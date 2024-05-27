Ожидается, что в ближайшие годы мощности добычи криптовалют в России будут расти намного выше, чем в среднем по рынку.

До 2020 года Китай считался лидером по добыче криптовалют. В какой-то момент решения властей привели к масштабной реклокации, а в результате местные фермеры начали инвестировать средства в бизнес за пределами своей страны. Наиболее активно развивалось создание майнинговых мощностей в США и Казахстане, но в конечном итоге на вторую строчку вышла Россия. Заявления президента позволяли надеяться на то, что данная сфера не будет подвергаться гонениям, ну а последние решения властей дают легальные возможности для ведения бизнеса. Согласно оценкам Ассоциации промышленного майнинга, к началу 2024 года российские шахтёры генерировали порядка 14-17% всех мощностей добычи биткоина, а в ближайшие 5 лет ожидается бурный рост мощностей для коммерческой добычи криптовалюты. Похожая тенденция наблюдается и в США, но сегодня там это происходит вопреки сложившимся условиям рынка, тогда как в России всё обстоит немного иначе.

реклама

Аналитики указывают на особенности майнинга, когда для добычи одного блока тратится значительное количество энергии. По данным на начало мая 2024 года, 1 ВТС в среднем обходится в 53 тысячи долларов. Если учитывать необходимость обновлять, ремонтировать и обслуживать оборудование, то все средства уходят на розетку. В России стоимость электричества намного ниже, а основная часть фермерских хозяйств располагается в регионах, в которых заметны излишки выработки энергии. Как уже было сказано выше, прибыльность в РФ намного выше, чем в среднем по миру. В связи с этим аналитики ожидают, что общие мощности в стране будут увеличиваться на 20-40% в год. Ну а после полного урегулирования всех законодательных споров отрасль сможет приносить государству налогов в размере 50 миллиардов рублей в год. Давайте рассмотрим наиболее крупные компании, которые в настоящее время занимаются добычей цифрового золота в промышленных масштабах.

На первом месте BitRiver, которая за 2023 год умудрилась заработать 12.56 миллиарда рублей. На самом деле перед нами не совсем классическая добывающая компания, ведь BitRiver предоставляет заинтересованным лицам мощности для облачных вычислений и добычи криптовалюты. Под управлением BitRiver находится 5 юридических лиц с 12-ю дата-центрами. За 2023 компании удалось заработать на целых 59% больше, чем годом ранее, а общая мощность по итогам 2023 достигла 533 МВт. Всего в распоряжении BitRiver находится более 175 000 единиц оборудования, а в ближайшие годы руководство намерено увеличить инвестиции. Планируется открыть ещё 14 площадок, общая мощность которых может превысить 1 ГВт.

На втором месте закрепилась Intelion Data Systems, доходы которой за 2023 достигли 2.27 миллиарда рублей. За календарный год выручка увеличилась более чем в 2 раза, а сегодня компания располагает мощностями для добычи криптовалюты в 136 МВт. Intelion Data Systems также планирует расширение и говорит о запуске проектов, общая мощность которых достигнет 347 МВт. Оборудование компании находится в шести разных регионах, а в 2023 появилось за полярным кругом. Там планируется создать мощный вычислительный центр, ведь низкие температуры пойдут на пользу системам охлаждения.

На третьем месте значится Promminer, получившая прибыль в 1.42 миллиарда рублей. Компания полагается на вычислительные мощности в размере 30 МВт. Основные фермы размещены в Иркутской и Кемеровской областях. При этом Promminer не только занимается промышленной добычей, но и активно присутствует на рынке услуг. Там специалисты компании занимаются консультированием клиентов, которые хотят инвестировать в майнинг. Promminer может поставить нужное количество оборудования, а после обучить специалистов и проводить сервисное обслуживаний железа.

За 2023 год Sibmain заработала 1.25 миллиарда рублей, хотя и владеет мощностями до 80 МВт. Не исключено, что компания активно инвестировала в разработку новых ферм, поэтому её прибыль оказалась не такой высокой, как у конкурентов. Sibmain планирует запустить добычу криптовалюты на новом оборудовании, мощность которого достигнет 225 МВт.

BitCluster заработала за 2023 только 0.86 миллиарда рублей. Как стало известно, в начале 2024 эта компания запустила кластер мощностью 120 МВт в Эфиопии, что в 2 раза превышает производительность российских ферм. Почему было принято решения начать работать в Эфиопии, не уточняется. Возможно, таким образом BitCluster планирует диверсифицировать доходы, выводя часть прибыли из-под санкций.

Ещё более скромные доходы демонстрирует CryptoReactor, которая заработала 0.72 миллиарда рублей. Крупная ферма в Иркутской области генерирует 75 МВт и осталась без существенных изменений. Компания строит планы по расширению и хочет усилить мощности ещё на 25 МВт.

Что любопытно, в рейтинге есть компании, которые имеют и более значительные мощности, но показывают низку выручку. Например, Майнинг Кластер сообщает о выручке в размере 0.54 миллиарда, хотя располагает несколькими фермами, общей мощностью 134 МВт. На последней строчке закрепилась GIS Mining, получившая прибыль в размере 0.51 миллиарда рублей. В настоящее время оборудование этой компании потребляет 32 МВт, а в будущем ожидается рост мощности за счёт близкого расположения недалеко от Калининской АЭС.