Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
AMD успешно теснит Intel, отнимая рыночную долю в сегменте серверных и настольных процессоров
А вот с продажей процессоров для ноутбуков дела у AMD идут не так хорошо, как хотелось бы

Показатели квартального дохода крупных производителей полупроводниковой промышленности считаются ключевыми индикаторами рынка и становятся определяющими для состоятельных инвесторов. В зависимости от успехов или неудач той или иной компании ценные бумаги могут резко обвалиться или пойти вверх, а многое зависит от общей конъюнктуры рынка. Например, будет наблюдаться общий спад, а значит даже титанические усилия не приведут к успеху. Но чаще всего технологическим гигантам всё же приходится работать, поскольку конкуренты не дремлют. Очередными сведениями о доходности AMD за 1 квартал текущего года поделились аналитики Mercury. Там оценили несколько сегментов и рассказали о перспективах американской компании. Ниже вы можете увидеть таблицу, в которой мы вместе и попробуем разобраться. Итак, первая строка по каждому кварталу означает рыночную долю в процентах. Вторая строка – это доход в процентах от рынка, который получает AMD. Как видите, по итогам первых трёх месяцев 2024 наблюдается рост практически во всех сегментах. Лучше всего дела идут у серверного направления, демонстрирующего рос на 0.5% по сравнению с прошлым кварталом и невероятные 5.6% за календарный год. 

реклама

В настоящее время AMD занимает 23% серверного рынка, но доля компании постоянно увеличивается. Процессоры EPYC четвёртого поколения были приняты заказчиками позитивно, а высокая маржа позволила претендовать на 33% всех денег, которые вращаются в данном секторе. Годом ранее показатели были не такие впечатляющие, ну а аналитики полагают, что в ближайшее время AMD упрочит своё положение, поскольку Intel полагается исключительно на старые связи и использует в своих целях сложности с переходом на продукцию конкурента. Если бы не всё это, то процессоры EPYC стояли бы повсеместно, но пока Intel удаётся удерживать лидерство. Что до настольного сегмента, то здесь всё развивается благоприятно. Несмотря на то, что релиз серии процессоров Ryzen 7000 состоялся полтора года назад, спрос на продукцию от тётушки Су продолжает расти. По сравнению с прошлым кварталом удалось реализовать на 4.1% больше процессоров, тогда как годичная доля увеличилась на 4.7%. Что до роста выручки, то здесь наблюдается рост за год на 3.8%. Таким образом количество реализуемой продукции стало выше, а маржа немного просела. 

Ну и самым проблемным сегментом остаётся мобильный. Если судить по цифрам, то за год удалось поднять рыночную долю на 3.1%, а прибыль на 4%, но сопротивление Intel в данном сегменте остаётся наиболее заметным. Аналитики полагают, что причина в долговременных связях, которыми успешно пользуется руководство синих. Благодаря возможности оказывать влияние на рынок за счёт сформировавшихся логистических каналов, Intel получает преимущество и может диктовать партнёрам свои условия. За последний год ноутбуков с процессорами AMD стало больше, а ведущую роль играла серия Ryzen 8000. Это гибридные процессоры с игнорированным графическим чипом, предлагающие отличное быстродействие и возможность запуска большей части игр без покупки отдельной видеокарты. Аналитики говорят об устойчивом росте со стороны AMD и считают особенно важным второе полугодие, поскольку именно в это время на рынок попадут новые линейки процессоров от обеих компаний. Напомним, Intel готовит настоящий переворот, обещая перейти с сильно устаревших 10-нм технологий на 2-нм узел. Подробностей технологического процесса 20А нет даже у инсайдеров, а значит в реальности потенциал процессоров может оказаться ниже ожиданий. 

Что до AMD, то мнения относительно архитектуры Zen 5 разделились. Некоторые инсайдеры пишут, что нас ожидает прирост быстродействия до 10%, что считается крайне низким увеличением IPC за 2 года. Пессимисты советуют не питать иллюзий и напоминают, что Zen 4 оказалась всего на 13-14% быстрее Zen 3, но произошло это по большей части только за счёт улучшений внешнего интерфейса, загрузки/сохранения и прогнозирования операций. Повышенные тактовые частоты не сыграли решающего значения, ну а в рамках Zen 5 повышать мегагерцы уже некуда. Intel уже попыталась поднять тактовые частоты на своих флагманах до 6 ГГц, за что поплатилась низкой стабильностью и значительными проблемами. Ну а оптимисты уверены, что новая серия процессоров станет революционной и предложит прирост быстродействия до 40%. Обе стороны приводят свои аргументы, ну а мы узнаем подробности уже этим летом, когда появятся более реальные тесты финальных инженерных образцов. Пока же даже в лабораториях обеих компаний не знают, насколько быстрыми окажутся процессоры, поскольку работа над их совершенствованием всё ещё продолжается. Добавим, что в начале 2025 AMD выпустит новую серию процессоров Ryzen 9000X3D, основанную на технологии 3D V-Cache. При этом находящиеся сегодня в продаже камни серии Ryzen 7000 будут полностью совместимы с новиками за счёт использования сокета АМ5.

#amd #intel #процессоры #статистика
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
2
Крамп: F-16 нужно будет сильно постараться, чтобы приблизиться к истребителям ВКС РФ
10
Россия решила проблему с миллиардами рупий российских экспортеров накопившихся на индийских счетах
13
Defence24: США решили продемонстрировать России способность "закрыть" Балтийское море
2
Российские учёные представили новый композитный материал с уникальными свойствами
+
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
+
Добыча Bitcoin перестала приносить прибыль – майнеры начали отключать старое оборудование
3
Bloomberg: санкции не работают, поскольку Россия за год увеличила в 2 раза доходы от продажи нефти
+
«Ситилинк» уволил сотни IT-специалистов и намерена закрыть 100 торговых точек по всей России
12
Сэм Альтман заявил, что следующая версия ChatGPT будет «знать о вас абсолютно все»
6
Смартфон Moto X50 Ultra в Китае получит до 18 ГБ памяти
1
QuakeCon 2024 пройдёт с 8 по 11 августа — ждём анонса Quake 6 и нового Doom
+
Изменение дизайна Galaxy Z Fold 6 подтверждено популярным производителем чехлов
1
В топе 10 самых продаваемых мобильных телефонов в 1 квартале 2024 года доминируют iPhone и Galaxy
+
Warhammer наяву: танки «Царь-мангал» с массивной защитой от дронов всё чаще встречаются в зоне СВО
1
Правительство США выделило 285 миллионов долларов на создание "цифровых двойников"
+
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
+
Apple представила новую магнитную клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro
+
Первой видеокартой из линейки RTX 50 Blackwell станет RTX 5080 — она должна поступить в продажу до конца года
+
ВС России нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим объектам западной Украины
+

Популярные статьи

Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
35
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
23
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
52
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
96
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
37
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
66
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
1
WoT это казино - вращай и выигрывай
20
NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
23
История о том, как ПК-геймеры победили корпорацию Sony
24

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
13:18
Предсмертные конвульсии зеленобесия, не более того.
Стали известны предварительные характеристики и модельный ряд Intel Core Ultra 200
ЧatoБoт
13:16
За статью по теме ресурса выставил автору 5 звёзд.
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
ExtenZ
13:15
я на встройке ставлю 0,8-0,9 и 920р
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
FelsheR-ZVZVZVzV
13:14
Было уже, а воз и ныне там. Так и не потеснили ни интел ни энвидию.
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 смогут при помощи ИИ распознавать проблемы с сердцем
owzod
13:06
Улыбнуло, 4090 брали от 110 тыр) мне досталась за 117 тыр. А ты дождался когда бакс улетел в космос и купил 7900хтх за сколько? 150 -160 тыр.?) В здравом уме ни кто не будет 4090 покупать по такому ку...
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
tihonov.67
13:05
Вова предупреждал ...
Российские миллиардеры устали от непредсказуемых действий ЕС и хотят вернуть свои деньги на родину
FelsheR-ZVZVZVzV
13:04
Не утрируй. Простого ни чего не жрущих пенька или атлона хватает на все. В игры и ресурсоемкие приложения играет не так много людей. А на ульта настройках - еще меньше. А топы всегда много жрали.
Процессоры AMD на базе Zen 5 оказались более чем на 10% быстрее Zen 4 в однопотоке Cinebench R23
Hunter Bows
13:03
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
REY_B_
13:01
Правильно считают. Высокопоставленные чиновники, китайское же не покупают! И проводя отпуска, а то и имея недвижимость во враждебных странах, патриоты из них такие себе....
Литовская таможня предотвратила поставку двух пикапов Tesla Cybertruck в Беларусь
REY_B_
12:58
Ноутбуки вообще проблемный сегмент. С одной стороны по ним ударили смартфоны и планшеты. С другой зависимость производительности от жора. С третьей переход людей на большие мониторы. По сравнению с ко...
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 смогут при помощи ИИ распознавать проблемы с сердцем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем