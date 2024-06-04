Рынок майнинга на видеокартах становится крошечным, а для получения прибыли фермерам приходится использовать спрос на вычислительные мощности для обучения ИИ

По данным аналитиков, средняя стоимость добычи 1 ВТС на начало мая 2024 года достигала 53 тысячи долларов. В конечную сумму не были учтены расходы на покупку нового оборудования, техническое обслуживание и выплаты заработных плат. Таким образом речь только о деньгах, которые придётся потратить на электричество, чтобы получить 1 Bitcoin. В связи с этим принято считать, что в настоящее время значительная часть майнеров работает в минус, поскольку только по достижении курса в 80 тысяч долларов за 1 монету можно обеспечить прибыльность всей системе. Российские фермеры находятся в привилегированном положении, поскольку платят за электричество меньше. Российские аналитики уверены, что отечественная отрасль добычи Bitcoin продолжит стремительно расти, постепенно занимая всё большую часть мирового рынка.

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Будущее первой криптовалюты кажется безоблачным, а вот с добычей альткоинов дела обстоят не очень хорошо. Эксперты отмечают, что сложнее всего тем, кто инвестировал в видеокарты значительные суммы денег. Напомним, осенью Ethereum заблокировал майнинг, оставив возможность накопления монет при помощи стейкинга. Такое решение привело к обрушению всего рынка криптовалют, которые полагались на добычу на основе видеокарт. Даже спустя полтора года положение не восстановилось, а крупные майнеры теряют значительные суммы денег. В теории, благодаря переходу цифрового золота на халвинг курс Bitcoin к концу года вырастет, что позволит получать прибыль даже на видеокартах. В теории, поскольку подобные прогнозы звучат постоянно, но то и дело терпят крах. Похоже, крупные майнеры устали ждать, начав активное освоение новых рынков. Как стало известно провайдер облачных услуг CoreWeave подписал контракт с компанией Core Scientific. Согласно соглашению, последняя будет предоставлять собственные мощности для обучения умных алгоритмов.

В настоящее время Core Scientific активно инвестирует средства в создание большого вычислительного хаба. Контракт будет действовать 12 лет и вступит в силу в первой половине 2025 года, когда CoreWeave и сможет приступить к эксплуатации оборудования. Общая стоимость контракта оценивается в 3.5 миллиарда долларов, а аналитики уже подсчитали, что майнеры смогут получать порядка 290 миллионов долларов в месяц. Деньги позволят окупить вложения за несколько лет, а после и наращивать мощности, расширяя сферу деятельности. Core Scientific планирует предоставить площадку мощностью до 200 МВт, которая и будет основной для услуг облачных вычислений и обучения умных алгоритмов. Руководство компании отмечает, что в настоящее время идёт активная закупка графических чипов. Что любопытно, ключевым инвестором CoreWeave является NVIDIA, ну а именно видеокарты дядюшки Хуанга будут закупать майнеры. В любом случае в выигрыше будет именно NVIDIA которая занимает основную часть рынка графических чипов для облачных вычислений и обучения ИИ.

Также сообщается, что Core Scientific не стала первой компанией, которая решила оставить своё майнерское прошлое позади. Ещё год назад Hive Digital, которая входила в пятёрку крупнейших фермерских хозяйств, направила средства на закупку новых видеокарт и другой вычислительной техники. За это время Hive Digital нашла новых клиентов и уже начала получать доход. Есть успехи и у Hut 8, тогда как TeraWulf пока только присматривается к новому для себя рынку. Аналитики уверены, что будущего у майнинга криптовалют на видеокартах нет. За последние полтора года Bitcoin существенно прибавил в цене, тогда как ни один альткоин (добыча которого ведётся на видеокартах) не показал аналогичной динамики. Ну а поскольку выбора у крупных майнеров нет, то инвестиции в обучение ИИ и облачные технологии остаются единственной возможностью для выхода из кризиса.