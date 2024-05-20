Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Курс Bitcoin достиг $67 000, а аналитики рекомендуют не играть на коротких рискованных ставках
Курс первой криптовалюты остаётся нестабильным и может уйти ниже 60 тысяч долларов на фоне негативных новостей.

Последние месяцы стали крайне сложными для тех, кто инвестировал в криптовалюты крупные суммы. В марте курс Bitcoin достиг 73 тысяч долларов, ну а аналитики полагали, что уже к концу апреля за 1 ВТС будут давать 100 тысяч долларов. Назывались несколько причин для оптимизма. Ключевым драйвером должен был выступить халвинг. Благодаря этому майнеры стали получать в 2 раза меньше монет из одного блока, а подобная ситуация должна была способствовать быстрому росту актива. Дополнительную поддержку Bitcoin должны были оказать инвесторы, которые вложили в ETF-фонды миллиарды долларов. За несколько месяцев крупные компании купили около 1 миллиона монет, что привело к формированию дефицита. Специалисты констатировали, что продавцов меньше, чем покупателей, ожидая стремительного подорожания цифрового золота. Были и другие факторы, но ничего из ожиданий экспертов не сбылось. Спотовые фонды перестали вливать в Bitcoin миллиарды, ну а инвесторы даже начали выводить свои средства. 

реклама

После халвинга первая криптовалюта стремительно пошла вниз, что привело к настоящей панике среди инвесторов. Многие начали избавляться от накоплений, но спустя несколько недель ситуация начала восстанавливаться. Сегодня утром за 1 ВТС давали порядка 67 тысяч долларов, ну а аналитики снова готовы поделиться с нами прогнозами на неделю. Считается, что до конца мая ожидать резких движений вверх не стоит. Главная задача, которая стоит перед быками на этой неделе заключается в удержании занимаемых позиций и попытке взять планку в 68 тысяч. Если сделать это удастся достаточно быстро, то уже в начале июня курс цифрового золота может выйти за пределы 70 тысяч. Снижения ниже 65 тысяч аналитики не ожидают и предлагают дождаться осени. Именно тогда ФРС США должна снизить процентную ставку по кредитам на 25 пунктов, что приведёт к росту фондовых рынков и подорожанию криптовалютных активов. Всего в 2024 году состоится два таких снижения на 50 пунктов. 

Аналитики не рекомендуют открывать рискованные короткие позиции, поскольку курс Bitcoin не отличается стабильностью. Любая негативная политическая или экономическая новость может отправить цифровые активы вниз, ну а поддержка со стороны регулятора придёт не раньше осени. До этого момента курс первой криптовалюты будет оставаться крайне подвержен падениям. Считается, что локальный минимум в 56 тысяч долларов уже пройдён, но ниже 60 тысяч Bitcoin вполне может опускаться. Аналитики обращают внимание на активность трейдеров, которые начали делать рискованные ставки. Некоторые из них размещают опционы со сроком исполнения на конец декабря 2024, желая продать определённое количество монет за 100 000 и даже 120 тысяч долларов. Если к этому моменту курс первой криптовалюты окажется выше, то трейдеры смогут заработать. Ну а в случае, если за 1 ВТС будут давать меньше, то средства трейдеров отойдут биржам. Механизм достаточно простой, ну а количество рискованных опционов растёт, что говорит об уверенности в достижении Bitcoin рекордных позиций к концу текущего года. Как будет на самом деле предсказать сложно, но пока с проблемами сталкиваются майнеры. 

По оценкам специалистов, сегодня средняя стоимость добычи 1 ВТС равняется 53 тысячам долларов. Для того чтобы все фермеры могли уходить в стабильный плюс, цифровое золото должно стоить около 80 тысяч, ну а около 20% всех майнеров работают со значительным убытком. Затраты на розетку у них выше, чем приносит прямая продажа криптовалюты, а в долговременной перспективе подобная практика грозит разорением. Считается, что во многом успешность компаний по добыче Bitcoin будет обеспечиваться гибкостью и накопленными ресурсами. Компании, которые не имеют финансовой подушки, вынуждены будут покинуть рынок, если застой на рынке продлится ещё несколько месяцев. Как минимум 20% вынуждены будут уйти, но если первая криптовалюта не подорожает до 80 тысяч до конца года, то последствия для фермеров могут оказаться ещё более разрушительными. 

#криптовалюта #биткоин #bitcoin
+
Написать комментарий (0)
Добыча криптовалют в России может вырасти на 20-40% в течение 2024 года
Общий объем инвестиций в криптостартапы вырос на 44 % в сравнении с октябрем-декабрем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
9
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
20
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
+
Новый неизвестный авианосец замечен американскими экспертами на верфях Китая
+
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1

Популярные статьи

Топ-7 процессоров на 2024 год
55
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
32
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
19
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
9
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
7
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
Мое мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League на PC (Eurogamer)
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
15:10
Также заявляли, что любая военная помощь, включая передача военной техники и ракет будет караться)
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Ivan Mikhailov
15:09
Очередные коричневые линии
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Oleg Tereshkin
15:04
Пстц визгу то ,как же ,любимую амду задели 🤣
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
Такой то
15:03
свинка постоянно так развлекается?
Государственное телевидение сообщило, что вертолет с президентом Ирана совершил жёсткую посадку
Windmark
15:02
У кого сейчас Моник 60гц то ? У большинства от 144гц
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Роман Иванов
15:01
Покупайте плойку, потому что есть взлом и нет сети, но продавайте иксбокс потому что недорогая подписка и есть сеть. Женя! Доколе?!
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
century84
14:56
Эм, как бы, с самого начала сво РФ заявили - любая херовина запущенная из стран нато по военному имуществу РФ автоматически вводит эту страну в военный конфликт.
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Дмитрий Петровский
14:56
как альтернатива айпаду за копейки для ютуба
Планшет Xiaomi Redmi Pad Pro с 12,1-дюймовым экраном стал доступен глобально
Mallory
14:52
А кстати очень похоже на Чимбала, тоже тявкает громко, а толку мало. Хотя нет, от мелких собачек все же пользы больше, они хотя бы радость приносят.
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Сергей Сошнин
14:51
Просто букву перепутал - в Жопе !
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем