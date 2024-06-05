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Bublik1
McDonald's потеряла право продавать бургеры из мяса птицы с названием «Биг Мак» на территории Европы
McDonald's имеет право оспорить решение суда в высшей европейской инстанции

2023 год оказался для McDonald's провальным, а эксперты называют целый ряд причин, мешающих американской компании двигаться вперёд. Прежде всего стоит напомнить, что McDonald's потеряла бизнес в России. До сих пор находятся люди, рассказывающие о том, что российский рынок был крошечным, но суть от этого не меняется. Большая часть компаний, покинувших рынок РФ, так или иначе столкнулась с трудностями, ну а впереди стабилизация бизнеса и поиск новых решений. McDonald's имеет максимальное присутствие на международном рынке и в целом достигла предела, дальше которого двигаться крайне сложно. Что примечательно, у конкурентов ещё осталось место для манёвра, ну а попытка повысить доходность за счёт прямого удорожания оказалась неудачной. В итоге ключевые конкуренты зафиксировали прибыль, тогда как McDonald's продолжила топтаться на месте. 

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Некоторые аналитики пишут, что проблемы американской компании связаны с конфликтом в секторе Газа. Данный регион считался сложным с юридической точки зрения, но прибыльным с финансовой. Ну а после начала боевых действий McDonald's потеряла рынок сбыта и сотни тысяч потенциальных клиентов. Не лучше дела у американцев идут и в Европе, где компания столкнулась с неприятным решением местного суда. Как стало известно, американская сеть ресторанов быстрого питания потеряла право использовать название «Биг Мак» для продуктов из птицы в Европе. Что любопытно, подобное решение уже принимал другой высший суд европейской инстанции, ну а налицо полная победа ирландской компании Supermac's. Скорее всего, бой ещё не закончен, поскольку у McDonald's остаются юридические возможности для того, чтобы опротестовать решение. И всё же, решение принято, а значит дело в конечном итоге может завершиться не в пользу американцев. Напомним, суть спора заключается в использовании товарного знака «Big Mac» для продукции из мяса и птицы на территории Европы. 

Подобный товарный знак McDonald's зарегистрировала в 1996 году, но в 2017 получила иск от Supermac's, которая оспаривала право владения узнаваемым брендом. Что удивительно, «Биг Мак» считается самым узнаваемым товарным знаком McDonald's и входит в число наиболее популярных по всему миру. Первоначально ведомство по делам интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) отклонило запрос со стороны ирландской компании, считая право американцев на бренд нерушимым. В какой-то момент стало очевидно, что ирландцы не собираются сдаваться просто так, ну а причина в том, что Supermac's открыла первый ресторан быстрого питания в Европе ещё в 1978 году. Уже тогда посетители могли купить куриные наггетсы и бургеры с узнаваемым названием. Поскольку бизнес Supermac's никогда не был таким большим, как у более именитого конкурента, то споров между сторонами не возникало. Разбирательства между компаниями далеки от завершения, поскольку McDonald's может подать иск в Суд Европейского Союза, который является высшем судебным органом Европы. Если и эта инстанция подтвердит уже ранее вынесенный приговор, то американцам придётся придумывать новое название для своего бургера. 

Представители Supermac's уверяют, что McDonald's не использует товарный знак в Европе для продуктов из птицы уже почти 5 лет. Генеральный суд частично поддержал аргументы Supermac's и аннулировал ранее принятое руководством EUIPO решение. Таким образом McDonald's потеряла торговую марку, но в данном случае важно помнить, что речь идёт исключительно о продуктах, приготовленных из мяса птицы. Сегодня в сети американских ресторанов быстрого питания внутри «Биг Мака» находится котлета из говядины, а значит на бизнес такое решение никак не влияет. Судья заявил, что представители McDonald's не смогли доказать использование товарного знака в течение непрерывного пятилетнего периода в Европейском Союзе для определённой категории товаров или услуг. Представители американской компании от комментариев воздержались, ну а пока шансы на новое судебное разбирательство остаются довольно большими. Скорее всего, McDonald's действительно не собирается использовать бренд «Биг Мак» для продуктов питания из птицы. И всё же, если где-то рядом появится конкурент, который на законных основаниях продаёт бургеры с узнаваемым названием, то это может нанести урон бизнесу. 

#mcdonald&#x27;s
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