Очередной пакет санкций достанется «Совкомфлоту», который уже признан угрозой национальной безопасности США

Несмотря на то, что многие иностранные компании ожидали скорой отмены антироссийских санкций, подобных планов у США пока нет. Американцы признали действие ограничений неэффективным и заявили, что планируют перейти от введения новых санкций к ужесточению и контролю за тем, как выполняются действующие запреты. В теории, если бы американцы использовали в общении с союзниками метод пряника, то дело пошло бы быстрее, но пока в Белом доме говорят исключительно о том, как будут наказывать непокорных, появляется всё больше стран, не желающих мириться с подобным ходом вещей. Аналитики пишут, что с появлением собственной платёжной системы БРИКС давление на Россию станет ощутимо меньше, ну а пока этого не произошло, старина Байден в свободное от работы время продолжает придумывать новые санкции. Вчера вечером президент заявил, что совсем скоро будут объявлены новые ограничения, которые станут болезненными не только для Москвы, но и для нарушителей из многих стран.

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Первым делом Байден пообещал перекрыть поставки в Россию полупроводниковой продукции, которая выпускается с использованием американских технологий. Ну а поскольку любой процессор основан на фундаментальных принципах, в открытии которых участвовали и американские учёные, то пока даже в теории создать чип в обход санкций США не представляется возможным. К прессе вышел координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома и намекнул на то, что санкции уже почти готовы. Джон Кирби, отказался раскрывать детали, но заявил, что последствия ощутят на себе все нарушающие санкции участники хитроумных схем обхода. Вместо конкретики политик снова начал рассказывать о российской военной машине и опасностях, которые таит поставка каждой отдельно взятой стиральной машины. Не исключено, что пока более точной информации нет и у самого Кирби, который добавил, что меры будут направлены против организаций и сетей, помогающих России обходить санкции и приобретать товары военного назначения.

В Bloomberg раскопали некоторые детали и полагают, что новые ограничения будут направлены прежде всего против китайских компаний, которые занимаются поставками полупроводниковой продукции в Россию. Белый дом собирается обновить требования к экспортным лицензиям, что позволит усилить меры контроля за рынком. Пока неясно, как на подобные действия отреагируют в Китае, но сегодня подобные заявления кажутся всё менее осуществимыми. До недавнего времени по непонятной причине Белый дом выписывал китайским производителям экспортные лицензии, разрешая поставлять свою продукцию в тот или иной регион. До тех пор, пока требования не стали вредить бизнесу, китайцы терпели такой отношение, но любому терпению рано или поздно приходит конец. Торговая война между США и Китаем в самом разгаре, ну а на этом фоне введение дополнительных ограничений выглядит странно. Многие компании из Поднебесной уже давно находятся под санкциями, ну а в Белом доме не придумали ничего лучше, чем потребовать от своих оппонентов снизить доходы во благо национальным интересам. Журналисты Bloomberg пишут, что санкции коснутся восьми компаний из Гонконга, но пока перечня пострадавших в СМИ нет.

Отдельно планируется ужесточить санкции против компаний, которые обвиняются в нарушении ограничений и продаже товаров, связанных с авиационным сектором. США расширят санкции на корпоративное программное обеспечение, используемое в России, и окончательно запрещают обновлять или продавать ПО российским клиентам. Коснётся ли это рядовых пользователей, или речь идёт только о государственном и военно-промышленном секторе, пока выяснить не удалось. Ну а один из главных ударов придётся по «Совкомфлоту». Американцы сетуют на то, что нефтетранспортный гигант продолжает заниматься доставкой нефти и игнорирует все ограничения. Белый дом уже согласовал с ЕС все условия, поэтому на этот раз санкции будут совместными. Евросоюз также планирует ввести санкции в отношении 13 судов, перевозящих товары и технологии, используемые в оборонной и безопасности сферах, а также нефть и нефтепродукты, способствующие расширению российского энергетического сектора. Напомним, в марте США уже ужесточали санкции против «Совкомфлота» и ввели ограничительные меры в отношении 14 связанных с ним нефтяных танкеров. Дошло до того, что российская компания была включена в список организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США. Предполагается, что санкции будут озвучены на саммите в Италии, который начнётся 13 июня и завершится 15 июня.