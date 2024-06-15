Журналисты Reuters выявили тайную операцию Пентагона, направленную на дискредитацию китайских вакцин

Многие учёные полагают, что человечество будет ощущать последствия эпидемии коронавируса ещё как минимум 10 лет. Пандемия так или иначе затронула экономическую, социальную и многие другие сферы нашей жизни. Только по данным ВОЗ число умерших от коронавируса достигло 6.9 миллиона человек, но многие врачи полагают, что назвать точную цифру жертв пандемии в беднейших странах невозможно. Сегодня команды аналитиков делают неутешительные выводы, рассказывая о полном провале действующей системы здравоохранения. Человечество оказалось не готово к массовой болезни, но даже всё это не может заставить политиков начать думать о будущем. Сильные мира сего продолжают играть в свои игры, ставя под угрозу жизни сотен миллионов людей по всему миру. Как выяснилось, даже в разгар пандемии находились люди, которые преследовали собственные интересы, что привело к катастрофическим последствиям.

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По данным Reuters, в 2020 году американские военные участвовали в секретной компании, целью которой было противодействие растущему влиянию Китая на Филиппинах. Это государство числится в числе наиболее пострадавших, а представители Пентагона сделали всё, чтобы увеличить смертность в отдельно взятом регионе. Цель операции заключалась в том, чтобы помешать распространению китайских вакцин, а также помешать китайским властям оказывать помощь этой стране. С этой целью американские военные использовали ботов, рассылая массовые сообщения о низкой эффективности китайских вакцин. В социальных сетях и мессенджерах тысячи фейковых аккаунтов генерировали придуманные новости, рассказывая о том, что китайская вакцина Sinovac бесполезна и даже вредна для здоровья. Журналистам Reuters удалось обнаружить как минимум 300 аккаунтов только в Twitter, но назвать общее количество ботов сегодня не представляется возможным.

Многие фейковые аккаунты использовали хэштег #Chinaangvirus, что на тагальском означает: Китай – это вирус. Людям пытались внушить, что раз коронавирус пришёл из Китая, то доверять китайской вакцине тоже не стоит. Часто подобные сообщения сопровождались картинкой на которой был изображён шприц на фоне китайского флага. Журналисты выяснили, что пропагандистская кампания началась весной 2020 года и распространялась на другие регионы, включая Центральную Азию и Ближний Восток. В этих регионах Пентагон использовал фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы усилить страх перед китайскими вакцинами среди мусульман, утверждая, что вакцины могут быть запрещены исламским законодательством из-за содержания свиного желатина. Программа, начатая при Трампе, продолжалась несколько месяцев после вступления в должность Байдена. Весной 2021 года Белый дом распорядился запретить подобные меры, а руководство Пентагона инициировало внутреннюю проверку, которая так ничем и не закончилась. Представители Трампа и Байдена отказались комментировать секретную программу США, тогда как высокопоставленный представитель Министерства обороны признал существование пропаганды, направленной против китайских вакцин, но отказался раскрывать детали. Пресс-секретарь Пентагона заявила, что американские военные в целях национальной безопасности используют различные платформы для противодействия влияния со стороны потенциальных противников, направленного против США и их союзников.

В свою очередь Министерство иностранных дел Китая обвинило американцев в манипуляциях и распространении дезинформации. Посольство Филиппин в Вашингтоне не ответило на запросы Reuters, но представитель Министерства здравоохранения Филиппин заявил, что выводы заслуживают расследования. Американские эксперты в области здравоохранения осудили эту программу, отметив, что она подвергает население опасности ради достижения геополитических целей. По их словам, попытки разжечь страх по поводу китайских вакцин могут подорвать доверие к вакцинации в целом. Специалисты отмечают, что вакцины Sinovac, как и американские Pfizer и Moderna, были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Научные исследования показали, что скептицизм в отношении одной вакцины часто ведёт к недоверию к другим прививкам. Это явление наблюдалось в Пакистане, где программа вакцинации ЦРУ использовалась в охоте на Усаму бен Ладена, что впоследствии привело к негативной реакции на кампанию вакцинации против полиомиелита и нападениям на медработников.

Грег Тревертон, бывший председатель Национального разведывательного совета США, отметил, что действия Пентагона переходят черту, поскольку на кону были человеческие жизни. Президент Филиппин Родриго Дутерте был встревожен низким уровнем вакцинации и даже грозил арестовывать тех, кто будет отказываться от прививки. На тот момент только 2.1 миллиона из 114 миллионов граждан были полностью вакцинированы, что было значительно ниже цели в 70 миллионов. За несколько лет вирусом заразилось больше 4 миллионов человек, а смертность считается одной из самых высоких в регионе. Некоторые филиппинские медицинские работники и бывшие чиновники были шокированы американской кампанией. Лулу Браво из Филиппинского фонда вакцинации отметила, что кампания Пентагона использовала существующие страхи, вызванные ранее развернутой вакциной против лихорадки Денге. Доктор Нина Кастильо-Каранданг выразила разочарование тем, что пропагандистские усилия США усугубили ситуацию, когда страна уже испытывала трудности с производством вакцин. Не так давно Эсперанса Кабрал, бывший министр здравоохранения Филиппин, отметила, что недоверие к вакцинам привело к росту смертности среди населения. По данным Reuters, министерство обороны США проигнорировало возражения высокопоставленных дипломатов и не учитывало возможные последствия. Старший военный офицер, участвовавший в программе, признал, что цель была в том, чтобы подорвать доверие к Китаю, тогда как сопутствующие жертвы Пентагон в тот момент не волновали.

Удалось выяснить, что решение о начале компании против китайских прививок шло из администрации Трампа, представители которой дали соответствующие указания ЦРУ. Один из бывших высокопоставленных чиновников Пентагона охарактеризовал пандемию как энергетический заряд, позволивший получить преимущества в ходе информационной войны. Несмотря на противодействие со стороны США, Китай активно продвигал программу помощи соседним странам, включая поставки масок, аппаратов ИВЛ и вакцин. Было принято решение, согласно которому китайская вакцина будет бесплатной для всех людей во всём мире, вот только всё это сильно мешало вести бизнес американским корпорациям. Противодействие со стороны Пентагона привело к росту смертности в регионе, но сами американцы не спешили завозить свои вакцины в развивающиеся страны. Лоуренс Гостин из Джорджтаунского университета отметил, что фармацевтические компании играли жёстко, игнорируя потребности беднейших стран, что привело к дефициту вакцин на мировом рынке.

Похоже, Пентагон так и не смог добиться желаемого. Погибли люди, но Китай смог упрочить своё положение в ряде стран. К примеру, президент Филиппин Родриго Дутерте в июле 2020 года попросил Си Цзиньпина включить страну в число приоритетных для поставок вакцины. Взамен он пообещал не мешать политике Китая в Южно-Китайском море. Стоить добавить, что не менее агрессивная политика проводилась против российских вакцин. Все действия американских властей и их сателлитов не имели ничего общего с заботой о людях и были направлены на усиление влияния США на мировой арене и желанием заработать как можно больше денег. Увы, но в этой схеме человеческим жизням места не нашлось.