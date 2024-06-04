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Bublik1
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
Всё это очередной инструмент контроля со стороны Microsoft

Microsoft объявила о своём уходе с российского рынка ещё в 2022 году, но до недавнего времени продолжала оказывать услуги отечественным компаниям. Некоторые проблемы наблюдались с получением обновлений безопасности, но обходные пути давно найдены и успешно работают. Многие российские эксперты полагали, что рано или поздно американская компания сделает следующий шаг, но часть представителей бизнеса предпочитала идти на неоправданные риски. Предприниматели закупали лицензионное ПО Microsoft и решительно игнорировали все предупреждения. Похоже, пришло время платить по счетам, поскольку Софтверный гигант решил уйти, громко хлопнув дверью. Аналитики пишут, что подобные действия не стали полной неожиданностью, но оставалась надежда, что Microsoft предпочтёт оставить присутствие на российском рынке несмотря на существующие санкции.

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Как оказалось, только за последние недели примерно половина представителей российского бизнеса получили те или иные блокировки в доступе к облачным сервисам. Долгое время ограничения касались лишь небольшого числа сервисов Microsoft (например, Visio Online или Project Online) но сегодня всё больше компаний сообщают, что статус лицензии у них с активного изменился на приостановленный. Использовать в таком состоянии сервисы не представляется возможным, хотя часть отечественных предпринимателей всё ещё не попала под блокировку. По мнению российских экспертов, подобное решение окажет крайне позитивное влияние на отечественный рынок программного обеспечения. Фактически, американская компания сделала всё, чтобы российские пользователи перестали закупать лицензии, а особенно сложно после всего этого будет вернуться. Рано или поздно санкции снимут, но места для Microsoft может уже не остаться. Долгое время российский бизнес верил в то, что удастся отделаться небольшими потерями, но сегодня смотрит в сторону альтернативного программного обеспечения. Прежде всего выгоду получат отечественные разработчики, находившиеся в тени международных гигантов много лет. Инвестиции позволят привести продукцию до мирового уровня, ну а последствия для Софтверного гиганта окажутся более значительными, чем можно было представить. 

За происходящим внимательно наблюдают многие государства, часть из которых считает продукцию Microsoft крайне опасной и нестабильной. Американцы создали опасный прецедент, который подтолкнёт рынки ПО к росту по всему миру. В такой ситуации появятся сильные конкуренты, а рынок в целом развалится на несколько сегментов. Присутствие для Microsoft возможно в нескольких регионах, тогда как высокие перспективы есть у китайских, индийских и российских компаний. Многие пользователи наивно полагают, что всё это опасно только для бизнеса, но забывают о существовании и других любопытных инициатив. Как стало известно, финальная сборка Windows 11 требует обязательного создания профиля Microsoft Account (MSA), без которого осуществить вход в уставленную операционную систему не получится. Ещё несколько месяцев назад можно было вводить фейковый электронный адрес, но недавно такая возможность оказалась отключена. Войти в новую версию ОС при помощи локального профиля уже не выйдет, а всё это грозит именно российским пользователям. 

Сегодня Microsoft не блокирует Windows 11 для жителей России, но легко сможет это делать, получив достаточно данных о владельце. Ещё недавно казалось, что облачные сервисы для предпринимателей из РФ также не будут блокироваться, а значит многое зависит от градуса противостояния между РФ и США, а также развития событий на геополитической арене. Что любопытно, обходные пути пока остаются. Проще всего использовать для установки ОС один из предыдущих дистрибутивов. Например, 23Н2, в котором сохранён доступ к созданию локальной учётной записи. Точно такая же возможность есть и на предыдущих сборках, вот только во второй половине текущего года выйдет Windows 11 24H2, в рамках которой старые версии ОС перестанут поддерживаться официально. По данным экспертов, работает ещё один способ, который позволяет установить новую версию ОС в локальном режиме. Для этого на экране создания MSA нужно нажать клавиши «Shift и F10». На некоторых моделях ноутбуков придётся ещё и зажать «Fn», а после ввести в командную строку текст» OOBE/BYPASSNRO». Есть мнение, что такой способ рано или поздно будет заблокирован, ну а в итоге рано российским пользователям придётся регистрировать свою операционную систему через онлайн-базу. Учитывая всё усиливающиеся санкции, ничего хорошего в этом нет, а значит единственная надежда – это сборки, в которых те или иные компоненты вырезаны. Не стоит забывать, что в сборках могут присутствовать вредоносные объекты, а значит риски всегда остаются. 

#microsoft #windows 11
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