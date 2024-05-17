Всё больше трейдеров размещает рискованные опционы, доверяя оценками аналитиков миллионы долларов

По данным целого ряда специалистов, в настоящее время многие майнинговые компании находятся на грани разорения. После халвинга стоимость добычи одного Bitcoin резко пошла вверх и сегодня достигает 53 000 долларов. Важно понимать, что указывается именно среднее значение, тогда как есть более или менее выгодные позиции. К первым относятся фермы, которые обладают современным оборудованием. Например, продвинутыми установками Antminer S21. Ко вторым относят компании, у которых преобладают устройства с низкой эффективностью. По оценкам экспертов, на момент халвинга такого железа в сети было не меньше 20%, а уже целый месяц подобное оборудование считается нерентабельным. Если проще, то владельцы ферм тратят на добычу каждой монеты больше, чем могут заработать. Теоретически, если курс первой криптовалюты взлетит до 80 тысяч, то получать прибыль смогут даже аутсайдеры, но пока цифровое золото топчется на месте, демонстрируя высокий уровень волатильности.

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Необходимо помнить, что немалое значение имеют расходы на электричество. Например, в целом ряде российских регионов с повышенной концентрацией добывающих компаний, оплата за 1 кВт*ч ощутимо ниже, чем в США, а значит даже не самое новое оборудование будет приносить прибыль. В то же время в Европе уже давно никто не занимается добычей криптовалюты, поскольку стоимость электроэнергии там заоблачная. Аналитики подсчитали, что рынок выйдет в плюс только в том случае, если курс Bitcoin поднимется стабильно выше 80 тысяч долларов. Похоже, всё идёт к тому, что совсем скоро мы увидим достижение новых рекордов. Любопытной информацией поделились специалисты QCP Capital. Сообщается, что там начали фиксировать приток опционов от частных трейдеров на декабрь 2024 года с ценой исполнения от 100 до 120 тысяч долларов. Некоторые трейдеры ставят на рост курса первой криптовалюты значительные суммы, ну а количество опционов продолжает увеличиваться. Для понимания происходящего нужно кратко описать действие механизма.

Итак, если в декабре 2024 года за 1 ВТС будут давать 150 тысяч долларов (200 000 и любое значение выше указанной трейдером ставки), то исполняющая опцион биржа обязана будет продать трейдеру указанное в контракте и уже оплаченное количество монет по цене в 100 тысяч долларов. В этом случае трейдер получает значительную прибыль, но возможен и другой сценарий. В случае, если трейдер поставил на покупку 10 ВТС по 100 000 долларов 1 миллион, но курс Bitcoin не превысил этой отметки, то опцион биржей списывается, а неудачливый трейдер лишается всех денег. Подобные ставки считаются рискованными, но рост их количества на конец 2024 говорит об уверенности целого ряда аналитиков в успехе первой криптовалюты. Не исключено, что всё так и будет, о чём пишут эксперты компании SoSoValue. Сообщается о значительном притоке средств в спотовые ETF 15 мая. Всего за сутки было зафиксировано поступление инвестиций на 303 миллиона долларов, что стало рекордом за последние два месяца работы подобных компаний. Нечто подобное наблюдалось в январе, но тогда аналитики связывали рекордный приток средств с ажиотажем, тогда как сегодня деньги поступают на фоне ожиданий скорого подорожания цифрового золота.

Высказывается мнение, что сегодня ничего не мешает первой криптовалюте перейти к росту и быстро дойти до 80 тысяч долларов. Дополнительной инерции курсу ВТС придала публикация отчёта об уровне инфляции в США. По данным ФРС, годовой индекс потребительских цен снизился до 3.4%, ну а это на 0.1% меньше, чем фиксировалось ранее. Данные ФРС полностью соответствовали ожиданиям специалистов, поэтому рынок отреагировал на публикацию макроэкономических показаний положительно. Курс основных криптовалют пошёл вверх и уже 16 мая превысил 66 тысяч долларов. В настоящее время Bitcoin торгуется на пике недельных позиций и может двинуться в любую сторону. Эксперты уверены, что более вероятен оптимистичный сценарий, при котором уже к осени за 1 ВТС будут давать 80 тысяч долларов, ну а к 1 декабря цифровое золото может торговаться на отметке 100-150 тысяч за одну монету. Многое зависит от действий ФРС, поскольку ранее ожидались меры, направленные на смягчение кредитной политики регулятора. Судя по текущим оценкам, процентная ставка может быть снижена не раньше сентября, а значит именно это событие станет началом бурного роста курса первой криптовалюты. Отдельно указывается, что до конца 2024 американский регулятор намерен пересмотреть свою кредитную политику 2 раза в сторону уменьшения. Каждая публикация о смягчении процентной ставки пойдёт на пользу рискованным активам, главным из которых и является Bitcoin.