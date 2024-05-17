Под угрозой владельцы старых аппаратов, которые не поддерживают более новые стандарты связи

Многие эксперты говорят о том, что операторы мобильной связи по всему миру сталкиваются со слишком высокими затратами на обслуживание клиентов. Причина в том, что требуется постоянно совершенствовать оборудование и поддерживать старые технологии, которые не нужны подавляющему большинству клиентов. Так, сегодня большая часть сотовых операторов вынуждена обеспечивать бесперебойную связь сразу по трём протоколам: 3G, 4G и 5G. Это дорого и неэффективно, а всё идёт к тому, что бизнес перейдёт к решительным мерам. Напомним, сети 3G стали популярны вместе с первыми полноценными смартфонами, обеспечив пользователей бесперебойным выходом в интернет на приемлемой скорости. Именно сети 3G заложили основу для популярности цифровых гаджетов, поскольку предлагали доступ к мультимедийным услугам без необходимости подключения к точкам доступа Wi-Fi. Сегодня, когда активно развивается 5G, место для старой технологии становится всё меньше. Напомним, 4G предлагает скорость доступа к интернету от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с в зависимости от используемых технологий, мощностей оператора, загруженности сети и расстояния до раздающей вышки. Что до 5G, то скорость здесь может достигать 10 Гбит/с, открывая перспективы для развития отрасли интернета вещей, распространения систем автономного вождения транспортными средствами и многих других технологий.

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Как уже было сказано выше, на этом фоне 3G кажется сильно устаревшим стандартом, а большая часть поддерживающих данную технологию устройств способна передавать данные со скоростью до 2 Мбит/с. Это недостаточно даже для комфортной работы в интернете, не говоря уже о просмотре развлекательного контента. Похоже, мы стоим на пороге тотального отказа от 3G, о чём сообщает австралийское управление по коммуникациям и средствам массовой информации. По данным регулятора, до конца лета все мобильные операторы откажутся от обслуживания гаджетов, подключённых к сети при помощи технологии 3G. Местная TPG Telecom, которая более известна потребителям под международным брендом Vodafone, уже отказалась от поддержки старых аппаратов, ну а все остальные операторы связи последуют указаниям регулятора до конца этого лета. По мнению экспертов, подобное решение останется незамеченным для большей части владельцев смартфонов, но некоторые пользователи окажутся перед непростым выбором.

Всё дело в том, что существует несколько технологий передачи данных по 4G, ну а долгое время производители мобильных телефонов не стремились внедрять поддержку VoLTE, ограничиваясь более бюджетными чипами. Сегодня подобные аппараты способны обеспечивать своим владельцам приемлемую скорость работы, но после отключения сетей 3G потеряют целый ряд функционала. Эксперты отмечают, что отключение устаревших сетей происходит по всему миру, а очень многое зависит от особенностей того или иного смартфона. Чаще всего, бюджетные аппараты, выпущенные 7 лет назад и ранее используют сети 4G исключительно для работы в интернете, тогда как прямая связь между абонентами происходит посредством 3G. Недоступными окажутся и SMS, а в некоторых случаях без данной технологии не обойтись. В группе риска окажутся пользователи, которые слишком долго не меняли свой телефон, оставаясь приверженцами экономии. Если в таком смартфоне нет полной поддержки стандарта VoLTE, то риски потери функционала огромны.

В России операторы не планируют отказываться от 3G ещё много лет. Согласно озвученным планам, полное отключение старой технологии произойдёт к 2027 году, но некоторые операторы могут приступить к плану оптимизации намного раньше. Мнения экспертов относительно происходящего разделились, а значит стоит рассмотреть обе позиции. Часть специалистов утверждает, что требуется как можно быстрее отключить все работающие 3G. Это позволит снизить затраты на обеспечение сотовой связи операторам, а значит повысит прибыльность ведения бизнеса. В свою очередь такой шаг приведёт к росту инвестиций в закупку оборудования и расширения мобильных сетей. Кроме того, отключение 3G освободит частоты, которые нужны для работы более современных 5G, ну а это самый весомый аргумент. Но есть и те, кто выступает против резких шагов, предлагая не спешить со спорными решениями. В пользу своих доводов они приводят статистику операторов. Оказывается, по состоянию на конец марта 2023 года всего 6% пользователей МТС владели оборудованием, не поддерживающем стандарт 4G. «Мегафон» делится более свежими данными, уверяя в том, что владельцев устаревших устройств с поддержкой только сетей 3G по состоянию на начало мая было не больше 1%. В связи с этим российские операторы могут начать отказ от старой технологии связи уже в 2025 году, о чём сообщают представители МТС. Высвободившиеся частоты 1900-2100 МГц отдадут 4G, что позволит улучшить качество связи.

Эксперты отмечают, что не всё так просто, ведь есть целая группа гаджетов, где долгое время 3G был основным стандартом. Речь об умных часах, а многие китайские устройства только недавно начали поставляться с 4G. Владельцы старых смарт-часов потеряют доступ к интернету, ну а многие покупали подобные гаджеты для детей, что приведёт к вынужденным тратам на более современные устройства. Под угрозой и владельцы старых планшетов со встроенным 3G-модемом. Переход на 4G неизбежен, а вопрос лишь в том, сколько людей пострадает, ведь брать на себе решение проблем пользователей операторы не готовы.