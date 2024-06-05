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Bublik1
Сколько Bitcoin будет стоить в июне, почему быки затаились, а майнеры копают в минус
Положение на рынке не располагает к быстрому заработку, по крайней мере так полагают ведущие аналитики

Аналитики называют несколько ключевых переменных, оказывающих значительное влияние на курс криптовалют. Пожалуй, наиболее очевидная и понятная всем заключается в инвестиционной политике крупных игроков. Поскольку рынок всё ещё позволяет оставаться анонимным, то мы не знаем, кто скрывается за кошельками, на счету которых содержится средств на сотни миллионов долларов. Несмотря на это аналитики фиксируют чрезвычайно высокую активность Китов, которые впервые с декабря 2023 года приступили к накоплению. Весной крупная рыба предпочитала продавать, что оказывало на курс Bitcoin крайне негативное влияние. Ситуация была накалена до предела, ведь после достижения отметки в 73 тысячи долларов, первая криптовалюта резко пошла вниз. В марте от накоплений избавлялись буквально все. Прежде всего это были рядовые инвесторы, пытающиеся зафиксировать прибыль или не уйти в глубокий минус. Давление на рынок оказывали и майнеры. 

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Биткоин готовился к переходу на халвинг, ну а в связи с этим майнеры хотели продать как можно больше ВТС по максимальной стоимости. Аналитики полагают, что курс цифрового золота ушёл бы намного ниже 40 000 долларов, но положение спасли крупные ETF-фонды. Гиганты на некоторое время присоединились к общей панике, но уже скоро от продажи перешли к накоплениям. Приводится следующая информация: на начало июня на счету BlackRock находилось 287 000 ВТС на сумму свыше 20 миллиардов долларов, тогда как Grayscale немного не дотянул до заветной планки, расположившись на втором месте с показателем в 19.65 миллиарда долларов. Есть все основания полагать, что фонды продолжат вливать деньги в криптовалюту, ну а это позволяет снизить давление, которое на рынок оказывают медведи. Сегодня за 1 ВТС давали немногим больше 71 тысячи долларов, но никто из аналитиков не говорит об очередном пришествии быков. 

Ситуация на рынке не благоприятствует значительным переменам, ну а большая часть специалистов полагает, что кульминация наступит уже этой осенью. В июне курс Bitcoin по большей части будет определяться ожиданиями роста макроэкономических показателей экономики США. Поскольку ничего конкретного объявлено не будет, то перепады курса будут зависеть от появления тех или иных слухов, а пока рынок ждёт, что ФРС объявит о снижении ключевой ставки уже в сентябре. Таким образом специалисты уверены в том, что это лето первая криптовалюта проведёт спокойно, а инвесторам придётся запастись терпением. Скорее всего, ниже 65 тысяч долларов за 1 монетку курс ВТС уже не обвалится, но и ожидать подорожания не приходится. Одновременно с этим аналитики рассказывают об уровне сопротивления, который придётся преодолеть, прежде чем Быки смогут получить полный контроль над рынком. Предполагается, что главным рубежом сопротивления будет отметка выше 74 тысяч долларов. Уже этим летом Bitcoin предпримет несколько попыток закрепиться на рекордном для себя уровне, но в настоящее время предпосылок для успешного сценария нет. 

Осенью первая криптовалюта протестирует отметку в 80 тысяч долларов, ну после всё слишком запутанно, поскольку мы не знаем ни планов правительства США, ни геополитической ситуации, в которой будет находиться наша планета. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов майнеров. В настоящее время это единственная сила, которая способна генерировать новые монеты. Как уже было сказано выше, Киты приступили к новому этапу накоплений, ну а сколько продержатся майнеры, сказать сложно. До перехода на халвинг фермеры реализовали часть накоплений, но деньги рано или поздно закончатся. Согласно подсчётам аналитиков, на конец апреля майнеры тратили на добычу порядка 53 тысяч долларов, ну а с учётом всех переменных они будут выходить в прибыль только в том случае, если за 1 ВТС будут давать больше 80 тысяч долларов. Сложность добычи постоянно растёт, а значит уже к зиме цифра может увеличиться до 90 тысяч. Если к этому моменту курс Bitcoin окажется ниже, то фермеры не смогут выйти на уровень безубыточности. Крупные игроки могут продержаться дольше остальных, но проблемы шахтёров способны привести к выходу на рынок значительных сумм в криптовалюте. Такое уже было в 2021 году и может повториться снова. Тогда паникующие майнеры (и не только они) обрушили курс цифрового золота до очередного антирекорда, ну а как обстановка будет развиваться сегодня, зависит от множества факторов. 

#майнинг #криптовалюты #биткоин #bitcoin
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