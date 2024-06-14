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Bublik1
Иностранцам хотят запретить менять смартфоны в РФ без разрешения мобильного оператора
Российские власти усиливают контроль за мобильными номерами.

Российские власти уже несколько лет пытаются бороться с так называемыми серыми SIM-картами. Жители страны владеют огромным количеством номеров, которые нигде не зарегистрированы. Согласно действующему законодательству, требуется обновить данные владельца, но на такие действия готовы пойти далеко не все. В 2024 году началась новая волна блокировок, когда операторы приостанавливают действие мобильного номера, который не зарегистрирован на конкретного человека. Специалисты рекомендуют все российским гражданам как можно скорее обновить данные, поскольку потеря мобильного номера для многих может обернуться значительными проблемами. Так, SIM-карта может быть привязана к банковской карте, а также другим сайтам и порталам услуг. Без доступа к номеру телефона могут возникнуть сложности с входом в электронную почту и мессенджеры, а в целом всё идёт по пути ужесточения контроля. В ближайшие годы количество серых номеров значительно сократиться, ну а власти намерены перекрыть ещё один канал продаж мобильных номеров. 

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Как стало известно, в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий  изменения в законы «О связи» и «Об осуществлении идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Документ предполагает ужесточение доступа иностранных граждан к российским SIM-картам. Предполагается, что иностранные граждане и лица без гражданства смогут заключать договоры на услуги сотовой связи только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Потребуется пройти проверку данных через Единую систему идентификации и аутентификации, а также государственную информационную систему с использованием биометрических персональных данных. Это значит, что сделать всё в режиме онлайн не выйдет, что вынудит иностранных граждан лично явиться в офис российского мобильного оператора. Особенно суровыми правила будут для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без гражданства РФ. В этом случае придётся указывать сведения о трудоустройстве и многое другие. Например, если в компании работает 20 иностранных граждан, то владелец обязан предоставить полные данные о каждом из них, включая прохождение через Систему межведомственного электронного взаимодействия, где потребуются биометрические данные. 

Получить SIM-карту без прохождения сложных процедур могут иностранные граждане, обладающие дипломатическим статусом. Потребуется также прийти в салон оператора, показав сотрудникам все необходимые документы, подтверждающие тот или иной статус нерезидента. Важный пункт закона касается запрета на смену телефонного аппарата для иностранных граждан. Во время подписания договора в нём будет указаны данные об оборудовании, в котором и будет работать новая SIM-карта. Если по какой-либо причине иностранец решит установить мобильный номер в другой смартфон, то тут же лишится возможности получать услуги. В проекте закона указан лимит на количество SIM-карт, которые может купить для личного пользования иностранный гражданин. Похоже, здесь требования довольно демократичные, ведь каждому нерезиденту могут продать 10 мобильных номеров. Кроме ограничений для иностранцев, законопроект вводит изменения, касающиеся всех абонентов. После заключения договора через дилера, он должен будет направить один экземпляр подписанного договора оператору в течение двух дней, а электронную копию – в течение одного дня. До начала оказания услуг оператор будет уведомлять абонента через Портал госуслуг и SMS. Абоненты смогут расторгнуть договор или приостановить его действие через Портал госуслуг, если они не согласны с фактом заключения.

Сообщается, что законопроект вступит в силу 1 ноября 2024 года, ну а операторам связи вменяется в обязанность подготовить договора к 1 марта 2025 года. Нужно уведомить нерезидентов о новых изменениях до 1 февраля, а в означенные сроки приступить к оказанию услуг по новым правилам. Скорее всего, иностранным гражданам предоставят льготный период, во время которого они смогут не регистрировать свой мобильный номер. Подробности на этот счёт пока неизвестны. Как уже отмечалось выше, российские власти идут по пути ужесточения контроля за абонентами, ну а нечто подобное давно у себя реализовали европейские страны. Контроль позволяет обезопасить рядовых абонентов от мошенников, ну а в России недавно и вовсе предложили автоматически блокировать звонки из-за рубежа. 

#сим-карты #sim-карта
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За 4 квартал 2023 года в РФ заблокировано 600 000 SIM-карт, активны ещё 43 миллиона «серых» номеров
В России могут принять закон, разрешающий продажу сим-карт только после предъявления паспорта
В России массово блокируются «серые» сим-карты – операторы отключают 1.5 миллиона номеров в неделю
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