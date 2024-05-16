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Bublik1
В России могут принять закон, разрешающий продажу сим-карт только после предъявления паспорта
Окончательное решение примут специалисты ФСБ и Минцифры

Многие наши читатели бурно реагируют на любые признаки ужесточения свобод в стране. Сотни ресурсов пишут о бесчинстве властей, делая вид, что подобное происходит только в России. Если вы не в курсе, то во Франции каждый праздник превращается в массовое побоище. Тысячи полицейских сражаются с протестующими на улицах Парижа. В ход идут дубинки, водомёты и даже резиновые пули. Многие пострадавшие жалуются на жестокость правоохранительных органов, но всё это не мешает Макрону считаться лидером демократической страны. Улицы захлёстывает преступность, сжигаются сотни машин, а неизвестные в масках грабят близлежащие магазины. Подобная картина стала для Франции обыденной, а нечто подобное можно заметить в крупных городах США. Кадры разгонов протестов, как правило, не попадают на глаза обывателям, поскольку могут оказать неправильное влияние на формирование либерального сознания рядового жителя одной из демократичных стран. 

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Обычно критики российских властей старательно замалчивают факты, ну а в последнее время всё чаще можно встретить материалы о нарушении права на свободу и конфиденциальность. Всё дело в том, что несколько лет назад вступил в силу закон, запрещающий гражданам России использовать незарегистрированные сим-карты. Очевидно, что это ещё один способ контроля, но в последнее время количество преступлений в цифровой сфере значительно увеличилось, а законодательные меды будут способствовать наведению порядка. Несмотря на призывы соответствующих органов, многие жители России предпочитают пользоваться анонимными номерами, но недавно стало известно о масштабной блокировке. Долгое время операторы рассылали предупреждения, предлагая пользователям пройти идентификацию, актуализировав личные данные через интернет или в салоне. Похоже, миллионы людей предпочитают оставаться в тени, но всё идёт к тому, что количество серых номеров продолжит сокращаться. 

По информации «Коммерсанта», в настоящее время ФСБ вместе с Минцифрой разрабатывают новые правила, касающиеся продажи новых сим-карт. Рассматривается несколько инициатив, а одна из них касается требования о предоставления биометрических данных при покупке мобильного номера. Согласно действующему законодательству РФ, к подобным данным относится изображения лица, голос и отпечатки пальцев человека. Далеко не все готовы поделиться с государством своими отпечатками пальцев, поэтому шансы на принятие такой инициативы кажутся невысокими. Не исключено, что будет принято решение продавать сим-карты в салонах связи и только после предоставления паспортных данных. Предлагается также использовать для этого почтовые отделения, но в данном случае идея кажется сомнительной. Очередей в салонах связи чаще всего не бывает, тогда как на почте приходится ждать 30-40 минут. Представители ФСБ и Минцифры рассматривают введение обязательного использования цифровой подписи при продаже мобильного номера. Для этого потребуется приложение «Госключ», но пока ни одна из высказанных идей не стала обязательной. 

Какой именно способы реализации сим-карт будет выбран, пока неясно. Если говорить о мировом опыте, то показательным примером обладает немецкое законодательство. Вы можете купить мобильный номер даже в супермаркете, где предлагается масса выгодных тарифов. Сим-карты доступны на автозаправках, но активация их окажется намного сложнее, чем приобретение. Потребуется ввести и подтвердить паспортные данные, а значит каждый номер мобильного телефона будет идентифицирован. Существуют сервисы цифровых eSIM, но и там без идентификации не обойтись. В последнем случае требования не такие строгие, но суть сводится к тому, что оператор знает имя и фамилию каждого владельца смартфона. Всё это согласно европейского законодательства может быть передано правоохранительным органам, а спорить с подобными правилами не решаются даже представители международных компаний. Например, совсем недавно стало известно о том, что разработчики защищённого сервиса электронной почты Proton раскрыли данные об одном из пользователей полиции. Аналогичные требования исполнила и Apple, а в результате власти узнали не только имя владельца почтового ящика, но и его адрес проживания с мобильным телефоном. 

Возможно, происходящее сегодня кажется нам нарушением личных свобод. Когда технологии только начали развиваться, будущее представлялось безоблачным, но люди предпочли использовать открывшиеся перед ними возможности для обмана ближнего. Мошенники выманивают деньги у доверчивых людей по всему миру, а хакеры обчищают карманы самых незащищённых слоёв населения. Очевидно, что через 10 лет мы будем жить в совершенно другом цифровом мире. Власти усилят контроль, а количество нарушений сократиться на порядок. Скорее всего, окончательно решить проблему хакеров не выйдет, тогда как мелкие мошенники вынуждены будут искать себе другой способ заработка. 

#россия #сим-карты
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