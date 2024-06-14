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Bublik1
Учёные считают, что для полного счастья землянам не хватает $42 трлн в год в виде базового дохода
Есть даже мысли, где взять часть суммы, ну а на кону решение экономических, социальных и экологических проблем нашей планеты.

Идея так называемого безусловного дохода не нова и восходит к работам утопистов, верящих в победу общего над частным. Несмотря на все ожидания исследователей прошлого, ничего подобного не случилось. До победы мирового коммунизма также далеко, как и до Марса, ну а человечество от идеи выдавать всем равное количество денег так и не отказалось. В нескольких странах уже завершились любопытные эксперименты, в рамках которых люди просто получали дополнительные средства и могли сами выбирать, какой образ жизни им вести. Как оказалось, большая часть тех, кто получал безусловный доход, не оставили свои рабочие места и не стали ничего менять. При этом многие заявляли, что стали чувствовать себя лучше, получив возможность путешествовать и покупать вещи, на которые раньше было жалко денег. Кто-то попробовал необычные вкусы кухонь мира, тогда как другие пытались скопить для открытия собственного бизнеса. Эксперименты завершились обнадёживающее, ну а аналитики полагают, что рано или поздно машины станут принимать всё большее участие в нашей жизни, что вынудит власти выплачивать всем людям безусловный доход.

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Споры на эту тему всё ещё идут, а недавно были опубликованы результаты исследования, авторы которых уверены в высоком потенциале всеобщего безусловного дохода. Учёные из Университета Британской Колумбии в Канаде, предлагает амбициозное решение сразу двух глобальных проблем: бедности и климатического кризиса. Идея заключается в том, чтобы повысить налоги для компаний, которые генерируют огромные выбросы парниковых газов, а после раздать эти средства всем людям на нашей планете в равных долях. Особый упор делается на то, что универсальный базовый доход предполагает регулярные выплаты каждому человеку без проверки доходов или других условий. Авторы исследование уверены, что такой подход может заменить существующие формы социальной помощи и повысить общий уровень счастья населения. По результатам исследования удалось прийти к выводу, что появление безусловного дохода не только улучшит уровень жизни, но и увеличит глобальный валовой внутренний продукт (ВВП). Предполагается, что потребуется собрать порядка 41 триллиона долларов, а в результате 7.7 миллиардов человек получат по 5300 долларов. На самом деле жителей Земли уже 7.95 миллиарда, но в данном случае это не так важно. 

Если разделить всю сумму на календарный год, то можно прийти к выводу, что каждый человек будет получать гарантированные 440 долларов в месяц. Это слишком мало, чтобы можно было отказаться от работы, но достаточно, чтобы повысить уровень жизни и решить целый ряд проблем самых разных социальных групп. Где взять такие значительные деньги, исследователи пока не знают. Они полагают, что налоги выбросов углекислого газа могут дать до 2.3 триллиона долларов в год, тогда как где взять оставшиеся 38 триллионов пока неясно. В ходе исследования удалось доказать, что базовый доход может увеличить мировой ВВП на 163 триллиона долларов, что составляет 130% роста. Учёные считают, что каждый потраченный доллар сгенерирует ещё 7 долларов за счёт повышения спроса на услуги, продукты питания и многое другое. Не так важно, куда человек потратит свои деньги, ведь они в любом случае будут работать на общество, реализуя те или иные проекты. Даже если многие предпочтут просто поехать отдыхать, то начнёт более активно развиваться туристическая отрасль, что приведёт к повышению качества услуг и дополнительной конкуренции. Ну а если люди будут тратить средства на умные гаджеты, то это станет дополнительным стимулом для развития полупроводниковой промышленности по всему миру.

Исследователи подчёркивают, что экологический налог будет стимулировать более экологичную политику. Хотя для долгосрочной устойчивости потребуется переход к другим источникам финансирования, базовый доход также может повысить устойчивость сообществ, делая их менее уязвимыми в кризисные времена, будь то стихийные бедствия или глобальные пандемии. Увы, но пока говорить о появлении массового базового дохода нереалистично. Противоречия между странами слишком высоки, ну а в итоге зажиточные государства не захотят тянуть на себе беднейшие регионы. При этом богатые не смогут контролировать расходы бедных, ну а это для сильных мира сего неприемлемо. Исследователи верят, что универсальный базовый доход, финансируемый за счёт экологических налогов, может быть не только реальным, но и выгодным решением для улучшения жизни людей и защиты планеты. Вполне возможно, что так и будет. Вначале подобные выплаты начнут предлагать наиболее состоятельные страны, ну а после выгоду почувствуют и крупные корпорации. Учёные уверены, что важен первый шаг. Когда мир увидит успешную реализацию плана в масштабах одной страны, то стремительно начнёт переходить на безусловный доход. 

#наука #интересное #исследования
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