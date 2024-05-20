Курс первой криптовалюты остаётся нестабильным и может уйти ниже 60 тысяч долларов на фоне негативных новостей.

Последние месяцы стали крайне сложными для тех, кто инвестировал в криптовалюты крупные суммы. В марте курс Bitcoin достиг 73 тысяч долларов, ну а аналитики полагали, что уже к концу апреля за 1 ВТС будут давать 100 тысяч долларов. Назывались несколько причин для оптимизма. Ключевым драйвером должен был выступить халвинг. Благодаря этому майнеры стали получать в 2 раза меньше монет из одного блока, а подобная ситуация должна была способствовать быстрому росту актива. Дополнительную поддержку Bitcoin должны были оказать инвесторы, которые вложили в ETF-фонды миллиарды долларов. За несколько месяцев крупные компании купили около 1 миллиона монет, что привело к формированию дефицита. Специалисты констатировали, что продавцов меньше, чем покупателей, ожидая стремительного подорожания цифрового золота. Были и другие факторы, но ничего из ожиданий экспертов не сбылось. Спотовые фонды перестали вливать в Bitcoin миллиарды, ну а инвесторы даже начали выводить свои средства.

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После халвинга первая криптовалюта стремительно пошла вниз, что привело к настоящей панике среди инвесторов. Многие начали избавляться от накоплений, но спустя несколько недель ситуация начала восстанавливаться. Сегодня утром за 1 ВТС давали порядка 67 тысяч долларов, ну а аналитики снова готовы поделиться с нами прогнозами на неделю. Считается, что до конца мая ожидать резких движений вверх не стоит. Главная задача, которая стоит перед быками на этой неделе заключается в удержании занимаемых позиций и попытке взять планку в 68 тысяч. Если сделать это удастся достаточно быстро, то уже в начале июня курс цифрового золота может выйти за пределы 70 тысяч. Снижения ниже 65 тысяч аналитики не ожидают и предлагают дождаться осени. Именно тогда ФРС США должна снизить процентную ставку по кредитам на 25 пунктов, что приведёт к росту фондовых рынков и подорожанию криптовалютных активов. Всего в 2024 году состоится два таких снижения на 50 пунктов.

Аналитики не рекомендуют открывать рискованные короткие позиции, поскольку курс Bitcoin не отличается стабильностью. Любая негативная политическая или экономическая новость может отправить цифровые активы вниз, ну а поддержка со стороны регулятора придёт не раньше осени. До этого момента курс первой криптовалюты будет оставаться крайне подвержен падениям. Считается, что локальный минимум в 56 тысяч долларов уже пройдён, но ниже 60 тысяч Bitcoin вполне может опускаться. Аналитики обращают внимание на активность трейдеров, которые начали делать рискованные ставки. Некоторые из них размещают опционы со сроком исполнения на конец декабря 2024, желая продать определённое количество монет за 100 000 и даже 120 тысяч долларов. Если к этому моменту курс первой криптовалюты окажется выше, то трейдеры смогут заработать. Ну а в случае, если за 1 ВТС будут давать меньше, то средства трейдеров отойдут биржам. Механизм достаточно простой, ну а количество рискованных опционов растёт, что говорит об уверенности в достижении Bitcoin рекордных позиций к концу текущего года. Как будет на самом деле предсказать сложно, но пока с проблемами сталкиваются майнеры.

По оценкам специалистов, сегодня средняя стоимость добычи 1 ВТС равняется 53 тысячам долларов. Для того чтобы все фермеры могли уходить в стабильный плюс, цифровое золото должно стоить около 80 тысяч, ну а около 20% всех майнеров работают со значительным убытком. Затраты на розетку у них выше, чем приносит прямая продажа криптовалюты, а в долговременной перспективе подобная практика грозит разорением. Считается, что во многом успешность компаний по добыче Bitcoin будет обеспечиваться гибкостью и накопленными ресурсами. Компании, которые не имеют финансовой подушки, вынуждены будут покинуть рынок, если застой на рынке продлится ещё несколько месяцев. Как минимум 20% вынуждены будут уйти, но если первая криптовалюта не подорожает до 80 тысяч до конца года, то последствия для фермеров могут оказаться ещё более разрушительными.