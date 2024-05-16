Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту

Ryzen 7 7800X3D определённо быстрее, но чтобы добиться реального преимущества в играх вам придётся купить видеокарту за 150 тысяч рублей
[ ] для раздела Блоги
2
2

Прежде всего стоит помнить, что российские цены на комплектующие сильно отличаются от тех, что доступны на американских сайтах. Маркетплейсы в США регистрируются в штатах с низкими налогами, что позволяет продавать товары по ценам, близким к рекомендованным. В российской рознице стоимость электроники привязана к евро, но выше, чем в Германии и Франции. Так было всегда, а особенно заметна разница стала после введения санкций. Значительная часть подобной продукции попадает в страну через китайских посредников, ну а за риски приходится платить ощутимо выше.

реклама



Именно поэтому, если вам кажется цена на видеокарту или процессор слишком завышенной, то удивляться не стоит. Не забывайте, что российские владельцы магазинов также хотят получить свою часть прибыли, ну а в результате пользователи бывают крайне удивлены, когда хотят купить новый компьютер, или провести небольшой апгрейд. Сегодня мы остановимся на любопытном тесте, который провёл автор канала eTeknix. Задача состояла в том, чтобы выявить разницу в производительности между Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 7800X3D. Оба процессора принадлежат к последнему поколению AMD и демонстрируют отличные показатели скорости. Давайте перейдём к деталям. 

реклама



Ниже вы можете ознакомиться с более подробными результатами самостоятельно, ну а мы уделим внимание нескольким графикам. На первом можно убедиться в том, что Ryzen 7 7800X3D в разрешении 1080р уходит вперёд на целых 13%. Разница кажется существенной, а любой геймер заметит её без запуска синтетических тестов. В некоторых играх различия не такие значительные, как хотелось бы, но в целом есть проекты, где преимущество Ryzen 7 7800X3D превышает 20%. На этом можно было бы остановиться, порекомендовав вам не экономить, если бы не несколько важных деталей. Взгляните на графики быстродействия в разрешении 2К и 4К. Как видите, в первом случае разница снижается до 10%, тогда как в максимальном разрешении преимущество более дорогого процессора исчезает. 

А между тем Ryzen 7 7800X3D покупается именно для 4К, где камень может раскрыть свой потенциал в полной мере. Увы, но никаких преимуществ от переплаты вы здесь не получите, даже если эксперты со всего мира будут уверять вас в обратном. Но даже это не всё, ведь тестирование проходило с использованием видеокарты GeForce RTX 4090. Судя по статистике Steam, за полтора года после релиза около 1% всех геймеров себе позволили такую дорогу видеокарту, а значит большая часть любителей компьютерных игр никогда не увидит реального преимущества Ryzen 7 7800X3D. Если предположить, что владелец одного из указанных процессоров купит GeForce RTX 4080 SUPER, которая стоит почти 150 тысяч, то разница в быстродействии сократится до 10% даже в 1080р и до 5-6% в 2К. Ну а это совсем не то, о чём могут мечтать продвинутые энтузиасты. 

реклама



Всё гораздо хуже, если владелец Ryzen 7 7800X3D решит ограничиться видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER. Пожалуй, даже в 1080р разница будет несущественной, поэтому смысла от переплаты нет никакой. На самом деле эта видеокарта NVIDIA характеризуется отличной производительностью, но явно создана для других процессоров. Обратите внимание, сегодня в российской рознице Ryzen 7 7700X на целых 10 тысяч рублей дешевле Ryzen 7 7800X3D, ну а это весомый аргумент для экономии. Разумный геймер должен в первую очередь руководствоваться реальными фактами, ну а в данном случае всё зависит от видеокарты и игрового разрешения. Если вас устраивает 2К, то преимущество Ryzen 7 7800X3D будет тотальным, а вот в 4К всё сводится к эффекту плацебо. 

реклама



Вообще, способность убедить себя в том, что вы сделали правильный выбор – это очень хорошая черта, ведь многие пользователи сомневаются в правильности покупки, а после долго терзают себя мыслями о необходимости апгрейда. Как видите, в разрешении 4К оба процессора демонстрируют максимальные результаты, ну а для менее требовательных геймеров отлично подходит Ryzen 7 5700X3D. Этот процессор не создан для видеокарт за 150 тысяч рублей и лучше подойдёт тем, кто рассчитывает на GeForce RTX 4070 SUPER. В разрешении 2К он обеспечит вам максимальное количество кадров и стабильную картинку без падений фрамрейта. При этом Ryzen 7 5700X3D ещё и интересен тем, что работает на сокете АМ4. С таким процессором можно сэкономить на материнской плате и оперативной памяти, а быстродействие всё равно окажется высоким. 

