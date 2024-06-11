Аналитики пока не готовы сказать, откуда именно будут взяты первые 1.5 миллиарда евро.

Разговоры о том, чтобы отнять и поделить заблокированные в европейских банках российские сотни миллиардов долларов идут уже давно. Политики то и дело делают громкие заявления, но законодательные сложности мешают реализации амбициозных проектов. Известно, что большая часть средств находится в Бельгии, ну а управляющий фонд долгое время отказывался идти на компромисс. Представители Euroclear прямо заявляли, что все средства России придётся вернуть, но давление со стороны США становится всё более интенсивным. Свободных денег в Европе становится всё меньше, ну а соблазн спонсировать продолжение конфликта российскими средствами, толкает на самые необдуманные действия. Судя по всему, все нужные политические решения уже приняты, а действующие лидеры европейских стран готовы на риски. Сегодня важное заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, партия которого одержала победу на недавних выборах в Европарламент. По её словам, Украина начнёт получать российские деньги уже в июле.

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Первый транш составит 1.5 миллиарда евро, но живых денег Зеленский почти не получит. 90% направят на закупку оружия, а значит всё это осядет в кошельках европейских бюрократов. Для Киева ничего не изменится, поскольку оружие европейцы всё равно дадут. Немного заработают и европейские власти, но в данном случае важен посыл, ведь впервые за два года после начала СВО политики от слов перешли к делу. Куда пойдут остальные 10%, пока неясно. Ранее в прессе был опубликован проект закона, в рамках которого вся эта сумма поступит на счета европейских стран, участвующих в финансировании украинской армии. В рамках форума по восстановлению Украины в Берлине Урсула фон дер Ляйен заявила, что больше информации о конфискации российских активов будет известно после саммита G7, который состоится на этой неделе. Представители стран примут решение о том, как безопаснее всего отнять и поделить российские миллиарды без последствий. Раннее высокопоставленные чиновники утверждали, что решение тормозит одна из стран ЕС, а в начале июня министр финансов США Джанет Йеллен предложила в качестве одного из вариантов ускорения выделения средств Киеву использование кредитов, которые будут погашаться доходами от замороженных российских активов. Похоже, именно этот способ будет обсуждаться представителями G7 и может быть принят как основной для финансирования всё возрастающих запросов Зеленского.

Сложно сказать, какое решение будет в итоге принято, но специалисты обращают внимание на детали, которые пытается избегать Урсула фон дер Ляйен. Здесь стоит обращать внимание на то, из каких денег будут производиться выплаты. Ещё осенью 2023 года премьер Бельгии рассказывал о крайне любопытной схеме, которая должна была позволить начать выплаты как можно быстрее. Оказывается, российские миллиарды долларов приносят фонду Euroclear прибыль. Обычно деньги поступают в бюджет в виде налогов, но в данном случае средства заморожены, поэтому налоговые поступления никуда не уходят. В итоге счета можно разделить на три типа. Первый представляет собой только российские деньги, которые и были заморожены в начале 2022 года. Второй – это проценты, которые причитаются российской стороне. Ну а третий – это и есть налоги, с которых и могут начаться выплаты Украине. Судя по всему, европейские политики не готовы конкретизировать, откуда пойдут деньги, ну а многие и вовсе не делают разницы между каналами хранения. Можно предположить, что первый транш будет полагаться именно на налоговые поступления, ну а дальше многое зависит от реакции со стороны России.

Российские власти не раз угрожали конфисковать имущество иностранных компаний, штаб-квартира которых располагается в одном из недружественных государств. Якобы, речь идёт о десятках и даже сотнях миллиардах долларов, ну пока вменяемого перечня в интернете нет. Даже конфискация процентов является прямым нарушением действующей международной финансовой системы, ну а попытки поделить основной инвестиционный капитал больше подходят для пиратствующих флибустьеров. Многие европейские политики критикуют действия властей и считают, что попытки отнять российские деньги приведут к печальным последствиям для Европы. БРИКС становится всё более привлекательным, а использование финансовой системы в качестве оружия окончательно подорвёт доверие к европейским финансовым институтам. Что примечательно, в США много говорят на тему конфискации российских средств, но первопроходцами выступят именно европейцы.