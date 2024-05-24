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Bublik1
США подготовили первую группу пилотов F-16 для Украины, но самолётов Киев пока не получил
Также количество пилотов пока не позволяет создать полноценную эскадрилью

Когда в 2023 году была создана так называемая самолётная коалиция, туда решили вступить сразу 4 страны. Это Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды. Судя по тем данным, что озвучивают местные политики, всего украинская армия должна получить около 60 единиц F-16, которые начнут поступать малыми партиями в скрытом режиме. Некоторые военкоры и вовсе полагают, что истребители уже в Украине, а настойчивые удары со стороны РФ по военным аэродромам призваны выявить поставленные машины и вывести их из строя до боевого применения. Спорить на эту тему бесполезно, поскольку точных данных пока нет, но есть и более интересная информация, курсирующая в иностранной прессе. Любопытными данными поделились журналисты Politico. Авторы американского издания утверждают, что на этой неделе первая группа украинских пилотов завершила обучение в США. Объект находится на авиабазе в Аризоне, но назвать точное количество новоиспечённых лётчиков журналисты не смогли. 

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В Politico напоминают, что первоначально украинские власти отправили 12 человек, которые должны были проходить обучение пилотирования истребителями F-16. С первых же дней стало очевидно, что большая часть личного состава не понимает американской речи, поэтому группу разделили на две части. В первую вошли пилоты, которые имели достаточный уровень знаний языка, тогда как остальных отправили на курсы английского. Предполагается, что в первой группе было всего 4 человека, ну а это значит, что всего в США прошли полный курс боевой подготовки 4 пилота. Но это при удачном раскладе, ведь далеко не все лётчики способны сдать экзамен, не говоря уже о многих других трудностях. Журналисты выяснили, что пилотов уже отправили в Европу. Предполагается, что они находятся на военной базе НАТО в Румынии. Там они смогут отточить своё мастерство, ведь именно в этой стране находятся голландские истребители, на которых украинцам и предстоит учиться навыкам высшего пилотажа. 

Примерно столько же украинцев проходит обучение в Европе, а ранее в прессе писали, что к середине или концу лета текущего года общими усилиями удастся обучить ровно столько пилотов, сколько потребуется для формирования полноценной эскадрильи. Ну а это 12 машин, которые смогут образовывать построение в воздухе для нанесения ударов по выбранным целям. Аналитики полагают, что формирование эскадрильи будет произведено только на бумаге, поскольку текущие реалии не позволят украинской армии проводить открытые полёты для демонстрации своего превосходства. Если F-16 и появятся над украинским небом, то подобные операции будут максимально скрытыми. Многие иностранные аналитики указывают на опасности, исходящие от российских систем ПВО. Кроме того, российские истребители имеют на вооружении дальнобойные ракеты, а всё это вместе гарантирует высокие риски для работы F-16 в украинском небе. 

Авторы Politico пишут, что несколько дней назад Нидерланды отчитались о завершении курса обучения первой группы украинских техников. Все они получили ценные сведения о том, как ремонтировать F-16 и будут заниматься созданием авиабаз. Точное количество обученных специалистов не называется, ну а эксперты указывают, что требуется большая группа людей. Причина в том, что для полноценного обеспечения работоспособности всех систем F-16 необходимо обеспечить 17 человеко-часов на каждый час полёта. Обычно один истребитель обслуживает группа специалистов, состоящая из 10 человек и меньше. Таким образом выявить неисправности и подтвердить полную работоспособность всех систем удаётся за несколько часов. Если предположить, что Украина получит 12 самолётов, то потребуется несколько десятков техников. Но это при условии, что машины будут находиться в одном ангаре. Если их придётся прятать, то нужно будет формировать несколько групп, техников. Со временем такое количество будет подготовлено, но это займёт много времени. В случае же, если в Украину прилетит сразу 60 F-16, то понадобится где-то раздобыть несколько сотен техников, а также создать 3-5 баз военного базирования. Учитывая, что все ключевые военные аэродромы в Украине регулярно подвергаются ракетным ударам, спрятать такое количество машин и людей будет проблематично. 

Напомним, Зеленский продолжает выдвигать всё менее реалистичные требования. На днях президент заявил, что союзники обязаны поставить ему 120 истребителей. Если Запад сделать этого не может или не хочет, то пусть в таком случае подтянет свою авиацию к украинским границам. Когда Россия будет запускать ракеты, авиация сможет взлетать и сбивать ракеты. Зеленский допустил, что за штурвалом будут сидеть наёмники НАТО или действующие военные, но пока европейские лидеры не готовы идти на такие риски, опасаясь ответной реакции со стороны Москвы. 

#авиация #f-16 #истребители
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