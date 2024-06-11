Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Ozon придумал, как снизить комиссию недорогих товаров с 86 до 25 рублей
Идея интересная, но в небольших населённых пунктах реализовать её будет трудно.

Всего за 10 лет привычки жителей России сильно изменились. Если ещё недавно электронику и многие другие товары люди покупали в крупных супермаркетах, то сегодня предпочитают делать это сидя в удобном кресле у себя дома. Популярность маркетплейсов растёт, а многие люди даже не замечают существования оплаты за доставку. А между прочим именно этот фактор является сдерживающим для дальнейшего развития. К примеру, если вы решили купить через интернет смартфон за 50 тысяч рублей, то даже не заметите комиссионных. А вот в случае доставки недорогого товара всё становится не так просто. По данным специалистов Ozon, большая часть товаров повседневного спроса крайне дешёвая, а в итоге именно в этой категории можно существенно нарастить продажи. Озвучиваются следующие цифры: примерно 77% всех товаров стоят до 200 рублей. При этом в категории товаров для животных подобных предложений почти 50%, тогда как в категории красоты и здоровья – около 40%.

реклама

Оставить такую значительную нишу без присутствия нельзя, но и обойтись без комиссии невозможно. По словам директора по развитию Ozon Виктории Аткишкиной, компания несёт огромные затраты, поскольку вынуждена обрабатывать множество заказов. Это значит, что нужно содержать команду приёмщиков, сборщиков, водителей и сотрудников сортировочных цехов. В оплате труда нуждаются курьеры, а свою часть хочет получить владелец пункта выдачи заказов. Всё это требует денег, а в итоге каждый заказ облагается дополнительной комиссией. Как уже отмечалось выше, при покупке дорогостоящего смартфона такие мелочи незаметны, а вот в случае, если вам нужна сладкая косточка для вашего четверного питомца, то добавочные 86 рублей к стоимости покажутся грабительскими. Как оказалось, именно столько Ozon берёт в случае реализации товара стоимостью в 100 рублей. Директор по развитию компании заявила, что в настоящее время делается всё, чтобы снизить стоимость доставки недорогих заказов. 

Новый проект получил название «Эконом» и будет включать тысячи различных товаров в категории до 200 рублей. Как уже отмечалось выше, это самая массовая категория, поскольку только Ozon получает около 1 миллиона запросов на продажу зубной пасты, мыла, печенья и туалетной бумаги. Подобные товары покупаются регулярно, но становятся дороже для конечного потребителя из-за относительно высокой комиссии. Идея заключается в том, чтобы создать условия, позволяющее сохранить оплату всех сотрудников, не повышать комиссию для продавцов и не завышать цены для покупателей. Фактически, для обывателей ничего не изменится, ведь они и дальше продолжат заказывать товары поштучно. А вот уже на складе всё будет происходить по новому сценарию. Так, если один человек заказал кусок мыла, то продавец не формирует посылку до тех пор, пока не накопится 6 заказов из одного города, что позволит отправить сразу упаковку мыла. Ну а уже по прибытию в населённый пункт упаковка мыла будет распределена между отделениями. Благодаря этому комиссия за один товар стоимостью 100 рублей снизится с привычных 86 до 25 рублей. 

Для покупателей в карточке товара появится индикатор, показывающий степень накопления заказа. После добавления товара в корзину покупатель сможет отслеживать его статус в личном кабинете. Представители Ozon полагают, что даже для небольших городов накопление заказов будет занимать не более нескольких дней. Вполне возможно, что в некоторых ситуациях и возникнут задержки, но пока предугадать развитие событий крайне сложно. Что до продавцов, то и у них в личном кабинете появится раздел «Эконом», где можно будет следить за скоростью накопления заказов. Если процесс идёт медленно, Ozon предложит снизить цену, а если слишком быстро – продавец получит соответствующее уведомление. Представители маркетплейса рекомендуют продавцам сосредоточиться на популярных товарах стоимостью до 500 рублей. В июле стартует тестовая фаза, а полноценный запуск состоится в августе. Что любопытно, в «Яндекс.Маркете» и Wildberries ничего подобного пока не придумали, а значит идея Ozon может перетянуть в марктеплейс целую армию бюджетных покупателей. Учитывая, что до недавнего времени многие люди привыкли покупать товары повседневного потребления в магазинах по пути домой, то снижение комиссии в Ozon способно оставить многие небольшие торговые точки без прибыли. 

#ozon
+
Написать комментарий (0)
Как снизить риски при получении интернет-заказов
Ozon и ТЛТ "Каникурган" будут развивать контейнерные перевозки между РФ и КНР
Рынок интернет-торговли в РФ продолжает расти — Ozon и Wildberries вошли в топ-10 маркетплейсов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
7
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
20
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
1
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Slim-версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 может получить более высокую цену
+
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
148
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
7
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
50
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
17
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
20
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
2
Главы МИД Турции и Китая обсудили "уйгурский вопрос" и желание Анкары присоединиться к БРИКС
+

Сейчас обсуждают

Чaтo- - - - Бoт
15:39
И вот и поэтому тоже нынешняя Некроина должна быть стёрта с лица Земли, а т.н. "украинство" - быть приравнено минимум к общественно опасному душевному расстройству, но лучше - к преступлению против че...
Британский эксперт рассказал про последствия принуждения Зеленского к миру
Enforsen Bsv
15:35
Канцлер Германии сказал :- У его бабушки было три унитаза: золотой, серебряный и фаянсовый, но когда в Берлин вошли советские танки она наложила в штаны прямо в коридоре.(с)
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Alex Z
15:34
в первых рядах как обычно
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
Роман Семенихин
15:33
Зато тянет любую игру лучше чем 3060. Ей 12гб вообще не дают преимущества перед 3070. Так в чем вообще прикол тогда брать 3060
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Igor Schatrov
15:32
ДОЛОЙ-зеленскгого-Иуду!, ДОЛОЙ-нато!, ДОЛОЙ -запад!!!! УРА РОССИЯ!, УРА РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!!!, Украинцы-ОБЬЕДИНЯЙТЕСЬ С РОССИИ и с РОССИЙСКИМИ ВОЙНАМИ!!!, БЫСТРЕЕ МИР НАСТАНЕТ!!!
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Enforsen Bsv
15:31
Кушает много , стоит дорого и на борту 8гб.
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
plusultra
15:30
лет через 5 будет конфеткой
Китайский конкурент NVIDIA предлагает аналог GeForce RTX 3060 по цене на 40% ниже
Enforsen Bsv
15:28
... ты забыл про линии шины и на какой шине запускаешь ВК... Сильно продуманные Нвидио с Интелом оказались ))) Что бы полноценно использовать 4060 , ты обязан купить новый комп с ПСИ 4.0 ... иначе 8 л...
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Эдуард Валиуллин
15:28
На этот раз докопаться уже сложно. Из разряда вкусовщины. Можно в этот бюджет xtx было впихнуть. Ну и если быть строже, ведь мы в укор ноутбукам собираем, то делать компактную сборку включив в бюджет ...
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
emptystack
15:27
ноутбук в любом случае легче, чем ПК с монитором (пусть даже и 15.6 дюймовым), если уж на то пошло))
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем