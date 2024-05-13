Некоторые идут на довольно смелые эксперименты, пытаясь майнить в одиночку

Халвинг Bitcoin оказался настоящим разочарованием для сообщества майнеров. Если ещё недавно курс первой криптовалюты был стабильно выше 70 тысяч долларов, то сегодня цифровое золото с большим трудом удерживается на отметке в 60 тысяч. Аналитики полагают, что локальный минимум ниже 56 тысяч уже не опустится, но в последнее время оптимистический настрой у инвесторов сменился на длительную паузу. Большая часть специалистов сходится в мнении, что в долгосрочной перспективе халвинг окажет позитивное влияние на курс Bitcoin, но какое-то время рынок будет испытывать давление и находиться в состоянии крайне высокой волатильности. Если такое положение продлиться слишком долго, то риски разорения нависнут не только над мелкими фермерскими хозяйствами, но и над крупными майнерами.

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Особенно сложно выживать тем, кто израсходовал слишком много наличных за закупку нового оборудования. Сложность добычи постоянно растёт, а значит приходится увеличивать инвестиции. Если этого не делать, то прибыль начнёт падать, ну а двукратное снижение количества монет в блоке привело к тому, что стоимость добычи 1 ВТС сегодня превышает 50 тысяч долларов. Если учитывать, что майнерам требуется обслуживать дорогостоящее оборудование, а не только платить за электричество, то денег на покупку нового железа не остаётся. Крупные фермеры затаились, а продажей добытых монет занимаются небольшие компании. Положение трудное, а в результате некоторые владельцы оборудования идут на смелые эксперименты. О любопытном случае сообщают представители пула Сkpool, отслеживающие актуальные транзакции. Накануне одиночный майнер добыл целый блок Bitcoin, получив 3.125 ВТС. По курсу на утро 13 мая сумма достигает 200 тысяч долларов и кажется довольно значительной.

Вот только всё становится не так очевидно, когда мы узнаём мощность оборудования, которая использовалась для добычи одного блока. Неизвестный майнер владеет железом совокупной мощностью 0.5 EH/s, что соответствует примерно 2500 единицам Antminer S21. Речь идёт об одной из самых дорогих и мощной установке, выжимающей немалые 200 TH/s. Всего такая большая ферма потребляет не меньше 216 тысяч кВт/ч, но это без учёта систем охлаждения, которые в данном случае в расчёт не принимаются. Если предположить, что майнер платит 10 центов за 1 кВт/ч, то в сутки расход на розетку стартует с 21 600 долларов и может доходить до 25 тысяч долларов. По оценкам аналитиков, при текущем уровне сложности работы сети, одиночный майнер может получать по одному блоку каждые 9 дней. Важно учитывать, что блокчейн построен таким образом, что тот или иной шанс выпадения имеют все участники, а значит речь идёт об усреднённом времени, которое требуется для добычи одного блока. Даже если предположить, что одиночный майнер продолжит копать, то выгода от его работы окажется нулевой. До наступления халвинга фермер мог бы получать порядка 400 тысяч долларов каждые 9 дней, ну а 200 тысяч не хватит даже на оплату электричества.

Эксперты полагают, что неназванный майнер пытается подобрать оптимальный сценарий для добычи. Не исключено, что речь идёт о компании, имеющей на руках малоэффективное оборудование. Это значит, что доходность окажется намного ниже средней. По данным специалистов, около 20% всего подключённого на начало апреля оборудования подлежит демонтажу. Получать прибыль на таком железе больше невозможно, поскольку розетка сжигает больше, чем можно заработать. Обычно майнеры добывают криптовалюту в пулах. Одиночные фермеры объединяются и получают гарантированный доход в соответствие с мощностью собственного оборудования. Если отталкиваться от озвученных выше цифр, то прибыль в крупном пуле с железом мощностью 0.5 EH/s будет примерно на 15-20% выше, чем при попытке добывать криптовалюту самостоятельно. В целом так называемый соло-майнинг специалисты оценивают как большую лотерею. Небольшой процент людей оказывается в выигрыше, тогда как тысячи пытаются ухватить удачу за хвост, но в итоге теряют абсолютно всё. Как уже было сказано выше, находясь в пуле майнер получает стабильную прибыль, тогда как в соло может копать годами, но не получить ничего, кроме счетов за электричество. На фанатских форумах пишут, что Сатоши Накамото предвидел масштабирование сети, поэтому встроил в код блокчейна необычный механизм. Якобы, соло-майнинг обладает большим процентом получения целого блока, чем работа в пуле. К сожалению, пока программистам не удалось доказать правомерность подобных утверждений. Что до указанного выше майнера, то владельцу дорогостоящего оборудования всё же придётся работать в пуле. Если этого не случится, то стоимость электричества добьёт его бизнес. Учтите, что мы считали цену за 1 кВт/ч по довольно низкому тарифу, тогда как во многих странах стоимость электроэнергии ощутимо выше.