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Bublik1
Яндекс готовится к массовому выпуску роботов-курьеров
Роботы занимают всё больше рабочих мест, которые ранее оставались за человеком

Несмотря на то, что в фильмах роботы умудряются править миром, в реальности подобные устройства далеки от совершенства. Попытки Илона Маска заставить умный алгоритм управлять автомобилем, пока сложно назвать успешными. ИИ регулярно приводит к возникновению аварий, хотя и демонстрирует меньшее количество ДТП, чем человек. Поговаривают, что следующим большим прорывом станут бытовые роботы. Якобы, ведущие инженеры мира думают над созданием машины закрытого цикла. В теории вам не понадобится даже ходить в магазин, ведь это за вас будет делать ваш холодильник. Потребуется подключить к работе все сервисы, после чего продукты будут доставляться, а после проходить процесс превращения в привычную вам пищу. Поговаривают о появлении антропоморфных роботов, которые смогут управляться на кухне, но прогресс идёт так медленно, что всё это кажется слишком отдалённой перспективой. 

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Несмотря на это мы то и дело становимся свидетелями появления интересных инноваций, одна из которых разворачивается на наших глазах. Речь идёт о доставке товаров при помощи роботов как наземным, так и воздушным путём. Пока попытки использовать для этих целей дроны не увенчались успехом. Amazon потеряла огромное количество беспилотников, часть которых разбилась, тогда как другая потерялась и оказалась разряжена. Некоторые попали в руки местных воришек, но в России так просто запускать дроны нельзя, поэтому активно развивается доставка при помощи наземных станций. В сети есть масса любопытных видео, на которых роботы «Яндекса» не могут поделить дорогу или ведут себя крайне странно. Например, в ролике ниже машины впадают в ступор и не знают, кому из них стоит первому уступить дорогу. Похоже, слишком вежливые алгоритмы дают сбой, а на помощь устройствам должен прийти человек. Для этих целей существуют специалисты, которые контролируют работу машин и могут взять на себя ручное управление в случае необходимости. По данным «Коммерсанта», «Яндекс» планирует перейти к серийному производству роботов. 


Сообщается, что в настоящее время в сборочных цехах находится около 130 машин, ну а всего компания при помощи целого ряда подрядчиков может выпускать порядка 1000 единиц в год. Для того чтобы окупить затраты на производство и разработку требуется намного больше, но в «Яндексе» отмечают, что руководствуются принципом экономической целесообразности. Проще говоря, в Москве использовать машину выгоднее, чем человека, ведь курьерам в столице приходится платить 200 000 рублей в месяц. Кроме того, люди болеют и нуждаются в выходных и отпуске, тогда как робота можно эксплуатировать 365 дней в году. Важно добиться стабильности работы всех механизмов и длительного жизненного цикла такого устройства, но это уже вопрос к инженерам. Менеджеры оперируют цифрами, а значит пока массовый приход таких роботов в регионы сталкивается именно с экономическими трудностями. Кроме того, в Москве наблюдается дефицит курьеров, тогда как уровень жизни в регионах ниже, а значит и ниже покупательская способность. Шаурму и пиццу со смартфонами там заказывают намного реже, а курьеры получают не так много, чтобы их массово заменять на роботов. 

Представители «Яндекса» отмечают, что поставки компонентов налажены, а при необходимости возможно существенное масштабирование производства. В этом случае стоимость одной машины станет меньше, чем приходится платить сегодня, ведь именно с ростом количества удаётся снизить затраты на выпуск. А вот когда роботов станет больше, сказать трудно. Эксперты полагают, что такими темпами, как идёт распространение механических доставщиков, до массового внедрения ещё очень далеко. Скорее всего, следующие 5 лет ничего не изменится, но курьерам уже сегодня нужно начать беспокоиться о своём будущем. Роботы в любом случае заменят человека, а жители крупных городов уже начали привыкать к тому, что к ним приезжает не молодой человек на мопеде, а странная металлическая коробка на колёсах. Какое-то время роботы-курьеры казались диковинкой, но сегодня они не вызывают эмоций у москвичей, который перестали замечать снующие в разные стороны механизмы. Как уже указывалось выше, пока подобные устройства не отличаются умом и сообразительностью, но алгоритмы совершенствуются. Скорее всего, наращивание технологий будет не таким быстрым, как это происходит в фантастических фильмах, но многим людям придётся подвинуться, ведь существуют профессии, в которых со временем машина легко сможет превзойти человека. Ну а самое главное – это даже не эффективность, а экономическая выгода, над чем сегодня и бьются инженеры «Яндекса». 

#технологии #яндекс #роботы
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