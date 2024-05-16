Прежде всего стоит помнить, что российские цены на комплектующие сильно отличаются от тех, что доступны на американских сайтах. Маркетплейсы в США регистрируются в штатах с низкими налогами, что позволяет продавать товары по ценам, близким к рекомендованным. В российской рознице стоимость электроники привязана к евро, но выше, чем в Германии и Франции. Так было всегда, а особенно заметна разница стала после введения санкций. Значительная часть подобной продукции попадает в страну через китайских посредников, ну а за риски приходится платить ощутимо выше.

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Именно поэтому, если вам кажется цена на видеокарту или процессор слишком завышенной, то удивляться не стоит. Не забывайте, что российские владельцы магазинов также хотят получить свою часть прибыли, ну а в результате пользователи бывают крайне удивлены, когда хотят купить новый компьютер, или провести небольшой апгрейд. Сегодня мы остановимся на любопытном тесте, который провёл автор канала eTeknix. Задача состояла в том, чтобы выявить разницу в производительности между Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 7800X3D. Оба процессора принадлежат к последнему поколению AMD и демонстрируют отличные показатели скорости. Давайте перейдём к деталям.

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Ниже вы можете ознакомиться с более подробными результатами самостоятельно, ну а мы уделим внимание нескольким графикам. На первом можно убедиться в том, что Ryzen 7 7800X3D в разрешении 1080р уходит вперёд на целых 13%. Разница кажется существенной, а любой геймер заметит её без запуска синтетических тестов. В некоторых играх различия не такие значительные, как хотелось бы, но в целом есть проекты, где преимущество Ryzen 7 7800X3D превышает 20%. На этом можно было бы остановиться, порекомендовав вам не экономить, если бы не несколько важных деталей. Взгляните на графики быстродействия в разрешении 2К и 4К. Как видите, в первом случае разница снижается до 10%, тогда как в максимальном разрешении преимущество более дорогого процессора исчезает.

А между тем Ryzen 7 7800X3D покупается именно для 4К, где камень может раскрыть свой потенциал в полной мере. Увы, но никаких преимуществ от переплаты вы здесь не получите, даже если эксперты со всего мира будут уверять вас в обратном. Но даже это не всё, ведь тестирование проходило с использованием видеокарты GeForce RTX 4090. Судя по статистике Steam, за полтора года после релиза около 1% всех геймеров себе позволили такую дорогу видеокарту, а значит большая часть любителей компьютерных игр никогда не увидит реального преимущества Ryzen 7 7800X3D. Если предположить, что владелец одного из указанных процессоров купит GeForce RTX 4080 SUPER, которая стоит почти 150 тысяч, то разница в быстродействии сократится до 10% даже в 1080р и до 5-6% в 2К. Ну а это совсем не то, о чём могут мечтать продвинутые энтузиасты.

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Всё гораздо хуже, если владелец Ryzen 7 7800X3D решит ограничиться видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER. Пожалуй, даже в 1080р разница будет несущественной, поэтому смысла от переплаты нет никакой. На самом деле эта видеокарта NVIDIA характеризуется отличной производительностью, но явно создана для других процессоров. Обратите внимание, сегодня в российской рознице Ryzen 7 7700X на целых 10 тысяч рублей дешевле Ryzen 7 7800X3D, ну а это весомый аргумент для экономии. Разумный геймер должен в первую очередь руководствоваться реальными фактами, ну а в данном случае всё зависит от видеокарты и игрового разрешения. Если вас устраивает 2К, то преимущество Ryzen 7 7800X3D будет тотальным, а вот в 4К всё сводится к эффекту плацебо.

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Вообще, способность убедить себя в том, что вы сделали правильный выбор – это очень хорошая черта, ведь многие пользователи сомневаются в правильности покупки, а после долго терзают себя мыслями о необходимости апгрейда. Как видите, в разрешении 4К оба процессора демонстрируют максимальные результаты, ну а для менее требовательных геймеров отлично подходит Ryzen 7 5700X3D. Этот процессор не создан для видеокарт за 150 тысяч рублей и лучше подойдёт тем, кто рассчитывает на GeForce RTX 4070 SUPER. В разрешении 2К он обеспечит вам максимальное количество кадров и стабильную картинку без падений фрамрейта. При этом Ryzen 7 5700X3D ещё и интересен тем, что работает на сокете АМ4. С таким процессором можно сэкономить на материнской плате и оперативной памяти, а быстродействие всё равно окажется высоким.

Ну и не пытайтесь для мощных процессоров покупать видеокарты уровня GeForce RTX 4060. Видеокарта NVIDIA сносно справляется с играми в 1080р, но не способна раскрыть потенциал современных процессоров. Даже дорогостоящий Ryzen 7 7800X3D будет мало отличаться от Ryzen 7 5700X3D, хотя разница в цене между камнями и окажется значительной. Это значит, что инвестировать деньги только в один компонент компьютера не имеет смысла. Вы всегда получите меньше, чем в случае разумного подбора комплектующих. Будет странно, если владелец бюджетного процессора за 15 тысяч рублей поставит в корпус своего крошечного системного блока гигантскую GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA способен сгореть и в более благоприятных условиях, ну а проку от такой покупки не будет, ведь видеокарта никогда не сможет заработать в полную силу. Куда выгоднее потратить деньги на более оптимальную комплектацию, которую со временем можно легко усилить. Что до героев нашего теста, то стоит помнить о разгонном потенциале Ryzen 7 7700X. При удачном раскладе вы сможете поднять его тактовые частоты с не самым дорогим кулером, тогда как Ryzen 7 7800X3D заблокирован из коробки. Это не так плохо, ведь вы получаете холодный камень, который способен демонстрировать максимальную производительность без лишних затрат. Очевидно, что для оверклокеров такой выбор не может считаться оптимальным.



