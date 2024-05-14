Представили Proton уверяют, что действовали в рамках закона

В ходе недавнего интервью Павел Дуров заявил, что ни один сервис на смартфоне не может считаться полностью защищённым, а его разработчики самостоятельными. По словам создателя Telegram, Google и Apple имеют полный контроль за происходящим на экране и обладают большей властью, чем могут себе представить рядовые граждане. Дуров уточнил, что попытки противостоять технологическим гигантам уже были, но все они заканчивались ничем, ведь в этом случае недовольных просто попросят на выход. Ну а поскольку альтернатив нет, то нет и решения. Сразу же после этого произошёл любопытный случай, доказывающий правомерность подобных утверждений. Так, в какой-то момент Telegram заблокировал украинские чат-боты, которые отслеживали перемещение российских ракет. Блокировка продлилась сутки, после чего боты возобновили свою работу. В прессе писали, что украинские власти обратились в Белый дом, ну а там надавили на нужные рычаги, что и привело к подобному развитию событий. Разработчики операционных систем контролируют весь контент на смартфонах, ну а самих разработчиков держит в руках дядюшка Сэм.

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Несмотря на подобные инциденты многие люди продолжают верить в возможность полной конфиденциальности в интернете. Пожалуй, удерживать свою личность в секрете удаётся только наиболее известным хакерским командам, но в этом случае используется сложное оборудование, а навыки самих хакеров на несколько порядков превосходят знания обычных пользователей. Похоже, у нас остаётся всё меньше возможностей для приватного обмена информацией, о чём сообщает The Register. Как стало известно, знаменитая служба электронной почты Proton пошла на сотрудничество с полицией и раскрыла полную информацию об одном из пользователей. Что любопытно, испанские правоохранители обошлись простым запросом и даже не прибегали к длительным судебным разбирательствам. Эксперты полагают, что между разработчиками почтовой службы и местными властями существуют договорённости, а значит говорить о надёжности данного сервиса не приходится. Журналисты пишут, что на этот раз полиция интересовалась электронным адресом конкретного человека, зарегистрированного на серверах Proton.

Решение разработчиков уже вызвало шквал критики со стороны рядовых пользователей, поскольку данный сервис преподносится в качестве сверхзащищённого. Проще говоря, разработчики не должны выдавать третьей стороне конфиденциальные данные владельцев аккаунтов, но уже не первый раз идут на нарушение собственных правил. На этот раз критики прошлись и по политике конфиденциальности Apple, хотя яблочная компания и имеет опосредованное отношение к данному инциденту. Напомним, Proton имеет репутацию одного из наиболее надёжных в плане защиты пользовательских данных сервиса электронной почты. Стартап был создан ещё в 2013 году и стал детищем сотрудников ЦЕРН. В настоящее время он принадлежит компании Proton Technologies, а все серверы и головной офис расположен в Швейцарии. Предполагалось, что нейтральность этой страны позволит избежать давления со стороны властей других государств, но произошедшее доказывает, что нейтралитет существует только в голове у наивных обывателей. Как только давление со стороны того или иного правительства усиливается, то свои позиции сдают даже крупные технологические гиганты. Ну а относительно связи между Proton и Apple всё намного проще. По данным журналистов, некий член каталонской сепаратистской организацией «Демократическое цунами» имел на руках iPhone и использовал для переписки защищённую электронную почту Proton.

После того как полиция Испании потребовала выдать информацию о подозреваемом, специалисты Proton обратились к Apple. В итоге правоохранительные органы получили не только доступ к переписке, но и номер телефона, а также адрес проживания подозреваемого. По данным прессы, речь шла о человеке, известном под псевдонимом Xuxo Rondinaire. Он действующий сотрудник полиции Каталонии и передавал некую информацию организации «Демократическое цунами». Представители Proton уверяют, что вынуждены соблюдать европейское законодательство, касающееся инцидентов по борьбе с терроризмом, вот только «Демократическое цунами» никогда не была замечена в связях с террористами и проводит мирные акции протеста. Пользователи обвинили владельцев защищённой электронной почты в нарушении правил сервиса, но в данном случае сделать уже ничего нельзя. Что любопытно, это не первый инцидент, в рамках которого Proton делится с полицией информацией о пользователях своего сервиса. Ещё в сентябре 2021 года по запросу полиции Франции были раскрыты IP-адреса людей, которых также считали террористами. Особый интерес на этом фоне вызывают заявления разработчиков о том, что все сообщения передаются в режиме шифрования и не могут быть расшифрованы. Очевидно, что это не так, а значит власти при необходимости могут получить доступ к любой переписке на самом защищённом сервисе.

P.S. А вот с российскими властями Proton сотрудничать отказалась. С 2020 года на территории РФ сервис заблокирован. Неужели демократические принципы разработчиков разрешают им делиться с властями ЕС данными европейцев, но запрещают раскрывать личность российских пользователей по запросу ФСБ?