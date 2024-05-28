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Bublik1
В Бельгии обещают дать Зеленскому 30 истребителей F-16, но хотят растянуть поставку до 2028 года
Сколько истребителей получит ВСУ и когда, пока неясно.

В последнее время градус напряжения среди членов НАТО бьёт все рекорды прошлых лет. Звучат призывы закрыть территорию западной Украины для российских ракет. Якобы, Польша и Румыния при поддержке соседних стран будут поднимать в воздух истребители, а после сбивать ракеты, которые летят по аэродромам и складам с оружием. Всё чаще муссируется тема ударов по территории России при помощи ракет, которые поставляют члены НАТО. Члены альянса пока не могут прийти к единому мнению, а в итоге никакие решения не принимаются. Похоже, если истребители НАТО не летят к Зеленскому, то Зеленский решил сам навестить своих зарубежных союзников. Сегодня он посетил Бельгию, где встретился с руководством этой страны и снова попросил отправить ему как можно больше истребителей. С F-16 всё оказалось не так просто, как ожидалось, а вот подписать несколько документов с гарантиями безопасности, власти Бельгии всегда готовы. Президент Украины получил официальное обещание выделить ему почти миллиард евро в виде военной помощи до конца 2024 года. Кроме того, зафиксирована чёткая позиция по финансированию Киева, в рамках которой Бельгия обещает оказывать поддержку ещё 10 лет. 

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Как всё это будет работать после завершения конфликта, никого не волнует. Зеленский проводит время неплохо, ну а на закуску ему рассказывают о скорой отправке истребителей в Украину. Прежде всего глава МИД королевства подтвердил, что ВСУ получат 30 самолётов, которые будут сниматься с боевого дежурства и отправляться Зеленскому. Аджа Лябиб не стал отказываться от ранее озвученных планов, но сделал крайне важную ремарку, которая ставит крест на всех надеждах украинского лидера. Оказывается, поставки в адрес ВСУ тесно завязаны на сроках поступления новых американских F-35. Бельгия не готова оставить воздушные границы без прикрытия, поэтому намерена растянуть отправку истребителей в Украину до 2024 года. Машины будут снимать с вооружения, а после малыми партиями поставлять ВСУ. Аджа Лябиб клятвенно обещал Зеленскому передать несколько самолётов до конца 2024 года, но не стал озвучивать количество и сроки. Данная новость вызвала бурное негодование в украинской прессе. Там называют европейцев предателями и слабаками, которые не готовы сражаться с русскими. 

В данном случае утверждение крайне спорное, поскольку власти Бельгии и не обещали, что будут с кем-то сражаться. Руководство НАТО никогда не скрывало, что добивается поставленных целей руками рядовых украинцев. Мало того, даже сам Зеленский с гордостью заявлял, что считает обмен оружие на жизни украинцев равноценным и справедливым. Якобы, ВСУ сражается за интересы Западного мира, получая финансирование и современное оружие. Это позитивный посыл, который свидетельствует о высокой интеграции Украины в ЕС и НАТО. Напомним, несколько дней назад Шольц очертил сроки принятия Украины в военный альянс. По словам канцлера, это событие не случится даже в ближайшие 30 лет. Ну а пока обратимся к экспертам, которые начали считать, сколько же до конца 2024 года истребителей может получить Украина. Известно, F-16 намерены отдать Нидерланды, Норвегия и Бельгия. При этом последняя должна была внести решающий вклад, поскольку всего планировалось отправить порядка 60 машин. Эксперты отмечают, что много самолётов Киев не получит, называя несколько причин, которые мешают реализации озвученных выше планов. 

Прежде всего европейцы действительно не хотят отдавать всё и сразу. Никто не знает, сколько продлится конфликт, а значит самое благоразумное решение заключается в том, чтобы оставить у себя возможность перманентной военной помощи. Также стоит учитывать, что у ВСУ нет нужного количество пилотов. Американская пресса пишет, что первая группа лётчиков завершила обучение на военной базе в Аризоне и уже отправилась в Румынию, где будет отрабатывать навыки. Судя по всему, речь идёт о 4 пилотах, поскольку остальные 8 человек из первой группы остались доучивать английский язык. Ещё две группы проходили обучение в Европе. Предполагается, что к середине или концу лета у ВСУ будет порядка 12 лётчиков. Таким образом по итогам 2024 может быть отправлено не больше 12 истребителей, ну а мнение на эту тему разделилось. Некоторые российские военкоры уверяют, что самолёты уже стоят на украинских авиабазах. В пример приводятся регулярные удары по взлётным полосам и ангарам, в результате которых аэродром получил значительные повреждения. Доказательств о том, что F-16 уже в Украине, пока нет, но можно сделать вывод, что спрятать истребители будет крайне сложно. Звучат предложения размещать самолёты в странах НАТО, а после вводить из в воздушное пространство Украины для нанесения ударов по территории РФ, но подобные идеи не поддерживают даже самые маргинально настроенные члены военного альянса. 

#авиация #f-16 #истребители #самолёты #самолёт
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