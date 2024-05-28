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Bublik1
Эксперты пришли к выводу, что 52% ответов ChatGPT неверны и крайне вредны для программирования
Похоже, ИИ пока далёк от того, чтобы заменить миллионы людей.

Если верить Илону Маску, то профессия программиста – это самый плохой выбор, который только может сегодня сделать ученик старшей школы. Многие известные люди полагают, что уже совсем скоро умные алгоритмы вытеснят человека, а в итоге людям придётся искать новые рабочие места. Сложно сказать, случится ли это событие в ближайшие 6 лет, ведь авторитетные лица то и дело дают прогнозы, правдивость которых вызывает массу вопросов. Похоже, пока программистам волноваться не стоит, о чём сообщают исследователи из университета Пердью. Команда учёных изучила алгоритмы работы ChatGPT и пришла к выводу, что на конец мая 2024 года искусственный интеллект не способен взять на себя обязанности человека. Были опубликованы результаты исследования, согласно которым более половины ответов ChatGPT оказались ложными. Все они так или иначе связаны с программированием, а низкая результативность стала крайне неприятным сюрпризом для самих исследователей. 

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Что любопытно, умный алгоритм не утруждает себя проверкой фактов, предпочитая брать уверенностью в ответах, что привело к тому, что даже неверное решение воспринималось третьей частью участников эксперимента как точное. Исследователи указывают на то, что руководители компаний то и дело пытаются оптимизировать работу, нередко увольняя сотрудников и заменяя их умными алгоритмами. В настоящее время такой шаг является ошибочным, поскольку ответы ChatGPT верны менее чем в половине случаев. В рамках эксперимента были взяты 517 вопросов, содержащихся на сайте Stack Overflow. Были привлечены эксперты, проводившие лингвистический и сентиментальный анализ ответов, а после всё это дали изучить добровольцам, которые не имели понятия о том, какой ответ верный. После изучения ответов ИИ был сделан неутешительный вывод, ведь ChatGPT дал неверное решение в 52% случаев. Это намного ниже уровня новичка, который только приходит в компанию после завершения обучения в высшем учебном заведении. Из хорошего – умный алгоритм отвечал быстро.

По мнению экспертов, 77% ответов слишком перегружены и только менее 40% могут считаться полностью верными. В данном случае OpenAI не комментировала неутешительные результаты, но ранее представители этой компании признавали, что ChatGPT может давать неверные ответы. Пока добиться максимальной точности от ИИ не удаётся, ведь он путает факты даже в том случае, если имеет дело с готовым текстом. Если попросить у него написать эссе на историческую тему, то он и вовсе может придумать события, которые никогда не происходили. Нередко ChatGPT путает реальность и вымысел, ну а по итогу исследования 60% опрошенных экспертов сочли ответы, написанные человеком, более правильными, краткими и полезными. Исследователи считают распространение умных алгоритмов в определённых сферах крайне опасным. Проблема в том, что большая часть пользователей не способна быстро распознать ошибку. Программист не может быстро изучить весь код, ну а при написании текстов крайне сложно найти разницу между вымыслом и правдой, если только вы не обладаете нужными знаниями на заданную тему. 

Только в том случае, если ошибка очевидна, пользователи начинают пытаться добиться правильного ответа. И вот здесь и начинается самое интересное. Как оказалось, интернет насыщен фейковыми фактами, которые за год придумали многочисленные ИИ. В итоге даже при явной ошибке со стороны ИИ двое из двенадцати участников эксперимента признавали ответ как положительный, поскольку ChatGPT слишком уверенно отстаивал свою точку зрения. Особый интерес у исследователей вызвала простая задачка, часть из которой касалась математики. Требовалось посчитать коров в загоне. Вначале туда попадают две коровы, а после ещё две. Любой человек скажет, что там находится 4 коровы, но ИИ решил, что внутри 5 коров, ссылаясь на то, что за время проведения в загоне корова родила телёнка. Всё это время умный алгоритм демонстрировал вежливость и сдержанность, что создавало атмосферу позитивного настроя. В итоге лишь немногие участники эксперимента замечали, что ChatGPT водит их за нос. Не менее любопытны результаты опроса, проведённые недавно представителями сайта Stack Overflow. 90 тысяч респондентов дали ответы на несколько вопросов, а 77% из них положительно относятся к инструментам ИИ, хотя только 42% доверяют их точности. Руководство OpenAI уверяет, что каждая следующая версия умного алгоритма будет лучше, чем предыдущая. Возможно, что со временем программисты действительно станут не нужны, но пока ИИ оказывается не способен понимать простые истины, которые доступны любому человеку, а его главное преимущество заключается в скорости генерации контента. Как только к скорости добавится качество – места многим профессиям на нашей планете действительно не останется. 

#технологии #chatgpt
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Reuters: Компания Илона Маска xAI достигла оценки в $24 млрд
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