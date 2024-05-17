Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Трейдеры ожидают быстрого роста курса Bitcoin и ставят на подорожание до $120 000 к 31 декабря
Всё больше трейдеров размещает рискованные опционы, доверяя оценками аналитиков миллионы долларов

По данным целого ряда специалистов, в настоящее время многие майнинговые компании находятся на грани разорения. После халвинга стоимость добычи одного Bitcoin резко пошла вверх и сегодня достигает 53 000 долларов. Важно понимать, что указывается именно среднее значение, тогда как есть более или менее выгодные позиции. К первым относятся фермы, которые обладают современным оборудованием. Например, продвинутыми установками Antminer S21. Ко вторым относят компании, у которых преобладают устройства с низкой эффективностью. По оценкам экспертов, на момент халвинга такого железа в сети было не меньше 20%, а уже целый месяц подобное оборудование считается нерентабельным. Если проще, то владельцы ферм тратят на добычу каждой монеты больше, чем могут заработать. Теоретически, если курс первой криптовалюты взлетит до 80 тысяч, то получать прибыль смогут даже аутсайдеры, но пока цифровое золото топчется на месте, демонстрируя высокий уровень волатильности.  

реклама

Необходимо помнить, что немалое значение имеют расходы на электричество. Например, в целом ряде российских регионов с повышенной концентрацией добывающих компаний, оплата за 1 кВт*ч ощутимо ниже, чем в США, а значит даже не самое новое оборудование будет приносить прибыль. В то же время в Европе уже давно никто не занимается добычей криптовалюты, поскольку стоимость электроэнергии там заоблачная. Аналитики подсчитали, что рынок выйдет в плюс только в том случае, если курс Bitcoin поднимется стабильно выше 80 тысяч долларов. Похоже, всё идёт к тому, что совсем скоро мы увидим достижение новых рекордов. Любопытной информацией поделились специалисты QCP Capital. Сообщается, что там начали фиксировать приток опционов от частных трейдеров на декабрь 2024 года с ценой исполнения от 100 до 120 тысяч долларов. Некоторые трейдеры ставят на рост курса первой криптовалюты значительные суммы, ну а количество опционов продолжает увеличиваться. Для понимания происходящего нужно кратко описать действие механизма. 

Итак, если в декабре 2024 года за 1 ВТС будут давать 150 тысяч долларов (200 000 и любое значение выше указанной трейдером ставки), то исполняющая опцион биржа обязана будет продать трейдеру указанное в контракте и уже оплаченное количество монет по цене в 100 тысяч долларов. В этом случае трейдер получает значительную прибыль, но возможен и другой сценарий. В случае, если трейдер поставил на покупку 10 ВТС по 100 000 долларов 1 миллион, но курс Bitcoin не превысил этой отметки, то опцион биржей списывается, а неудачливый трейдер лишается всех денег. Подобные ставки считаются рискованными, но рост их количества на конец 2024 говорит об уверенности целого ряда аналитиков в успехе первой криптовалюты. Не исключено, что всё так и будет, о чём пишут эксперты компании SoSoValue. Сообщается о значительном притоке средств в спотовые ETF 15 мая. Всего за сутки было зафиксировано поступление инвестиций на 303 миллиона долларов, что стало рекордом за последние два месяца работы подобных компаний. Нечто подобное наблюдалось в январе, но тогда аналитики связывали рекордный приток средств с ажиотажем, тогда как сегодня деньги поступают на фоне ожиданий скорого подорожания цифрового золота. 

Высказывается мнение, что сегодня ничего не мешает первой криптовалюте перейти к росту и быстро дойти до 80 тысяч долларов. Дополнительной инерции курсу ВТС придала публикация отчёта об уровне инфляции в США. По данным ФРС, годовой индекс потребительских цен снизился до 3.4%, ну а это на 0.1% меньше, чем фиксировалось ранее. Данные ФРС полностью соответствовали ожиданиям специалистов, поэтому рынок отреагировал на публикацию макроэкономических показаний положительно. Курс основных криптовалют пошёл вверх и уже 16 мая превысил 66 тысяч долларов. В настоящее время Bitcoin торгуется на пике недельных позиций и может двинуться в любую сторону. Эксперты уверены, что более вероятен оптимистичный сценарий, при котором уже к осени за 1 ВТС будут давать 80 тысяч долларов, ну а к 1 декабря цифровое золото может торговаться на отметке 100-150 тысяч за одну монету. Многое зависит от действий ФРС, поскольку ранее ожидались меры, направленные на смягчение кредитной политики регулятора. Судя по текущим оценкам, процентная ставка может быть снижена не раньше сентября, а значит именно это событие станет началом бурного роста курса первой криптовалюты. Отдельно указывается, что до конца 2024 американский регулятор намерен пересмотреть свою кредитную политику 2 раза в сторону уменьшения. Каждая публикация о смягчении процентной ставки пойдёт на пользу рискованным активам, главным из которых и является Bitcoin. 

#криптовалюта #биткоин #bitcoin
+
Написать комментарий (0)
Financial Times: Крупнейшая фьючерсная биржа в мире CME скоро предложит торговлю биткоинами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
5
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
2
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
3
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
1
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
3
«Суперчипы» Nvidia Blackwell будут стоить около 70 000 долларов каждый - аналитик
+
Etafat объявил об успешном продвижении реализации мегапроекта газопровода Нигерия-Марокко
+
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
2
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
3
Volvo разработала для тяжелых грузовиков двигатель на трех видах топлива
+
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
+
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
+
Специалист сумел запустить Windows-игры на нескольких Android-устройствах с приемлемым fps
2
Смартфон Redmi K70 Ultra готовится к скорому релизу
+
Инженер из ЮАР создал самый быстрый в мире квадрокоптер со скоростью полета до 480 км/ч
+
Искатель редких биткоинов рассказал о том, сколько можно заработать в данной сфере
+
«Росатом» отгрузил корпус реактора ВВЭР-1200 для 8-го энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае
+

Популярные статьи

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
71
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
2
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
69
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
48
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
58
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9
Мое мнение о Helldivers 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
11:49
Вот видео, автор анализирует DLSS3. https://youtu.be/Almb3rHEULU?si=0VshJzQwgR0jwVPa Он пишет про кадры DLSS, они тоже созданы AI.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Henry Morgan
11:41
2024 Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети Чимбал Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
FelsheR-BAN-ban
11:37
да лучше такие высеры, чем 1000 фоток от шимбала или блед жирного гомосека серешки
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Михаил Авраменко
11:37
Ничего. Просто рано или поздно кто-нибудь додумается выложить ЭТО сюда.
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Легенда
11:35
а чё еще делать. вот думаю статью написать мб. вирт сборочку какую нибудь
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Колючка
11:35
посоны, поздравляю с очередной виртуальной говносборкой
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
FelsheR-BAN-ban
11:32
Ты как на работу в игрушки, теперь понимаю почему ты алкаш. По сути в одно и тоже 24/7)=забухаешь!
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Колючка
11:31
что плохого в гинекологии?
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Tarment
11:29
Нет, там включен генератор кадров
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Колючка
11:28
да спорить-то я с тобой, вощимта, не собираюсь, если бы, например, мне нужно было купить карту прям сегодня, я бы купил 7800 ХТ, а не 4070. Но когда я покупал её, никаких 7800 не было. мне просто нра...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем