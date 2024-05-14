Инсайдеры узнали о планах Dell выпустить серию ноутбуков на базе процессоров Ryzen, но случится это только в 2027 году.

Несколько дней назад была опубликована статистика продаж процессоров AMD. Как выяснилось, лучше всего идут дела у серверных EPYC, которые пользуются высоким спросом у потенциальных клиентов. Особенно впечатляюще выглядит прибыль, ведь, занимания всего 23.6% рынка, AMD умудряется получать 33% всех доходов. Intel продолжает доминировать, но доля этой компании с каждым годом становится всё меньше. Есть успехи у AMD и в настольном сегменте. Рост продаж здесь идёт не так бодро, как на серверном направлении, но в целом положение не кажется плохим. А вот с мобильным сегментом всё очень плохо. Несмотря на релиз гибридных APU Ryzen 8000, встретить эти процессоры в новых лэптопах крайне сложно, а многие магазины и вовсе не завозят продукцию с решениями AMD.

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Большая часть экспертов данную проблему игнорирует, но некоторые полагают, что причина в своеобразной политике Intel. Синие осознают опасность со стороны конкурента, поэтому делают всё, чтобы запретить партнёрам работать с красными. Чаще всего тайные переговоры в прессу не попадают, но тётушка Су настроена решительно. Похоже, AMD удалось убедить одного из ключевых поставщиков компьютерной техники начать использовать процессоры Ryzen. В ходе очередной утечки данных сообщается, что Dell планирует возобновить сотрудничество с AMD, а новые камни появится внутри флагманского ноутбука XPS 16. Увы, но случится это не в 2024 и даже не в 2025 году. По данным инсайдеров, соглашение между двумя компаниями предусматривает закупку процессоров в 2027 году, а значит ждать придётся очень долго. Что любопытно, в последний раз Dell использовала решения красного лагеря в бюджетном ноутбуке XPS 625, который появился на прилавках магазинов в далёком 2009 году. Таким образом перерыв достигнет 18 лет, а происходящее имеет только одно логичное объяснение: давление со стороны Intel.

Согласимся, что было время, когда процессоры AMD уступали конкурирующим решениям в мобильном сегменте, но уже достаточно давно Intel здесь отстаёт, тогда как красные предлагают лучшее соотношение между ценой и быстродействием. Мало того, интегрированная графика на процессорах Ryzen ощутимо быстрее, а значит можно создавать скоростные лэптопы, подходящие для запуска многих актуальных игр. Инсайдеры полагают, что в 2026 году в продажу поступит серия процессоров, основанная на архитектуре Zen 6, тогда как релиз мобильных решений состоится только в 2027. Именно эти процессоры станут частью ассортимента Dell, предлагая высокопроизводительную графику за разумные деньги.

Инсайдеры пишут, что к 2027 году AMD представит линейку гибридных процессоров, встроенная графика в которых будет соответствовать средневысокому сегменту настольных видеокарт. Якобы, уже сегодня тестируется процессор, интегрированный графический чип в котором равен по скорости мобильной версии GeForce RTX 4070. Предполагается, что новая серия мобильных процессоров появятся в рознице в 2025 году, ну а наиболее впечатляющий прирост быстродействия ожидается с приходом архитектуры Zen 6. Насколько всё это реально, эксперты сказать не готовы. Мы уже не раз слышали подобные истории, но пока ни одна из них так и не оправдала ожидания фанатов AMD. Ну и до 2027 года AMD придётся нелегко, ведь Intel готовит настоящую революцию и планирует перейти с 10-нм технологического процесса на 2-нм узел уже в этом году.