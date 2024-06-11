Идея интересная, но в небольших населённых пунктах реализовать её будет трудно.

Всего за 10 лет привычки жителей России сильно изменились. Если ещё недавно электронику и многие другие товары люди покупали в крупных супермаркетах, то сегодня предпочитают делать это сидя в удобном кресле у себя дома. Популярность маркетплейсов растёт, а многие люди даже не замечают существования оплаты за доставку. А между прочим именно этот фактор является сдерживающим для дальнейшего развития. К примеру, если вы решили купить через интернет смартфон за 50 тысяч рублей, то даже не заметите комиссионных. А вот в случае доставки недорогого товара всё становится не так просто. По данным специалистов Ozon, большая часть товаров повседневного спроса крайне дешёвая, а в итоге именно в этой категории можно существенно нарастить продажи. Озвучиваются следующие цифры: примерно 77% всех товаров стоят до 200 рублей. При этом в категории товаров для животных подобных предложений почти 50%, тогда как в категории красоты и здоровья – около 40%.

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Оставить такую значительную нишу без присутствия нельзя, но и обойтись без комиссии невозможно. По словам директора по развитию Ozon Виктории Аткишкиной, компания несёт огромные затраты, поскольку вынуждена обрабатывать множество заказов. Это значит, что нужно содержать команду приёмщиков, сборщиков, водителей и сотрудников сортировочных цехов. В оплате труда нуждаются курьеры, а свою часть хочет получить владелец пункта выдачи заказов. Всё это требует денег, а в итоге каждый заказ облагается дополнительной комиссией. Как уже отмечалось выше, при покупке дорогостоящего смартфона такие мелочи незаметны, а вот в случае, если вам нужна сладкая косточка для вашего четверного питомца, то добавочные 86 рублей к стоимости покажутся грабительскими. Как оказалось, именно столько Ozon берёт в случае реализации товара стоимостью в 100 рублей. Директор по развитию компании заявила, что в настоящее время делается всё, чтобы снизить стоимость доставки недорогих заказов.

Новый проект получил название «Эконом» и будет включать тысячи различных товаров в категории до 200 рублей. Как уже отмечалось выше, это самая массовая категория, поскольку только Ozon получает около 1 миллиона запросов на продажу зубной пасты, мыла, печенья и туалетной бумаги. Подобные товары покупаются регулярно, но становятся дороже для конечного потребителя из-за относительно высокой комиссии. Идея заключается в том, чтобы создать условия, позволяющее сохранить оплату всех сотрудников, не повышать комиссию для продавцов и не завышать цены для покупателей. Фактически, для обывателей ничего не изменится, ведь они и дальше продолжат заказывать товары поштучно. А вот уже на складе всё будет происходить по новому сценарию. Так, если один человек заказал кусок мыла, то продавец не формирует посылку до тех пор, пока не накопится 6 заказов из одного города, что позволит отправить сразу упаковку мыла. Ну а уже по прибытию в населённый пункт упаковка мыла будет распределена между отделениями. Благодаря этому комиссия за один товар стоимостью 100 рублей снизится с привычных 86 до 25 рублей.

Для покупателей в карточке товара появится индикатор, показывающий степень накопления заказа. После добавления товара в корзину покупатель сможет отслеживать его статус в личном кабинете. Представители Ozon полагают, что даже для небольших городов накопление заказов будет занимать не более нескольких дней. Вполне возможно, что в некоторых ситуациях и возникнут задержки, но пока предугадать развитие событий крайне сложно. Что до продавцов, то и у них в личном кабинете появится раздел «Эконом», где можно будет следить за скоростью накопления заказов. Если процесс идёт медленно, Ozon предложит снизить цену, а если слишком быстро – продавец получит соответствующее уведомление. Представители маркетплейса рекомендуют продавцам сосредоточиться на популярных товарах стоимостью до 500 рублей. В июле стартует тестовая фаза, а полноценный запуск состоится в августе. Что любопытно, в «Яндекс.Маркете» и Wildberries ничего подобного пока не придумали, а значит идея Ozon может перетянуть в марктеплейс целую армию бюджетных покупателей. Учитывая, что до недавнего времени многие люди привыкли покупать товары повседневного потребления в магазинах по пути домой, то снижение комиссии в Ozon способно оставить многие небольшие торговые точки без прибыли.