Излюбленной темой компьютерных сайтов считается рассуждение на тему целесообразности покупки дорогостоящих процессоров и видеокарт. При этом особый интерес вызывают решения за 300 тысяч долларов, которые могут себе позволить только мажоры. Даже среди наших читателей находятся владельцы такой продукции, многие из которых копили на покупку флагмана много месяцев. Сегодня мы откажемся от привычной тематики, ведь есть куда более важная информация.

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Всё дело в том, что обычные геймеры не готовы тратить сотни тысяч рублей на развлечения. Возможно, некоторые совсем не против, но финансовое положение таково, что рассчитывать на видеокарту за 300 тысяч нет никакой возможности. Именно поэтому рядовые геймеры смотрят в сторону середняков, где есть множество интересных предложений. Ну а проще всего составить впечатление о производительности той или иной комплектующей при помощи тестов. Сегодня мы обратимся к авторам канала TheSpyHood, которые взяли 7 процессоров Intel среднего ценового звена и попытались выяснить целесообразность покупки каждого из них. Тесты начинаются с Core i5-9500, который вышел осенью 2018 года и завершаются на Core i5-14500, продажи которого стартовали в январе 2024.

Что любопытно, за это время процессоры данной серии значительно прибавили в количестве ядер. Так, если Core i5-9500 предлагал всего 6 ядер и мог разгоняться до 4.4 ГГц, то новый Core i5-14500 оснащён целым арсеналом из 14 ядер и может достигать 5 ГГц. На самом деле не всё так просто, ведь основную часть работы выполняют всё те же 6 больших ядер, тогда как 8 дополнительных нужны для привлечения внимания. Как оказалось, пользователи охотнее покупают 14 ядерный процессор, чем его 6-ядерный аналог. Что же, давайте посмотрим тесты и узнаем, есть ли вообще польза от такого большого количества ядер.

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Если вас интересуют более полные результаты в нескольких популярных играх, то больше информации вы сможете найти в ролике ниже. Мы кратко рассмотрим суть проблемы и сделаем выводы. Судя по тестам, за последние годы Intel осуществила несколько шагов вперёд, тогда как большую часть времени топталась на месте, активно используя маркетинг для обмана пользователей. Старый Core i5-9500 примерно на 10% уступает Core i5-11500, сохраняя отставание не только в разрешении 1080р, но и в 2К. В 4К тестов нет, но даже полученной информации достаточно для понимания происходящего. Core i5-10500 оказался проходным, а вот приход Core i5-12500 ознаменовался прибавлением быстродействия на 7%. Мы даём средние показатели, поскольку в некоторых играх разницы между процессорами почти нет. Всё стало намного хуже после выхода Core i5-13500, ведь этот и более новый Core i5-14500 всего на 3-5% быстрее Core i5-12500. А теперь давайте посмотрим, сколько некоторые из этих процессоров стоят в магазине.

Предлагать вам слишком старые камни мы не будем, поэтому начнём с Core i5-12500. Как видите, купить камень можно за 24 600 рублей, тогда как более новый Core i5-13500 оценивается в 31 тысячу. Ещё пару тысяч прибавил Core i5-14500, ну а в результате вы заплатите около 9 тысяч рублей за прибавку нескольких процентов к скорости в играх. Пожалуй, обычные геймеры не смогут заметить даже этого, ведь в тестах участвовала видеокарта за 300 тысяч рублей, тогда как большая часть любителей компьютерных игр обращает внимание на решения до 40 тысяч. Традиционно разница между процессорами максимальная в 1080р и снижается в 2К. Если купить недорогую видеокарту, то 14 ядер Core i5-14500 будут удивлять только неподготовленных пользователей. Смысла в покупке такого процессора нет никакого, ну а мы рассмотрим несколько альтернатив, на которые стоит обратить внимание.

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Немногим дороже 13 тысяч просят за Core i5-12400F. Этот камень может и уступает Core i5-12500 в синтетических тестах, но с видеокартой до 40 тысяч предложит аналогичное количество кадров в секунду. Ещё более выгодным предложением является Ryzen 5 5600. Этот процессор примерно равен Core i5-12400F по скоростным качествам, но превосходит его по другим показателям. Если вы решили собрать новый компьютер, то разницы не будет, а вот в плане апгрейда Ryzen 5 5600 представляет собой настоящий клад. Например, у вас могла стоять система со старым Ryzen 5 1600, который давно потерял все признаки актуальности. Вы легко можете поставить туда более новый Ryzen 5 5600, ведь для этого потребуется обновить BIOS и залить новой термопасты. Не потребуется даже замена кулера, ведь камень холодный и быстрый.

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Ну или вы можете обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D. Он стоит дешевле Core i5-14500, но не уступает ему в игровых сценариях. При этом камень хорошо себя покажет как при апгрейде, так и при сборке нового компьютера. Многие эксперты сходятся во мнении, что Ryzen 7 5700X3D представляет собой один из лучших процессоров для игровой сборки под разрешение 2К. Камень раскроет видеокарту до 100 тысяч рублей и сможет хорошо себя показать даже с графическими чипами следующего поколения. Материнская плата под него стоит копейки, а сам он прекрасно работает с оперативной памятью DDR4.

Ну и для любителей новинок есть Ryzen 5 7500F. Он ощутимо дешевле Core i5-12500, но оказывается быстрее процессора Intel как в игровых, так и рабочих сценариях. Камень AMD идеально подходит для новой сборки, где долгое время будет оставаться актуальным. Инсайдеры полагают, что в 2026 году мы увидим ещё одну серию процессоров Ryzen, основанную на сокете АМ5, а значит ваш компьютер с Ryzen 5 7500F будет также легко усилить, как и в случае с указанным выше Ryzen 5 1600. Ну и будет неплохо помнить о том, что даже такой удачный процессор имеет свои минусы. Так, материнские платы под него дороже, чем потребует Ryzen 7 5700X3D, а ведь ещё вам придётся покупать оперативную память DDR5. Всё это сделает сборку немного дороже, чем хотелось бы, ну а выбирать вам придётся самостоятельно. У платформы на базе Ryzen 5 7500F намного больше жизненный цикл, тогда как Ryzen 7 5700X3D хороша здесь и сейчас. Фанатам Intel мы уже советы дали, но в целом предлагаем подождать до января 2025. Именно тогда в продажу поступит новая серия процессоров среднего ценового диапазона, которая должна стать очередной революцией. Как будет на самом деле, пока не готовы сказать даже инсайдеры, ведь слишком много данных о процессорах и новой архитектуре в сети отсутствует.



