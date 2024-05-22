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Bublik1
Британский генерал пояснил, почему англичанам стоит опасаться российских ракет
По мнению отставного генерала британской армии, даже более сильная армия Украины не способна сбивать российские ракеты, ну а у Англии и вовсе нет столько комплексов ПВО

До начала СВО украинская армия обладала одной из самых сильных армий в Европе. На балансе ВСУ находилось огромное количество танков, БМП и другой военной техники. Численность систем ПВО в разы превосходила любую страну НАТО в Европе, а количество снарядов поражало воображение. Боеприпасов было больше, чем требовалось на годы ведения боевых действий, а украинские политики то и дело были замечены в торговле на чёрном рынке оружия. Наблюдалась проблема со стремительным устареванием всего этого обширного парка, но после 2014 года в оборонный сектор были инвестированы значительные средства. В итоге самолёты снова начали летать, проводились учения, а солдаты то и дело оттачивали своё мастерство на Донбассе. Очевидно, что сражаться с такой армией никто не хотел, но в итоге конфликт стал неизбежен, а решения украинских властей похоронили мирные инициативы. 

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По оценкам российских военкоров, за время СВО российская армия уничтожила две полноценные армии ВСУ. В данном случае речь о полном уничтожении не идёт, а скорее о сведении возможностей для наступательных и оборонительных действий к минимуму. Если в 2022 году в ряды ВСУ вступали молодые, здоровые и мотивированные бойцы, то в 2023 пришлось вытягивать из мирной жизни оставшуюся часть населения. Средний возраст бойцов украинской армии превысил 40 лет, ну а новая волна мобилизации обещает ещё менее боеспособную армию, мотивация которой отсутствует. При этом обученных специалистов становится всё меньше, а страны НАТО во многом исчерпали запасы свободной техники. Многие и вовсе заявляют, что передали Украине большую часть вооружений и вынуждены брать у соседей танки и самолёты в аренду. Значительных поставок оружия в Киев не наблюдается, но даже то, что было отправлено ранее, поражает воображение некоторых иностранных аналитиков. По мнению отставного генерала британской армии, сегодня Россия наносит поражение самой сильной армии в Европе, ну а Англия не входит в число тех, кто способен противостоять российскому оружию.

Ричард Бэрронс сетует на скромное число систем ПВО, которыми располагает его страна. По его словам, даже более плотная система противовоздушной защиты Украины имеет бреши, а российские ракеты то и дело наносят удары по военным объектам. Учитывая тот факт, что у Британии комплексов ПВО намного меньше, потенциальный конфликт с Россией будет похож на сражение Давида и Голиафа. Разница лишь в том, что у англичан не будет чудесного оружия, которое можно противопоставить российским ракетам. Ну а русские имеют целый арсенал ракет, которые способны долететь до Лондона. При этом Киев с переменным успехом сбивает даже самые скоростные ракеты, тогда как у столицы Британии таких возможностей нет. Отражать атаку будет нечем, а значит придётся надеяться на то, что ракеты собьют союзники, над территорией которых они будут пролетать. Долгое время военная стратегия Англии считалась наступательной, поэтому линии противовоздушной обороны не создавались. Отставной генерал указывает на опыт Украины и считает, что такое решение было ошибочным. 

По словам Бэрронса, даже старым российским ракетам потребуется всего полтора часа, чтобы достичь Британии, тогда как есть и такие, которые способны преодолеть это расстояние намного быстрее. Если учитывать, что Лондон и Москву разделяют 2600 километров, то гиперзвуковые «Кинжалы» могут долететь до столицы Британии меньше, чем за 15 минут. Генерал полагает, что в случае конфликта Россия будет наносить удары волнами по 60-90 ракет, а значит в случае ракетной опасности стоит заранее найти безопасное укрытие. Бэрронс напомнил, что власти Британии ранее отвергли идею окружить страну аналогом «Железного купола», который существует в Израиле. Тогда правительство посчитало такую идею глупой и не было готово тратить на её реализацию миллиарды фунтов. Сегодня наблюдается острый дефицит систем ПВО, но денег в бюджете ещё меньше. Отставной генерал полагает, что до реального конфликта между Англией и Россией не дойдёт, но местным властям стоило бы понимать, что даже более мощная украинская армия не способна сбивать русские ракеты, тогда как у Лондона против Москвы нет никаких шансов. 

#политика #военные технологии
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