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Bublik1
HUAWEI переходит на натуральный обмен, получая креветки, лосось и говядину за смартфоны и роутеры
Аргентинское песо сложно назвать стабильным, ну а аргентинская говядина куда более ценный товар.

США продолжают генерировать всё новые санкции. На этот раз самая демократичная страна на планете взялась за китайские компании, которые замечены в торговле с Россией. В Белом доме не очень волнуются от того, что могут пострадать обычные американцы, ведь Джо Байден вообще не пользуется компьютером или смартфоном, предпочитая отдых на природе технологическому рабству. В очередной список китайских компаний, против которых вводятся новые ограничения, попала известная многим российским пользователям DeepCool. Речь о производителе систем охлаждения (и не только) с мировым именем. Согласно новому закону, китайцам запретят продавать свою продукцию в США, ну а к санкциям могут подключить Европу и другие страны. Нет никаких сомнений, что со временем все китайские производители вынуждены будут покинуть американский рынок, но пока мы видим, как крупные и не очень компании пытаются руководствоваться интересами бизнеса. Какие действия предпримет DeepCool, сказать сложно. 

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Не исключено, что официально китайцы запретят продажи в РФ, но продолжат отгружать свою продукцию отечественным пользователям через посредников. Подобные действия создают дополнительные риски и приведут к удорожанию продукции. Похоже, сложности с реализацией наблюдаются даже у таких гигантов, как HUAWEI. Дядюшка Сэм сделал всё возможное, чтобы убрать смартфоны, роутеры и другое оборудование этой компании с мирового рынка, но не добился окончательной победы над китайцами. По итогам 2023 года HUAWEI вышла на уровень прибыли, наблюдавшийся до ввода масштабных санкций, ну а в 2024 заработает ещё больше. Судя по тем данным, что публикуются в прессе, было найдено довольно необычное решение, которое позволит получать прибыль даже в том случае, если вокруг бушует экономический кризис. Как оказалось, масштабные санкции против РФ и последствия коронавируса оказали негативный эффект на экономику стран Южной Америки. Девальвация курса национальной валюты и падение уровня жизни наблюдаются в Аргентине, ну а в результате долларов и евро в стране намного меньше, чем требуется для закупки оборудования. 

Аргентинское песо кажется китайцам крайне сомнительным в качестве оплаты за полупроводниковые товары, поэтому в какой-то момент HUAWEI начала брать плату в виде продуктов питания. Не так давно в Китае открылся онлайн-магазин Mossel, предлагающий самую разнообразную деликатесную продукцию. Пока всё это доступно только в нескольких крупных городах, но в СМИ пишут о планах выхода на потребительский рынок. В ассортименте Mossel встречается говядина из Аргентины, лосось из Чили, треска из Новой Зеландии и целый ряд других продуктов, включая редкие сорта креветок и других ракообразных. Эксперты отмечают, что HUAWEI пытается диверсифицировать доходы, расширяя деятельность на другие направления. В данном случае торговля продуктами питания не вписывается в привычную стратегию китайской компании, но в целом является вполне логичным шагом. Фактически, HUAWEI получает возможность заработать на реализации деликатесных товаров, а также продаёт большое количество полупроводниковой продукции. У импортёров из Аргентины нет нужного количества долларов, а вот говядины там в достатке. По мнению аналитиков, натуральный обмен также решает проблемы санкций. США вводят запреты на сотрудничество с китайской компанией, ну а обмен продуктами пока не входит в перечень ограничений. 

Вообще, дела у HUAWEI идут в гору, о чём свидетельствует статистика, которая была недавно опубликована. Как видите, на местном рынке операционная система HarmonyOS смогла обойти по популярности iOS и занимает 17%. А между тем годом ранее доля данной ОС не превышала 8%, а значит за это время удалось реализовать огромное количество смартфонов собственного производства. На мировом рынке HarmonyOS пока не может претендовать на лавры победителя, но происходит это только из-за всё усиливающихся ограничений. Аналитики полагают, что HUAWEI могла бы стать даже более популярной, чем Apple, если бы в Белом доме не ввели против китайцев санкции. Долгое время компания балансировала на грани краха, ну а расширение деятельности и натуральный обмен поможет закрепиться там, куда не способны достать длинные руки американской демократии. Сегодня HUAWEI не имеет опыта в реализации продуктов питания, но всегда может заключить сделку с одним из местных ритейлеров. Оборудование для хранения мяса и трески производится в Поднебесной и пока не попало под санкции, а значит закупать его HUAWEI может в неограниченных количествах. 

#huawei #интересное
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Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
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