А вот с продажей процессоров для ноутбуков дела у AMD идут не так хорошо, как хотелось бы

Показатели квартального дохода крупных производителей полупроводниковой промышленности считаются ключевыми индикаторами рынка и становятся определяющими для состоятельных инвесторов. В зависимости от успехов или неудач той или иной компании ценные бумаги могут резко обвалиться или пойти вверх, а многое зависит от общей конъюнктуры рынка. Например, будет наблюдаться общий спад, а значит даже титанические усилия не приведут к успеху. Но чаще всего технологическим гигантам всё же приходится работать, поскольку конкуренты не дремлют. Очередными сведениями о доходности AMD за 1 квартал текущего года поделились аналитики Mercury. Там оценили несколько сегментов и рассказали о перспективах американской компании. Ниже вы можете увидеть таблицу, в которой мы вместе и попробуем разобраться. Итак, первая строка по каждому кварталу означает рыночную долю в процентах. Вторая строка – это доход в процентах от рынка, который получает AMD. Как видите, по итогам первых трёх месяцев 2024 наблюдается рост практически во всех сегментах. Лучше всего дела идут у серверного направления, демонстрирующего рос на 0.5% по сравнению с прошлым кварталом и невероятные 5.6% за календарный год.

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В настоящее время AMD занимает 23% серверного рынка, но доля компании постоянно увеличивается. Процессоры EPYC четвёртого поколения были приняты заказчиками позитивно, а высокая маржа позволила претендовать на 33% всех денег, которые вращаются в данном секторе. Годом ранее показатели были не такие впечатляющие, ну а аналитики полагают, что в ближайшее время AMD упрочит своё положение, поскольку Intel полагается исключительно на старые связи и использует в своих целях сложности с переходом на продукцию конкурента. Если бы не всё это, то процессоры EPYC стояли бы повсеместно, но пока Intel удаётся удерживать лидерство. Что до настольного сегмента, то здесь всё развивается благоприятно. Несмотря на то, что релиз серии процессоров Ryzen 7000 состоялся полтора года назад, спрос на продукцию от тётушки Су продолжает расти. По сравнению с прошлым кварталом удалось реализовать на 4.1% больше процессоров, тогда как годичная доля увеличилась на 4.7%. Что до роста выручки, то здесь наблюдается рост за год на 3.8%. Таким образом количество реализуемой продукции стало выше, а маржа немного просела.

Ну и самым проблемным сегментом остаётся мобильный. Если судить по цифрам, то за год удалось поднять рыночную долю на 3.1%, а прибыль на 4%, но сопротивление Intel в данном сегменте остаётся наиболее заметным. Аналитики полагают, что причина в долговременных связях, которыми успешно пользуется руководство синих. Благодаря возможности оказывать влияние на рынок за счёт сформировавшихся логистических каналов, Intel получает преимущество и может диктовать партнёрам свои условия. За последний год ноутбуков с процессорами AMD стало больше, а ведущую роль играла серия Ryzen 8000. Это гибридные процессоры с игнорированным графическим чипом, предлагающие отличное быстродействие и возможность запуска большей части игр без покупки отдельной видеокарты. Аналитики говорят об устойчивом росте со стороны AMD и считают особенно важным второе полугодие, поскольку именно в это время на рынок попадут новые линейки процессоров от обеих компаний. Напомним, Intel готовит настоящий переворот, обещая перейти с сильно устаревших 10-нм технологий на 2-нм узел. Подробностей технологического процесса 20А нет даже у инсайдеров, а значит в реальности потенциал процессоров может оказаться ниже ожиданий.

Что до AMD, то мнения относительно архитектуры Zen 5 разделились. Некоторые инсайдеры пишут, что нас ожидает прирост быстродействия до 10%, что считается крайне низким увеличением IPC за 2 года. Пессимисты советуют не питать иллюзий и напоминают, что Zen 4 оказалась всего на 13-14% быстрее Zen 3, но произошло это по большей части только за счёт улучшений внешнего интерфейса, загрузки/сохранения и прогнозирования операций. Повышенные тактовые частоты не сыграли решающего значения, ну а в рамках Zen 5 повышать мегагерцы уже некуда. Intel уже попыталась поднять тактовые частоты на своих флагманах до 6 ГГц, за что поплатилась низкой стабильностью и значительными проблемами. Ну а оптимисты уверены, что новая серия процессоров станет революционной и предложит прирост быстродействия до 40%. Обе стороны приводят свои аргументы, ну а мы узнаем подробности уже этим летом, когда появятся более реальные тесты финальных инженерных образцов. Пока же даже в лабораториях обеих компаний не знают, насколько быстрыми окажутся процессоры, поскольку работа над их совершенствованием всё ещё продолжается. Добавим, что в начале 2025 AMD выпустит новую серию процессоров Ryzen 9000X3D, основанную на технологии 3D V-Cache. При этом находящиеся сегодня в продаже камни серии Ryzen 7000 будут полностью совместимы с новиками за счёт использования сокета АМ5.