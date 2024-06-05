Apple отказывается от комментариев и предпочитает игнорировать запросы журналистов

С момента основания первых человеческих поселений наш мир был построен на праве сильного и более агрессивного племени. Наиболее успешные популяции быстро распространяли своё влияние, что позволяло одному народу быть намного богаче, чем все остальные. Рано или поздно влияние становилось хрупким, но на развалинах старых империй всегда рождалась новая сила. После Второй мировой влияние на нашей планете поделили между собой СССР и США, но в какой-то момент американцы остались без соперника, что привело к целому ряду трагических последствий. Последние 30 лет янки то и дело устраивали революции по всему миру, вторгались в другие страны и в целом делали всё, что им было выгодно с политической и экономической точки зрения. Таким образом власти США контролируют углеводороды, редкоземельные элементы и потоки мигрантов, что позволяет им и дальше распространять своё влияние. Особенно активно это происходит в цифровой сфере.

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После нескольких громких утечек стало очевидно, что американские спецслужбы могут контролировать каждый смартфон на планете. Если верить Павлу Дурову, то специалисты Apple и Google видят любой текст и изображение на экранах смартфонов с операционными системами iOS и Android, ну а это глобальное вторжение в личную жизнь миллиардов людей. Ну а поскольку в нашем мире всё ещё действует право сильного, то происходящее полностью отражает следующая поговорка: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Спецслужбы США контролируют чуть ли не каждый смартфон на планете, но по непонятной причине главную угрозу безопасности интернета представляют собой хакеры из Северной Кореи. Особенно опасны китайские хакеры, которые работают на правительство, не говоря уже о русских, использующих американские технологии для взлома лояльных к дядюшке Сэму ресурсов. Любой, кто не согласен с подобной точкой зрения получает клеймо и переводится в лагерь плохих парней, выступающих против демократии во всём мире. В последнее время под мощнейшим давлением находится «Лаборатория Касперского». Госсектор и критическая структура уже давно не имеет права закупать программное обеспечение российских специалистов, ну а весной появились слухи, согласно которым уже совсем скоро «Лаборатория Касперского» не сможет осуществлять свою деятельность в рамках американского законодательства.

Пока это только слухи, но всё идёт к тому, что рынок сбыта для российской компании вскоре значительно уменьшится. Ну а поскольку технологические гиганты уже давно стали частью государственной машины США, то нет ничего удивительного в том, как себя ведёт руководство этих компаний. Как стало известно, Apple отказала «Лаборатории Касперского» в выплате причитающегося вознаграждения в рамках действующей программы Bug Bounty. Дел было следующим образом: в 2023 стало известно о так называемой «Операции триангуляция» (Operation Triangulation), в рамках которой были взломаны сотни и даже тысячи iPhone на планете. Что любопытно, речь шла не об обычных работягах, а о представителях бизнеса, дипломатах и государственных деятелях. Целью этой кампании был шпионаж и сбор конфиденциальных данных с заражённых смартфонов. Хакеры получали доступ к фотографиям, видео и другой пользовательской информации, включая запись звонков в реальном времени. Эксплойт был создан таким образом, что активация его происходила при прочтении обычного СМС-сообщения. Российские эксперты полагают, что это самый опасный взлом смартфонов за всю историю, поскольку защититься от хакеров было практически невозможно.

При этом вредоносное ПО успешно маскировалось и крайне трудно выявлялось даже в специальных условиях. Представители «Лаборатории Касперского» считают, что за атакой могли стоять представители крупной корпорации или даже спецслужбы той или иной страны, но установить авторов эксплойта пока не удалось. Очевидно, что создание такого продвинутого программного обеспечения не под силу небольшой команде и требует значительных инвестиций. Окупились ли вложения, сказать сложно, но именно специалисты «Лаборатории Касперского» нашли несколько уязвимостей нулевого дня в iOS, каждая из которых представляла критическую опасность для владельцев мобильных телефонов Apple. Все данные были отправлены Apple и в теории должны были оплачиваться согласно программе вознаграждений Security Bounty. Предполагается, что сумма выплат должна была достигать 1 миллиона долларов, но яблочная компания отказалась от своих же правил.

Все необходимые изменения в операционную систему были внесены, хотя ещё недавно все версии до iOS до 15.7 были подвержены взлому. При этом уязвимости активно эксплуатировались, а значит в теории американцы должны быть благодарны российской стороне. Это в теории, ну а на практике руководство Apple и само могло поделиться с ЦРУ, АНБ или ФБР нужными данными, позволяющими создать способ взлома любого мобильного телефона с iOS на планете. Представители «Лаборатории Касперского» отметили, что не нуждаются в вознаграждении. Отмечается, что деньги могли быть переведены в адрес благотворительной организации, но руководство Apple настроено категорически. Там заявили, что денег благотворительным организациям не дадут и сослались на некие внутренние правила. Похоже, это настолько секретная информация, что о ней не положено знать простым смертным. В официальном поле Apple от комментариев отказывается и старается сделать всё, чтобы происшествие как можно быстрее ушло из информационного пространства. Не исключено, что русские нарушили планы американских спецслужб, обнаружив то, что старательно не замечали другие компании. Очевидно, что платить за такое деньги янки не станут.