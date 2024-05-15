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Bublik1
Intel отказалась от выпуска графического процессора Ponte Vecchio, созданном во времена Раджи Кодури
Ponte Vecchio был настоящим прорывом, но оказался слишком сложным и дорогим

Если вы обратите внимание на курс акций NVIDIA, то сможете заметить стремительный рост, который наблюдается за короткий промежуток времени. Ещё в начале 2023 стоимость ценных бумаг американской компании не превышала 200 долларов, ну а сегодня за них дают в 4 раза больше. Эксперты отмечают, что для технологических гигантов с богатой историей подобные взлёты не характерны, но в данном случае произошло значительное расширение рынка, сформировавшее потребность в новых технологиях. Если быть более точным, то NVIDIA практически самостоятельно создала новую нишу, застолбив за собой львиную долю продаж. Аналитики полагают, что за 2024 год AMD удастся реализовать высокопроизводительных графических чипов серии Instinct на 3 миллиарда долларов, тогда как NVIDIA способна заработать от 30 до 40 миллиардов. Оценки разнятся, а после релиза графического чипа GB200 и архитектуры Blackwell уверенность в светлом будущем зелёных стала ощутимо выше самых оптимистичных ожиданий. 

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Есть мнение, что AMD сможет побороться за новый рыночный сегмент уже в 2025 году, а вот от Intel уже давно хороших новостей не было. На самом деле ещё в 2019 бывший глава компании Раджи Кодури показал невероятно сложный и продвинутый Ponte Vecchio. Графический процессор представлял собой вершину технологической мысли и должен был обеспечить американской компании лидерство. GPU задумывался как универсальный инструмент для облачных вычислений и крупных серверов экзафлопного уровня, но на пути к созданию этого чуда возникло несколько трудностей. Похоже, Ponte Vecchio оказался таким сложным и дорогим, что его производство было невыгодным с точки зрения прибыльности. Внутри находилось целых 47 чиплетов, ну а в какой-то момент графические процессоры Ponte Vecchio нашли своё применение в серии графических процессоров Intel Data Center Max. Наиболее впечатляющим результатом стал суперкомпьютер Aurora, который преодолел экзафлопсный барьер, но так и не стал первым в списке, ведь AMD представила суперкомпьютер Frontier, которые смог предложить более высокую пиковую производительность, обладая лучшей энергоэффективностью. Intel удалось установить целый ряд рекордов быстродействия, но спустя несколько лет безуспешных попыток превратить Ponte Vecchio в реальный продукт, было решено отказаться от этой идеи. 

По данным представителей американской компании, Ponte Vecchio уходит на покой, ну а инженеры намерены сосредоточиться на графических ускорителях серии Gaudi. В настоящее время подобные устройства не могут похвастать коммерческим успехом, но на подходе Gaudi 2 и Gaudi 3, которые будут ещё быстрее и обещают догнать и перегнать конкурентов. Как уже было сказано выше, среди конкурентов есть только AMD и NVIDIA, но в настоящее время потенциал продукции Intel весьма ограничен. Не исключено, что благодаря переходу на 2-нм технологический процесс компании и удастся решить часть проблем, но случится это точно не в 2024 году. Представители Intel заявили, что не будут создавать новые кластеры с графическими процессорами Ponte Vecchio. Тем не менее они продолжат поставки уже готовых кластеров Developer Cloud до тех пор, пока продукция будет доступна на складах. Сегодня инженеры компании сосредоточены на графическом процессоре Falcon Shores, который и должен бросить вызов конкурентам. 

Судя по дорожной карте, Falcon Shores появится в 2025 году, но подробностей слишком мало, а в итоге планы выпуска графического чипа следующего поколения могут измениться. Так, аналитики ожидали скорый выход Rialto Bridge, который является идейным наследником Ponte Vecchio, но новый глава Intel отменил решения своего предшественника и намерен строить стратегию развития без нашумевшего графического чипа. Уже несколько лет компания инвестирует в развитие новых технологических узлов, скупая оборудование для выпуска полупроводников. Известно, что голландская ASML перегружена заказами и не сможет поставлять оборудование партнёрам до середины 2025 года, поскольку все литографы выкуплены Intel. Одновременно с этим приближается завершение сделки с Apollo Global Management на сумму 11 миллиардов долларов, что позволит расширить производство на Fab 34 в Лейкслипе (Ирландия). По данным Wall Street Journal, переговоры о сделке продолжаются с февраля, когда Intel впервые запросила 2 миллиарда долларов для нового проекта. Apollo Global Management присоединилась к усилиям по сбору средств в апреле, добившись значительных успехов. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие недели. Fab 34 в Ирландии стал ключевым активом для Intel и представляет собой единственное крупное производство полупроводников в Европе, использующим технологию глубокого ультрафиолета (EUV). Это позволяет Intel быстро перейти к выпуску продукции на основе передовых технологических узлов. Сделка с Apollo Global Management поможет компании компенсировать убытки и ускорить развитие производственных мощностей.

#intel #ponte vecchio
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Intel завершает производство графического процессора Ponte Vecchio
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А как ты хотел иначе? А то в школьном туалете огребут
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
ev_ruso
12:57
ну просто большинство из них просто жрут говно ой пардон попсу с лопаты, слабо понимая, что к чему и не имея реальных замеров обеих платформ, т.е по принципу веры... пророк сказал , пророк прав... ес...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
J0k3r
12:55
А причем здесь невесомость? Объект лишается массы, что ли?
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
ev_ruso
12:55
уж совсем изьясняешься на пальцах т.е сначала посыл что не всякий алгоритм можно распаралелить, поэтому не каждая программа может загрузить все ядра. Но обяснение малых и больших ядер так себе, проще...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Renegade1979
12:54
Всем срать
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
OgoGoLog
12:53
"У одного будут кубометры долларов в квартире, можно людей машинами давить и как с гуся вода." Об этом ты узнаешь только тогда, когда их ловят и сажают. Так что хватит паясничать и разводить демагогию...
В России могут начать штрафовать за мелкие правонарушения по данным с камер
Dn Kz
12:53
я на 13600кф отключил гипертридинг и температура сильно упала в батлфилд 2042 . после 95-100 градусов это сильно лучше
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Dn Kz
12:51
ryzen 8300G имеют как и интел разные ядра . AM5, 1P x 4 ГГц, 3E x 3.2 ГГц, L2 - 4 МБ, L3 - 8 МБ, 2 х DDR5-5200 МГц, AMD Radeon 740M, TDP 65 Вт
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
ev_ruso
12:49
не 8300 и 8500 тоже на смешаных ядрах, единственное у амд во всех ядрах Гипертрейдинг есть
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
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