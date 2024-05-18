Radeon RX 6700 XT определённо быстрее, но в России эта видеокарта стоит ощутимо дороже, чем GeForce RTX 4060

Многие слышали о том, что стоимость видеокарт за последние несколько поколений значительно увеличилась. Чаще всего производители игнорируют вопросы журналистов относительно причин повышения конечной стоимости для потребителей, но иногда всё же вступают в дискуссии с игровым сообществом. Представители NVIDIA жалуются на сложность разработки графических архитектур, а также указывают на рост расходов на производство. TSMC существенно повысила цены на свои услуги, а попытки удерживать стоимость видеокарт на прежнем уровне приведут к падению маржи. Ну а поскольку Дженсен Хуанг не готов субсидировать свои продукты, то за всё платят любители компьютерных игр.

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И вот здесь и начинается самое интересное. В 2021 году, когда наблюдался значительный дефицит полупроводников, а майнеры скупали видеокарты по заоблачным ценам, средняя стоимость 1 графического чипа NVIDIA достигала 1000 долларов. Со временем показатели начали падать, ну а сегодня большая часть геймеров покупает видеокарты до 400 долларов. Флагманы спокойно лежат на прилавках, а все попытки убедить пользователей платить дороже не увенчались успехом. GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 3060 продолжают оставаться наиболее популярными, тогда как более мощные решения вызывают минимальный интерес на рынке. Если немного покопаться в истории, то можно сделать вывод, что цены в данном сегменте не менялись очень давно, а значит значительная часть видеокарт реализуется с минимальной маржой.

Именно поэтому GeForce RTX 4060 оказалась всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060, а видеокарта прошлого поколения на те же 10% опережает GeForce RTX 2060. Уже этой осенью в продажу поступит новое поколение настольной графики, а главный вопрос касается именно прироста быстродействия видеокарт в сегменте от 300 до 400 долларов. Информации на этот счёт нет даже у инсайдеров, а теоретическая GeForce RTX 5060 появится в продаже не раньше весны 2025 года. Таким образом, ждать новинок придётся ещё очень долго. Если у вас уже есть видеокарта, которая тянет игры в 1080р на средних настройках, то есть смысл подождать, а тем, кто уже давно не может запускать требовательные новинки, мы рекомендуем прекратить себя терзать. Никто не знает, будут ли видеокарты следующего поколения действительно быстрыми. Кроме того, без существенного повышения стоимости, добиться реального прироста количества кадров в секунду крайне сложно. Именно поэтому давайте обратим внимание на тестирование, которое провела команда Testing Games.

Блогеры взяли видеокарты GeForce RTX 4060 и Radeon RX 6700 XT, пытаясь сравнить целесообразность покупки каждой из них. В США обе стоят около 300 долларов, тогда как в России стоимость их сильно разнится. Давайте рассмотрим результаты тестов, а после сделаем небольшие выводы. Как видите, в большей части игр видеокарта AMD выходит вперёд. В некоторых случаях разница не превышает 10%, но бывает и так, что GeForce RTX 4060 отстаёт на целых 30%. Иногда преимущество Radeon RX 6700 XT сводится к нескольким кадрам в секунду, но в целом эта видеокарта действительно оказывается быстрее. Таким образом, если бы обе стоили одинаково, то выбор казался бы очевидным.

Что до российской розницы, то за Radeon RX 6700 XT просят 42 тысячи рублей, тогда как GeForce RTX 4060 можно купить за 35 тысяч. Многие эксперты считают видеокарту AMD более удачным выбором ещё и потому, что она имеет 12 Гб видеопамяти. Благодаря этому требовательные новинки в 2К не будет чувствовать нехватки памяти, а в некоторых играх вам уже сегодня нужно больше 8 Гб. Как уже было сказано выше, если бы цены на видеокарты были бы равны, то мы бы советовали обратить внимание на Radeon RX 6700 XT, но учитывая разницу в пользу GeForce RTX 4060, очевидного ответа нет.

Вполне возможно, что стоит обратиться к другим видеокартам, которые по своей производительности близки к указанным в тесте. Например, вас может заинтересовать Radeon RX 6750 XT. Это прокачанная версия Radeon RX 6700 XT, получившая скоростную память. За счёт этого она на 5-7% быстрее, но стоит столько же. Пожалуй, если вы искали повод купить именно видеокарту AMD, то брать нужно Radeon RX 6750 XT. Она также имеет 12 Гб памяти и без проблем справляется с любыми играми в разрешении 2К. Жизненный цикл у такой видеокарты ощутимо выше, чем у GeForce RTX 4060, но вам придётся заплатить на 5 тысяч рублей дороже при покупке. Если вы обратите внимание на скриншоты выше, то заметите показатели с использованием технологии масштабирования. DLSS 3.0 стала главной фишкой видеокарт NVIDIA текущего поколения, ведь даже GeForce RTX 4060 способна демонстрировать больше 50 fps в 2К на высоких настройках графики. Если вы уже пользовались подобной технологией, то должны знать о том, что без снижения качества изображения пока обойтись нельзя. Картинка становится немного размытой и нечёткой. Со временем глаз привыкает, но первое время играть не очень приятно. В данном случае каждый сам должен решать, нужно ли ему повышать количество кадров путём снижения качества картинки. Добавим, что у AMD есть аналогичная технология под названием FSR. В тестах она не указана, но в целом прирост fps соответствует среднему для видеокарт NVIDIA.

Для тех, кто не готов тратить на видеокарту больше 30 тысяч, в наличии Radeon RX 7600 и GeForce RTX 3060. Первая немного быстрее, но имеет 8 Гб памяти, тогда как вторая отстаёт в играх, предлагая целых 12 Гб. В игровой сборке с запасом на 2-3 года любая из видеокарт покажет себя с лучшей стороны, но на большее не рассчитывайте. Средний ценовой сегмент уже несколько поколений оставался без существенного прироста быстродействия, а в случае выхода действительно мощной GeForce RTX 5060, видеокарты за 30 тысяч начнут устаревать намного быстрее, чем нам бы хотелось. Обычно значительные скачки в производительности видеокарт сопровождаются резким улучшением графики в играх. Ну а в последнем случае без роста требований к мощности железа не обойтись.

Последней рассмотрим GeForce RTX 4060 Ti. Она стоит столько же, как и указанная выше Radeon RX 6700 XT, но в играх показывает аналогичную производительность. Использование технологии масштабирования позволяет получать стабильно выше 60 кадров в секунду в разрешении 2К, но в данном случае главным минусом считается скромное количество памяти. NVIDIA старается экономить каждый цент, а в результате только более дорогие видеокарты могут похвастать наличием 12 Гб видеопамяти. Если требования к играм начнут расти слишком быстро, наличие 8 Гб памяти окажет на GeForce RTX 4060 Ti негативный эффект, снизив жизненный цикл этой видеокарты. Пока предпосылок к этому нет, поскольку за последние несколько поколений графика в играх почти не улучшилась. Пожалуй, за счёт технологии масштабирования все рассмотренные видеокарты смогут работать на пару лет дольше, но в этом случае вам придётся мириться с не самой чёткой картинкой. Как уже было сказано выше, делать выбор должен каждый пользователь самостоятельно. Важно осознавать сам факт наличия выбора, а не слепо доверять рекламным роликам. Именно поэтому мы советуем поискать видео тестов DLSS и FSR в интернете, а после чего принимать решение.



