Характеристики ДРЛО ASC 890 впечатляют, но ещё никогда самолёт НАТО такого типа не входил в зону поражения, где его могут достать российские ракеты

Есть все основания полагать, что уже к концу лета или осенью Украина получит небольшое количество F-16. Власти Бельгии готовы передать целых 30 машин, но поставили целый ряд условий. К примеру, ВСУ не должны применять их для ударов по территории России. Сегодня данная тема активно муссируется в СМИ, ну а количество истребителей сильно зависит от того, сколько лётчиков есть в украинской армии. По некоторым слухам, первые 4 пилота, которые проходили обучение на военной базе в США, уже завершили курс и в настоящее время оттачивают свои навыки в Румынии. Туда же направят ещё несколько человек, а к концу лета число пилотов может увеличиться до 8-12 человек. Эксперты полагают, что процесс обучения не ставится на паузу, а значит через несколько лет лётчиков окажется достаточно для того, чтобы управлять целым парком самолётов. Всего страны ЕС готовы передать до 60 истребителей, ну а всё идёт к тому, что участники авиационного альянса готовятся к важному событию. Похоже, F-16 будут отправлять небольшим партиями, а поставки затянутся на несколько лет, но первые намёки на то, что самолёты уже совсем скоро появятся над украинским небом, заметны уже сегодня.

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Как стало известно, Швеция намерена передать Украине самолёт ДРЛО ASC 890. В данном случае речь идёт о летающем радаре, обладающем возможностью обнаружения ракет и летательных аппаратов условного противника на очень большом расстоянии. Всего у Швеции есть два таких самолёта, но сколько именно получат ВСУ, пока неясно. С техническими характеристиками мы разберёмся ниже, ну а пока обратимся к аналитикам, которые рассказали о способах применения подобного типа авиации. Существует два вопроса, ответить на которые крайне сложно. Прежде всего неясно, где ДРЛО ASC 890 будет базироваться. Размещать его на украинском аэродроме опасно, поскольку туда может прилететь ракета, а значит остаются только военные базы в Польше и Румынии. Также интерес вызывает маршрут следования машины. Беспилотники НАТО регулярно курсируют над Чёрным морем, наводя ракеты на объекты в Крыму, а также фиксируя вылеты российских истребителей и бомбардировщиков. Если предположить, что ДРЛО ASC 890 не будет пересекать украинскую границу, то становится очевидно, что смысла от такого самолёта не будет. Радиус действия в области работы систем РЭБ не превышает 350 километров, а значит придётся заводить машину в воздушное пространство Украины.

Ещё никогда авиация НАТО не позволяла себе подобных действий, находясь на нейтральной территории, ну а эксперты напоминают, что ДРЛО ASC 890 был подарен Украине, а значит формально перестал принадлежать шведской армии. Ну а киевские власти вольны размещать свою технику в любой стране, поскольку это не запрещено международным правом (впрочем, как и садить за штурвал наёмников). Неясно, каким образом будет обеспечиваться безопасность ДРЛО ASC 890. Российские эксперты полагают, что за ним начнут круглосуточно охотиться МиГ-31, способные наносить удары ракетами Р-37М, дальность которых достигает 300 километров. В теории, самолёт-разведчик должен обеспечить безопасность для F-16, которые будут уклоняться от российских ракет и смогут наносить удары по указанным целям. На практике, ещё никогда авиация НАТО не встречалась с российскими системами РЭБ и не наносила удары в крайне опасных условиях. Эксперты полагают, что ДРЛО ASC 890 станет одной из главных целей, ну а его скоростные показатели и высокая заметность позволят легко обнаружить такой самолёт. Машина способна провести в воздухе 5 часов, ну а одного борта точно не хватит, чтобы обеспечить эффективное применение F-16.

Остаётся открытым вопрос, где будут размещаться американские истребители. Ранее В. Путин заявил, что считает законными целями военные аэродромы НАТО, с которых F-16 будут взлетать для нанесения ударов по России. Аналитики напоминают, что США уже не раз переходили, через очерченные красные линии, но в данном случае всё намного серьёзнее. Если Россия позволит странам НАТО наносить удары по своей территории и уходить на защищённые аэродромы за пределами Украины, то это станет прецедентом, который может спровоцировать более смелые шаги со стороны Пентагона. Напомним, длина ДРЛО ASC 890 достигает 19.73 метра. Ширина – 6.7 метра, а высота – 6.97 метра при размахе крыльев 21.44 метра. Таким образом самолёт представляет собой заметную цель, которая к тому же способна двигаться со скоростью, не превышающей 524 км/ч. В теории для защиты ДРЛО ASC 890 понадобится несколько штурмовиков, но цели использования подобного типа авиации в Украине немного иные. Благодаря радару Airborne Surveillance and Control, самолёт способен обнаруживать цели на площади до 500 000 квадратных километров. Сканируется высота до 18 километров, а максимальная дальность не превышает 450 километров. В условиях постоянных помех показатель снижается до 350 километров, но даже это значительная цифра. В рамках идеального сценария, эксплуатация ДРЛО ASC 890 кажется простой, но в реальности самолёт может быть сбит ещё до того, как приступит к выполнению поставленных задач.



