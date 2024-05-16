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Bublik1
Главными героями новой Assassin's Creed Shadows станут чернокожий самурай и девушка-ниндзя
Пока же авторы озвучили системные требования к игре Assassin's Creed Shadows

В последние годы американский кинематограф значительно увеличил количество абсурда, происходящего на экране. На самом деле кино не должно в полной мере отражать реальные события, поскольку основано на художественном видении режиссёра и сценаристов, но происходящее крайне сложно оправдать особенностями жанра. Прежде всего на порядок увеличилось количество персонажей с нетрадиционной ориентацией. Авторы пытаются втиснуть повестку в каждый блокбастер, уверенно перемещая понятие нормы в неизвестную науке сторону. Всё чаще режиссёрами становятся женщины, а на сложные проекты берут непрофессионалов, пытаясь соответствовать принятым стандартам. Власти жёстко прописали процентное соотношение представителей мужчин и женщин и настаивают на увеличении числа людей, причисляющих себя к представителям ЛГБТ и небинарным личностям. Всё это уже привело к тому, что сборы американских фильмов обрушились в Китае и Индии, а в будущем интерес к продукции Голливуда продолжит снижаться и в многих других странах с более традиционными устоями. 

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Всё это данность, которую так или иначе придётся принять. Можно перестать смотреть американские фильмы, но второе подходит небольшому количеству людей. Как оказалось, даже это далеко не всё, на что способны голливудские функционеры. Особенно странно смотрятся принципы расового разнообразия, которым должен соответствовать любой американский фильм. Если вы видели новый сериал «Сёгун», то могли заметить, что японцев там играют японцы, тогда как авторы по какой-то удивительной причине обошлись без участия афроамериканцев. Но это исключение из правил, ведь в новом фильме «Министерство неджентльменских дел» афроамериканец ведёт успешный бизнес с немцами во время Второй мировой и даже вхож в кабинет самого Черчилля. Как уже было сказано выше, количество абсурда продолжит расти, ну а достичь очередного рекорда безумия решили авторы новой Assassin's Creed Shadows.

Действие игры разворачивается во времена феодальной Японии, где с бесчинством тамплиеров будут бороться сразу два ассасина. Геймер может выбрать между Ясукэ, который представляет собой гигантского темнокожего самурая и изящной девушкой Наоэ. Второй персонаж более подвижен и способен нести смерть противникам при помощи скрытого кинжала и мечей. Ясукэ ловко орудует тяжёлыми видами вооружения, прорываясь через толпы противников. Разработчики рассказывают о новой системе паркура и движке Anvil Pipeline, который обеспечит кинематографичный реализм. Похоже, новая игра имеет все шансы стать провальной, поскольку ещё никогда релиз не сталкивался с таким количеством негатива. Многие геймеры ругают разработчиков за историческую недостоверность. Во времена Сэнгоку в Японии не было и не могло быть чернокожих самураев, а в целом местные жители увидели первых афроамериканцев спустя много веков. За несколько часов трейлер собрал в несколько раз больше дизлайков, чем лайков, ну а любители компьютерных игр ругают разработчиков за отсутствие реальных игровых кадров. По сути, перед нами рисованная графика, а значит пока неясно, как Assassin's Creed Shadows будет выглядеть на самом деле. 

Некоторые геймеры даже призывают бойкотировать игру, тогда как другие говорят о необходимости дождаться более полного трейлера. Пока обе стороны спорили, игра уже появилась в игровых магазинах. В настоящее время она доступна в Ubisoft Store, Epic Games Store и PS Store, где базовая версия оценена в 70 долларов. За более полное издание придётся выложить до 130 долларов, ну а релиз состоится 15 ноября этого года. Одновременно с этим появилась информация о системных требованиях. Если вы спокойно реагируете на афроамериканских самураев в феодальной Японии, то самое время понять, справится ли ваш компьютер с Assassin's Creed Shadows. Итак, в качестве минимальных требований значится процессор аналогичный по производительности Ryzen 5 1600 или Core i7-4790. Потребуется 8 Гб оперативной памяти и видеокарта уровня Radeon RX 570 или GeForce GTX 1060. Это значит, что процессоры со встроенной графикой новинку не потянут. Игра будет занимать не меньше 100 Гб на диске, но в требованиях ничего не сказано о необходимости купить твердотельный накопитель. 

Для запуска Assassin's Creed Shadows на максимальных настройках в разрешении 1080р потребуется процессор уровня Ryzen 5 3600 и видеокарта Radeon RX 5700 XT. В качестве альтернативы можно остановиться на Core i7-8700K в комплекте с GeForce RTX 2070. К сожалению, никакой информации о том, какая видеокарта потребуется для запуска игры в 4К не сказано. Учитывая тот факт, что для 1080р не обойтись без GeForce RTX 2070, то даже получить картинку максимального качества в 2К без GeForce RTX 4070 не получится. Какой будет новая игра в серии Assassin's Creed сказать сложно. Для разработчиков серия давно превратилась в дойную корову, а каждая следующая игра мало чем отличается от предыдущей. Новых идей становится всё меньше, тогда как происходящее на экранах мониторов окончательно теряет все признаки историзма и сходства с реальными событиями. 


#assassin&#x27;s creed shadows
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Assassin's Creed Shadows будет требовать постоянного подключения к интернету
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