правительства. Если будет принято решение продолжать давление на конкурентов, то цены на редкоземельные элементы пойдут вниз, а в результате молодая бразильская отрасль прекратит своё существование. Власти выделяют слишком мало денег на поддержание отечественных производителей, ну а иностранные инвесторы предпочитают не делать резких шагов. Бизнес осведомлён о глобальном противостоянии и пытается извлечь максимальную выгоду из происходящих на мировых рынках изменений. Вкладывать миллиарды долларов в бесперспективные предприятия никто не будет, а пока даже среди американских предприятий не наблюдается единодушия относительно выделения бразильской добывающей отрасли средств для увеличения мощностей.