Ну и не пытайтесь для мощных процессоров покупать видеокарты уровня GeForce RTX 4060. Видеокарта NVIDIA сносно справляется с играми в 1080р, но не способна раскрыть потенциал современных процессоров. Даже дорогостоящий Ryzen 7 7800X3D будет мало отличаться от Ryzen 7 5700X3D, хотя разница в цене между камнями и окажется значительной. Это значит, что инвестировать деньги только в один компонент компьютера не имеет смысла. Вы всегда получите меньше, чем в случае разумного подбора комплектующих. Будет странно, если владелец бюджетного процессора за 15 тысяч рублей поставит в корпус своего крошечного системного блока гигантскую GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA способен сгореть и в более благоприятных условиях, ну а проку от такой покупки не будет, ведь видеокарта никогда не сможет заработать в полную силу. Куда выгоднее потратить деньги на более оптимальную комплектацию, которую со временем можно легко усилить. Что до героев нашего теста, то стоит помнить о разгонном потенциале Ryzen 7 7700X. При удачном раскладе вы сможете поднять его тактовые частоты с не самым дорогим кулером, тогда как Ryzen 7 7800X3D заблокирован из коробки. Это не так плохо, ведь вы получаете холодный камень, который способен демонстрировать максимальную производительность без лишних затрат. Очевидно, что для оверклокеров такой выбор не может считаться оптимальным.


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 7 7800x3d ryzen 7 7700x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
8
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
1
MediaTek и Nvidia совместно разрабатывают ARM процессор для платформы Windows
+
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
8
Rockstar Games готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК
+
Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
1
На Камчатке появятся самые высокие в России качели
1
В сети появилась фотография российской модификации РСЗО на базе грузовика УАЗ-3303 — «Bukhatyusha»
+
В документации Nintendo обнаружены данные о характеристиках будущей игровой консоли Switch 2
+
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
+
The Information: Работа над дешёвым электрокаром Tesla Model 2 была заморожена решением Илона Маска
+
Учёные обнаружили необычную экзопаланету, похожую на гигантский шар космической сладкой ваты
2
С полок магазинов вновь исчезают флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090
3
Российским Минобороны была принята на вооружение межконтинентальная баллистическая ракета Булава
+
NVIDIA представила новую архитектуру Blackwell с 30% приростом производительности
4
Видеокарты нового поколения RX 8000 от AMD могут выйти уже через пару месяцев
5
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
+

Популярные статьи

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
54
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
20
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
60
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
2
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
190
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
8
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
41
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
40
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
2

Сейчас обсуждают

Роман Иванов
15:48
Сони такое сони. Переделки и копипасты. Молодцы, чё.
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
Роман Иванов
15:47
Кому завидовать? Сони? Катиться в тартарары вместе с автором сих статей
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
vl
15:45
сейчас вот посмотрел конфигурацию P и E - ядер у i5-1600k , так у E- ядер максимальная частота 4ГГц, повыше, чем максимальная частота у Zen4c R5-8500G - 3,7 ГГц и кэш L1 на Е- ядро тоже побольше будет...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Колючка
15:44
ты чо мыш
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
Колючка
15:42
валиком закрась
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Yilec
15:42
Бахни кокса, Зелёный, и сдавай Харьков и Одессу. Кровавое ты 4мо.
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
Колючка
15:42
замечательно, из-за страха поставить под карту маленькую фигульку, корячить такое дикое корыто, отличный совет
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Denis Belokopytov
15:41
Че они тянут с выпуском ROCm на винду для той же 6000 и 7000 линейки, по идее сильно должно бустануть карты в вычислениях и не так от NVIDIA будут отставать.
AMD выпустила графический драйвер с оптимизации для Ghost of Tsushima, Hellblade II и F1 24
Колючка
15:40
у меня на даче 10400F + RTX 4070, монитор 3440х1440, загрузка карты почти везде под сотку, ну и какой смысл в этих i7 и X3D, четверная переплата ради +10% фпц ? для всех карт, кроме 4090, хватит 1240...
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
Илья Менщиков
15:38
580 на 8гб нормально себя чувствует в связке с бодрым процессором, выкинь свой камень и купи новый, не только от видяхи в сё зависит, у меня 1070 в связке с i5 4460 даже форточку нормально не вывозил,...
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем